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Чем отличаются папы и мамы в воспитании детей

То, что мамы и папы совершенно по-разному воспринимают процесс воспитания своих чад — это факт. Данная подборка показывает, насколько эта разница порой бывает велика.

Ребёнок на прогулке.

Ребёнок на прогулке. дети, мамы, папы, юмор

Родители играют с ребёнком.

Родители играют с ребёнком. дети, мамы, папы, юмор

Родители кормят ребёнка.

Родители кормят ребёнка. дети, мамы, папы, юмор

Родители купают ребёнка.

Родители купают ребёнка. дети, мамы, папы, юмор

У ребёнка тихий час.

У ребёнка тихий час. дети, мамы, папы, юмор

Когда кто-то из родителей остаётся один с ребёнком.

Когда кто-то из родителей остаётся один с ребёнком. дети, мамы, папы, юмор

Родители собирают ребёнка на детский утренник.

Родители собирают ребёнка на детский утренник. дети, мамы, папы, юмор

Родители играют с ребёнком на свежем воздухе.

Родители играют с ребёнком на свежем воздухе. дети, мамы, папы, юмор

Родители выбирают ребёнку коляску.

Родители выбирают ребёнку коляску. дети, мамы, папы, юмор

Родители увлечены разговором с друзьями.

Родители увлечены разговором с друзьями. дети, мамы, папы, юмор

Родители привели ребёнка в зоопарк.

Родители привели ребёнка в зоопарк. дети, мамы, папы, юмор

Родителям нужно ненадолго отлучиться.

Родителям нужно ненадолго отлучиться. дети, мамы, папы, юмор

Родители придумывают новые игры для детей.

Родители придумывают новые игры для детей. дети, мамы, папы, юмор

Родители укладывают ребёнка спать.

Родители укладывают ребёнка спать. дети, мамы, папы, юмор

Родители помогают дочке готовиться к первому свиданию.

Родители помогают дочке готовиться к первому свиданию. дети, мамы, папы, юмор

 
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