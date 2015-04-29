Чем отличаются папы и мамы в воспитании детей
То, что мамы и папы совершенно по-разному воспринимают процесс воспитания своих чад — это факт. Данная подборка показывает, насколько эта разница порой бывает велика.
Родители играют с ребёнком.
Когда кто-то из родителей остаётся один с ребёнком.
Родители собирают ребёнка на детский утренник.
Родители играют с ребёнком на свежем воздухе.
Родители выбирают ребёнку коляску.
Родители увлечены разговором с друзьями.
Родители привели ребёнка в зоопарк.
Родителям нужно ненадолго отлучиться.
Родители придумывают новые игры для детей.
Родители укладывают ребёнка спать.
Родители помогают дочке готовиться к первому свиданию.
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