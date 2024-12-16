Здоровые зубы. Стоматолог Блюмкин рассказал, как избавить детей от кариеса

Здоровье зубов крайне важно. Но даже при регулярной их чистке и использовании зубной нити существует риск возникновения кариеса. Решением этой проблемы может стать герметизация фиссур. Насколько эффективна эта стоматологическая процедура, в чем ее суть и как она происходит, а также когда лучше ее проводить, aif.

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— Кариес, как известно,— это разрушительный процесс, вызванный бактериями, которые накапливаются в зубном налете, и питаются остатками пищи, преимущественно сахарами. Эти микроорганизмы выделяют кислоты, разъедающие зубную эмаль — защитный слой зуба, что в итоге приводит к образованию полостей.

Самые уязвимые места

Кариес может развиваться на различных участках зубов, включая:

жевательную поверхность, это наиболее распространенное место возникновения проблемы, ведь именно в этих труднодоступных местах часто скапливаются остатки пищи и зубной налет;

контактные поверхности, это участки между зубами, где также может скапливаться налет и развиваться кариес;

пришеечные поверхности, это места, где ткани зуба ближе всего к десне, здесь кариес встречается реже, но игнорирование проблемы может привести к серьезным последствиям.

Зачем герметизировать

Фиссуры — это естественные углубления и глубокие бороздки на жевательной поверхности коренных зубов, в которых легко скапливаются налет и частички пищи. Поэтому эти участки больше всего подвержены кариесу. Герметизация фиссур — это стоматологическая процедура, направленная на защиту зубов от этого заболевания. Она заключается в заполнении этих углублений специальным защитным материалом, который предотвращает накопление бактерий и остатков пищи в труднодоступных местах.

Процедура герметизации состоит из нескольких последовательных этапов. Сначала стоматолог тщательно очищает зуб, удаляя с него налет и загрязнения. Затем обрабатывает фиссуры, готовя их к нанесению герметика. Последний шаг — это нанесение жидкого герметика, затвердевающего под воздействием ультрафиолетового света. Таким образом на жевательной поверхности зубов формируется прочный защитный слой.

Два способа

Методика герметизации может варьироваться в зависимости от состояния эмали и характеристик фиссур.

Неинвазивная герметизация подходит для случаев, когда фиссура не имеет изменений эмали, признаков кариеса или меловидных пятен. В этом случае достаточно провести качественную чистку зуба и нанести герметик.

Мини-инвазивная герметизация необходима, если эмаль повреждена кариесом или имеет изменения. В таком случае стоматолог удаляет пораженные участки, после чего фиссуру закрывают герметиком, обеспечивая надежную защиту зуба от дальнейшего разрушения. Естественное препарирование зубных тканей в этом случае минимальное и не сравнимо с установкой пломбы.

Когда пора

Процедура по герметизации фиссур особенно полезна для детей, поэтому рекомендуется ее проводить сразу после прорезывания коренных зубов. В этот период фиссуры находятся в условно стерильном состоянии: не имеют признаков кариеса или меловидных пятен. Это идеальный момент для герметизации, которая может существенно снизить риск развития стоматологических заболеваний в будущем.

Игорь Блюмкин убежден, что герметизация всех зубов у детей — важная и необходимая мера. Фиссуры могут находиться на любом зубе, и если в них откладываются остатки пищи из-за недостаточной гигиены, то вероятность появления кариеса существенно возрастает.

Хотя кариес бывает и у малышей, герметизация молочных зубов выполняется реже. Это связано с тем, что анатомия молочных зубов отличается менее выраженными фиссурами. Кроме того, не всегда стоматологу удается найти контакт с маленькими детьми, а активное участие пациента крайне важно для успешной герметизации. Вовлеченность ребенка в процесс — ключевой момент, который трудно переоценить.

Тем не менее, это не значит, что малышам вовсе нечего делать у стоматолога. Лечение кариеса у маленьких детей необходимо, так как запущенные случаи могут привести к проблемам с прикусом и постоянными зубами, которые будут прорезываться позже.

Возможные риски

Герметизация фиссур обладает многими преимуществами. Но при нарушении стандартов выполнения процедуры могут возникнуть некоторые проблемы: В частности могут возникнуть следующие осложнения:

Развитие кариеса под герметиком. Если врач невнимательно провел обследование и не заметил на зубах уже начинающийся кариес, то после наложения герметика процесс разрушения зуба продолжит развиваться словно «под крышкой», и в будущем пациенту может потребоваться более серьезное вмешательство. Проблемы с краевым прилеганием. При недостаточно прочной фиксации герметика, между ним и зубом может образоваться воздушное пространство, куда будут просачиваться частички пищи и микроорганизмы, что не только не уменьшает, но и увеличивает риск возникновения кариеса.

Поэтому для выполнения герметизации фиссур необходимо обращаться к квалифицированному специалисту.

Забыть про кариес?

Герметизация фиссур — важный шаг в профилактике кариеса, однако это лишь часть комплексного ухода за полостью рта. Чтобы зубы оставались здоровыми, следует придерживаться простых, но эффективных рекомендаций:

Проводите качественную гигиену. Чистка зубов дважды в день, а также применение зубной нити и ирригатора способствуют более тщательному очищению.

Питайтесь сбалансированно. Уменьшение потребления сахара и увеличение в рационе фруктов, овощей и продуктов с высоким содержанием белка плюс достаточное количество воды увеличат шансы зубов на здоровье.

Регулярно посещайте стоматолога. Оптимально — раз в три месяца, что позволит своевременно выявлять и устранять возникающие проблемы.

По словам нашего эксперта, герметизация фиссур представляет собой эффективный и важный метод профилактики кариеса у детей. Эта процедура значительно снижает риск возникновения кариеса, защищая зубы от накопления пищи и налета в трудных для очистки местах. Однако для достижения наилучших результатов необходимо сочетать герметизацию с регулярной гигиеной полости рта, правильным питанием и плановыми визитами к стоматологу. Заботясь о здоровье зубов комплексно, вы сможете не только сохранить их в отличном состоянии, но и обеспечить себе красивую и здоровую улыбку на долгие годы.