Как рожают в Греции: личный опыт

Гинекологи ведут прием в частных кабинетах
В Греции всю беременность до самых родов вас будет вести один специалист — опытный врач-гинеколог, а не акушерка, как в некоторых странах.
Гинекологи в Греции ведут прием в частных оборудованных кабинетах, не в больнице. В больницу вы приезжаете только в экстренных случаях, чтобы сдать какой-то особенный анализ или сделать более сложное УЗИ.
Цены как в России
Если у вас есть гражданство или вы жена гражданина Греции, то все наблюдение в государственном госпитале вам покроет страховка. Если у вас российское гражданство, то оплату медицинских услуг придется взять на себя. Возможно, существуют расширенные медицинские страховки, но я с ними не сталкивалась и рожала за свой счет.
Платная медицина здесь сопоставима по ценам с российской. Так, прием врача будет стоить от 40 до 60 евро. Сами роды, палата и уход за ребенком обойдутся в сумму от 3 до 5 тысяч евро. Однако стоимость существенно возрастет, если возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства и ребенка положат в реанимацию или в отделение интенсивной. Я столкнулась с этим во время первых родов – у меня были двойняшки, и им пришлось провести неделю в отделении интенсивной терапии.
Врач звонил и спрашивал, что я ела
Больше всего мне здесь понравилось человечное отношение врача к пациенту. Ни у кого нет цели вас напугать или уложить на сохранение в больницу. За свои две беременности в больнице на сохранении я не лежала ни разу. А за три дня до родов двойни плавала в море.
Цель врача – обеспечить мое спокойствие и уверенность в себе, вовремя скорректировать, помочь, направить меня. Мой гинеколог очень следил за моим питанием, вплоть до того, что звонил и спрашивал, что я сегодня ела, когда надо было соблюдать диету.
КТГ плода с 26 недели
Анализы тут просят сдавать ежемесячно. Врач берет их сам на плановом приеме и потом направляет их в больницу.
Начиная с 26 недели тут начинают делать КТГ плода, а с двойней меня отправили на КТГ уже в 23 недели. Меня укладывали на специальную кровать, подкладывали подушки везде, где просила, чтобы было удобно, прикрепляли датчики и давали вкусную шоколадку, чтобы дети проснулись. В таких условиях я бы и с 20 недели согласилась КТГ делать.
Никаких прививок в роддоме
В Афинах несколько частных госпиталей, и ваши роды там будут похожи на курорт. Никто вас не положит туда заранее, зачем платить лишние деньги, ведь каждая ночь оплачивается. Даже на плановое кесарево сечение я приезжала утром за 2-3 часа до операции, чтобы успели подготовить: поставить катетер, переодеть и положить на КТГ.
Никаких клизм в Греции вам делать не станут. Правда, за сутки до операции врач рекомендует не есть. То же касается и суток после операции. Это – голодное время для мамы.
Если у вас все в порядке со здоровьем, и вы настроены на естественные роды, не переживайте, никто не будет вас отговаривать. Вам положат новорожденного на грудь сразу, как он родится, и только после этого его заберут на осмотр специалистами.
Мед и чай с кофе дают по первому требованию
После родов, если вы решили кормить грудью, опытные медсестры научат вас прикладывать младенца, организуют сцеживание, будут терпеливо сидеть с вами и помогать столько, сколько нужно. Или предложат вам специальный препарат для остановки лактации, если таков ваш выбор. Если ребенку необходима смесь, ее выдадут бесплатно.
За вами тоже будут постоянно ухаживать, менять белье каждый день, пять раз кормить (как только разрешит врач). Никаких диет для кормящих в Греции не существует, первое чем начинают кормить роженицу, – натуральный йогурт с медом. На обед – овощной суп и тушеные овощи, на ужин – плов или рыба с овощами, тушеное мясо.
Меда дают много, на все приемы пищи – к чаю. Горячий чай и кофе тоже носят по желанию и без ограничения, но в Греции проблемы с черным чаем, поэтому вам предложат зеленый или ромашковый.
Навещать в роддоме разрешено всем
В Греции принято навещать маму и новорожденного в больнице. Единственное ограничение – в палату не пустят детей до 6 лет. Но вы можете спуститься на первый этаж, где оборудована прекрасная детская комната – с игрушками и нянями, и пообщаться со своими старшими детьми там.
Если роды были без осложнений, то в больнице вы проведете 3-4 дня. По желанию можно заказать медсестру, которая будет приходить к вам домой и учить ухаживать за новорожденным. С двойняшками я воспользовалась этой услугой.
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