Фузилли с ветчиной и сыром

Категория рецептов: Гарниры
Время приготовления: 40 минут
Запеканка из макарон с нежной ветчиной и сливочно-сырным соусом обязательно понравится и взрослым, и детям!
Подготовить ингредиенты.
Макароны отварить до полуготовности.
Ветчину нарезать кубиком и обжарить в сковороде с растительным маслом в течение 5 минут.
MAGGI® На второе для макарон в сливочно-сырном соусе с курицей и грибами смешать с молоком.
Добавить на сковороду к ветчине. Дать содержимому сковороды закипеть и готовить 5 минут.
Макароны переложить в форму для запекания, залить получившимся соусом.
Посыпать сверху тертым сыром.
Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
При подаче украсить свежей зеленью и помидорами черри. Приятного аппетита!
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