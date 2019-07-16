РЕБЁНОК.РУ
Предупреждение о недопустимости незарегистрированной педагогической деятельности. Как это понимать?

Известно, что до настоящего времени индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, а проще сказать, репетиторство находилось вне правового поля.

В результате принятого недавно так называемого закона о самозанятых (официальное его название Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)" от 27.

11.2018 N 422-ФЗ) эту деятельность предполагается вывести из тени и узаконить.

Но дело в том, что принятый закон это пока еще эксперимент, а значит люди занимающиеся репетиторством, находятся вне рамок его действия и продолжают быть как бы свободны от каких бы то ни было ограничений. (Или я ошибаюсь? Поправьте, если я неправильно понимаю)

И вот, недавно в школе нам предложили ознакомиться и подписаться под приказом, который как бы предупреждает учителей школы о недопустимости индивидуальной трудовой педагогической деятельности, то есть репетиторства.

 

Я не юрист, но всегда пытаюсь смотреть на основания, для издания локальных документов. А основания у приказа довольно странные.

Во-первых ст.48. ФЗ «Об образовании». Хотя здесь в принципе есть определенная логика.

Пункт 2 ст.48 говорит нам, что:

Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.

То есть, нельзя с детьми из своей школы репетировать. Ну это еще понять можно. Репетиторство со своими учениками и правда выглядит неприглядно.

Во-вторых, это Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 505 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"

А здесь вообще ничего о незарегистрированных индивидуальных педагогических трудящихся нет. В постановлении есть описание правил оказания таких услуг гражданами, зарегистрированными в качестве ИП.

То есть, получается, что общего регулирующего репетиторскую деятельность документа пока нет, а нас уже предупреждают.

Видимо хотят, чтобы вся эта армия учителей, подрабатывающих на репетиторстве, раскаялась в своей «недопустимой» деятельности и немедленно ее прекратила.

