Опасность узаконения дистанта: лоббисты электронного недообразования развивают наступление через подзаконные акты





В ближайшую среду в Госдуме должен рассматриваться законопроект, позволяющий расширить внедрение электронного «обучения» через вроде бы логичные поправки в ФЗ «Об образовании», связанные с разграничением полномочий между Минпросветом и Минобрнауки. «Катюша» вкратце разбирала данный документ в конце мая с.г. – вместе с уже принятым ФЗ , легализующим обязательный и безальтернативный дистант во всех школах, вузах и колледжах при объявлении в регионе режима повышенной готовности, ЧС или ЧП. Теперь же самое время вспомнить об этих рисках, так как документ готовится к рассмотрению в первом чтении уже 18 ноября. Родительская общественность продолжает выходить на пикеты и требовать от депутатов наложить мораторий на узаконивание образовательной профанации и цифровых экспериментов над детьми и юношами.



Посвященный электронному недообучению законопроект № 957354-7 «О внесении поправок в ФЗ «Об образовании» в части определения полномочий по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» был внесен в Думу сенаторами Умахановым, Гумеровой, Василенко и Карасиным 15 мая. Сенаторы предложили внести изменения в статью 16 профильного закона под названием «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

В пояснительной записке сообщается, что ПФЗ разработан «в целях разграничения полномочий Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (ДОТ) при реализации образовательных программ».На первый взгляд, все вроде бы логично – после разделения образовательного министерства на два ведомства утверждать программы общего и среднего профобразования (в том числе с использованием ДОТ) должен Минпросвет, а программы высшего образования – Минобрнауки (действующий в настоящее время порядок применения электронного обучения и ДОТ при реализации образовательных программ устанавливается Минобрнауки по согласованию с Минпросветом). Вроде как речь идет о простом уточнении полномочий, но… далее авторами ПФЗ приводятся последствия, якобы логически вытекающие из данного уточнения. И вот здесь становится понятно, что эти последствия призваны серьезно разогнать дистант, ускорить его внедрение, максимально расширить его использование на всех уровнях образования:В перечне утративших силу или требующих принятия новых нормативных актов в соответствии с данными поправками указывается, что в 12-месячный срок будет необходимо принять новые приказы Минпросвета и Минобра «Об утверждении порядка применения электронного обучения и ДОТ…» для школ и университетов.Ключевыми, как видим, здесь являются приказы Минпросвета и Минобрнауки, которые посыпятся как из рога изобилия и будут касаться предметов, которые можно будет «преподавать» удаленно, новых обязанностей учителей-дистанционщиков, нового формата уроков, домашних заданий и итоговых экзаменов – то естьобразовательного процесса в России по воле форсайтщиков. К 2030 году, напомним, они в своих прожектах четко наметили полное уничтожение традиционного формата обучения, останется оно только для кучки «избранных» детей «элиты».Законопроект получил положительные заключения профильного Комитета и правового управления Думы, но накануне за его существенную доработку выступила зампредседателя Комитета по образованию и науке депутат Лариса Тутова, вдруг осознавшая, что дистанционное образование противоречит СанПиНам.– заявила Тутова.Вообще-то, как уже не раз сообщала «Катюша» , Минпросвет сам признавал, что на сегодня не владеет научно обоснованными и отработанными педагогическими методиками по дистанту и ЦОС, как нет и научной доказательной базы, свидетельствующей об эффективности и безопасности цифрового образования для здоровья детей. Более того, дистанционное обучение в большинстве старших классов российских школ, которое проводится прямо сейчас, грубо противоречит пока еще действующим СанПиНам, которые цифропремьер Мишустин отменил с 1 января 2021 г. . Противоречит в части допустимой продолжительности непрерывного использования ЖК-мониторов и общего времени перед гаджетами в течение дня и не только – причем новые гигиенические стандарты от Роспотребнадзора далеки от идеала и согласования в профильных ведомствах. Так что по-хорошему необходимо говорить о немедленной остановке этого опасного для наших детей эксперимента.Не говоря уже о том, что все это внедряется под предлогом «пандемии» заболевания, которое, по признанию не только наших врачей, но даже ВОЗ, практически не опасно для детей –и режим которой может продлеваться неограниченное время исходя из политической целесообразности.Сами лоббисты разрушения образования уже даже не вспоминают о коронавирусе, не скрывая, что намерены оставить с нашими детьми дистант, ЦОС и прочую новую образовательную реальность даже в случае победы над вирусом.Это обстоятельство выдает авторов и лоббистов дистанта с поличным –они откровенно внедряют форсайт-проекты, не оставляющие большинству детей шансов на получение нормального образования.В отличии от ювенального законопроекта КК, в борьбе с которым нас поддержала Церковь и, часть политической элиты , против бесчеловечных планов по внедрению дистанта и цифрового обучения пока выступают только те, кому отступать уже некуда – родители и патриотическая общественность, а также академики и педагоги, которые не испугались пойти против грефовщины в образовании . Но власть научилась игнорировать и их: например, на открытое письмо Президенту от участников круглого стола «Концепция возрождения образования и науки в России», прошедшего в конце сентября в Петербургском Доме ученых, авторы получили отписку. Нынешний законопроект, в случае его принятия, спускает процесс переформатирования образования на уровень ведомственных приказов и инструкций. А значит, школы и университеты получат карт-бланш на новый виток внедрения дистанта, соответствующим образом будет переформатироваться и профессия педагога – в сторону «тьютора-навигатора цифрового мира» для «самообучающегося» школьника/студента/взрослого.Единственный шанс достучаться до законодателей сейчас—это улица. Родительские организации по всей стране выходят в одиночные пикеты, пишут письма . Давайте продолжать это давление на законодателей и сегодня, и завтра, когда назначено 1-е чтение, и во все время пока власть не уймется и не начнет слышать народ. РИА Катюша