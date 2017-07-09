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Фузилли с ветчиной и сыром

Категория рецептов: Гарниры

Рекомендуется детям: от 3 лет
Время приготовления: 40 минут
Фузилли с ветчиной и сыром
Ингредиенты
Макароны
150 грамм
Масло растительное
1 ст. ложка
Нежирная ветчина
150 грамм
Сыр
100 грамм
Свежая зелень (для подачи)
Молоко
50 мл
Помидоры черри (для подачи)
Процесс приготовления
1

Запеканка из макарон с нежной ветчиной и сливочно-сырным соусом обязательно понравится и взрослым, и детям!


Подготовить ингредиенты.

Фузилли с ветчиной и сыром
2

Макароны отварить до полуготовности.

Фузилли с ветчиной и сыром
3

Ветчину нарезать кубиком и обжарить в сковороде с растительным маслом в течение 5 минут.

Фузилли с ветчиной и сыром
5

Добавить на сковороду к ветчине. Дать содержимому сковороды закипеть и готовить 5 минут.

Фузилли с ветчиной и сыром
6

Макароны переложить в форму для запекания, залить получившимся соусом.

Фузилли с ветчиной и сыром
7

Посыпать сверху тертым сыром.

Фузилли с ветчиной и сыром
8

Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Фузилли с ветчиной и сыром
9

При подаче украсить свежей зеленью и помидорами черри. Приятного аппетита!



Спланируйте меню для всей семьи на неделю и выходные

Фузилли с ветчиной и сыром

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