ПРОНЬКО: ПОРА ОСТАНОВИТЬ ПОЗОРНОЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ДЕТЬМИ В РОССИИ

Сдача госэкзаменов (ЕГЭ и ОГЭ) превратилась в России в самое настоящее издевательство над детьми. В беспрецедентный позор всего образовательного процесса. Вдумайтесь! В Карачаево-Черкесии школьников заставили поднимать юбки и расстегивать ширинки перед госэкзаменом.

Это было сделано якобы для проверки школьников на наличие телефонов и шпаргалок. Как отмечает пресса, учащиеся прошли через металлоискатель. Однако этого оказалось мало, девочек попросили снять обувь и поднять юбки, а молодых людей – расстегнуть ширинки на брюках и показать зону ниже пояса.

Слушайте, это же самое настоящее издевательство, когда в детях видят только потенциальных преступников. Уже известно, что родители учащихся написали заявление в прокуратуру и в местную администрацию. Однако проблема куда серьёзней, чем может показаться на первый взгляд.

Оптимизация системы образования, которая проводится в России с начала нулевых, обернулась массовой ликвидацией школ. В городах оптимизация уничтожила каждую пятую школу: их число сократилось с 23 тысяч до 18. Наши чиновники любят рассуждать о необходимости инвестирования в человеческий капитал, но по факту, простите, мы имеем пустой трёп "слуг народа" и сухие цифры реального положения вещей. Россия вдвое отстаёт от ведущих стран мира по расходам на образование детей. На эти цели выделяется всего 3,6% ВВП страны против 7-8% в ведущих экономиках мира.

Параллельно с ликвидацией школ в стране набирает обороты политика "оболванивания" наших детей. Я имею в виду "заразу" под названием ЕГЭ и ОГЭ, которую нам занесли из стран Запада. При этом все прекрасно знают, что их массовое школьное образование серьёзным образом всегда уступало нашему, что, например, американским студентам в университетах и колледжах зачастую приходится нагонять школьную программу.

И это "скудоумие" притащили в Россию!

В выпускных классах наших детей заставляют зубрить, а не вникать в предмет изучения. Их превращают в "болванчиков", которые должны правильно угадывать, а не обладать необходимыми знаниями. Пришло время, на мой взгляд, ликвидировать эту западную "заразу", которая проникла в Россию. Мы решили выйти из Болонского процесса. Пора разобраться и с ЕГЭ (ОГЭ). Необходимо вернуться к отечественному классическому школьному образованию, которое во все времена было лучшим в мире.

https://vk.com/video-75679763_456273821