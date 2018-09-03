Гид по бытовым травмам: Вся правда как лечить правильно

Как бы тщательно родители не следили за детьми, дошкольники будут разбивать коленки, падать с велосипеда, самоката, иногда — на ровном месте. У школьников свои поводы для ссадин — подростковая неуклюжесть, конфликты с одноклассниками, покупка первого букета роз с внезапно острыми шипами. Новости СМИ2

С того момента, когда человек учится ходить, начинается период мелких бытовых травм.

Когда люди взрослеют, этот риск не сильно уменьшается. Нельзя полностью изолировать себя от кухни с острыми ножами, офиса с ножницами и степлером или просто внезапно торчащих гвоздей или углов. Одно неловкое движение — и мелкая травма тут как тут.

А кроме этого есть садово-огородные работы, сбор урожая на даче и мужские дела с автомобилем и отвертками-дрелями. То есть поводов для ссадин и порезов хватает всегда, а как их лечить — давно известно. Но иногда самые простые вопросы о первой помощи заводят в тупик. А присказка из детства «у собачки боли, у кошечки боли, а у Сашеньки заживи» работает только до определенного возраста.

Разберем, что реально полезно для лечения мелких бытовых травм. В этом помогут алгоритм по оказанию медицинской помощи при травмах и Стоякин Максим Тимофеевич, врач-терапевт ГКБ им.Боткина, г.Москва.

Нужно ли прикрывать ранки повязкой или лучше оставить их «дышать»?

Пока ранка влажная, повязка поможет предотвратить попадание инфекции и повторные травмы2. Но через несколько дней ее лучше снять, постоянный приток воздуха ускорит заживление. Можно снимать повязку на ночь, если нет риска содрать корочку.

Зачем прикладывать к ссадине или ушибу что-то холодное, например, пакет со льдом?

Холод хорошо убирает отечность. Не обязательно прикладывать пакет со льдом прямо к ране. Можно взять пакет с замороженными овощами из морозильной камеры, обернуть его махровым полотенцем и приложить на область ушиба или травмы на 10-15 минут. Холод будет не обжигающим, но достаточным для помощи.

После травмы обязательна прививка от столбняка?

Это зависит от раны. Если в рану попала земля, пыль или ржавчина, то риск столбняка высок и прививку лучше сделать. Если есть какие-то сомнения, лучше прийти на осмотр к хирургу.

Антисептические мази действительно необходимы и в чем их отличие от мазей с антибиотиками?

Да, антисептические мази нужны, они помогают более быстрому заживлению. Мази с антибиотиками при небольших ранах лучше не использовать. Некоторые врачи считают, что частое ненужное применение антибиотиков ведет к появлению устойчивых форм бактерий.

Как выбрать мазь или крем?

Выбор лучше доверить специалисту, так как врач знает преимущества и возможные противопоказания. Так, крем «АРГОСУЛЬФАН®» способствует заживлению ссадин и небольших ран Сочетание антибактериального компонента сульфатиазола серебра и ионов серебра обеспечивает широкий спектр антибактериального действия крема. Наносить препарат можно не только на раны, расположенные на открытых участках тела, но и под повязки. Средство обладает не только ранозаживляющим, но и противомикробным действием, а кроме того, способствует заживлению ран без грубого рубца*.

Как еще можно уменьшить риск появления рубца?

Очень важно постараться повторно не травмировать ранку. Попробуйте избегать резких движений или активных видов спорта. Диета тоже может помочь – достаточное количество белка, витаминов, минералов поможет заживлению.

Как быть, если в ранку попало стекло?

Если осколок виден глазом, его нужно удалить обработанным спиртом пинцетом. Затем нужно остановить кровь, плотно придавив место пореза чистой тканью. После остановки кровотечения нужно промыть эту область и нанести антисептическую мазь**. Если есть подозрения, что в ранке осталось стекло — то это время ехать на рентген.

При любой ранке и травме поможет не только лекарственная терапия, но и спокойствие и поддержка близких. Так что, может быть, не так и глупо рассказать, что: «у кошечки боли, у собачки боли, а у взрослого Александра заживи» и искренне пожалеть. Даже если ранка или ссадина совсем маленькие.

* E.И. Третьякова , Комплексное лечение длительно незаживающих ран разной этиологии, Клиническая дерматология и венерология 3, 2013

** Первая помощь при травме опорно-двигательной системы. Ю.А. Дубченко. 2011

Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со специалистом.

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