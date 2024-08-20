Как перевести ребенка в другую школу: инструкция для родителей

Процедура зачисления ребенка в другую школу сопровождается не только психологическими, но и бюрократическими сложностями. Мы подготовили список рекомендаций, которые помогут легко во всем разобраться.

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Причины, чтобы перевести ребенка в другую школу, могут быть разными — от переезда семьи в другой район или населенный пункт до неустраивающей родителей или ученика программы обучения, нездоровой атмосферы в учебном заведении или конфликта с преподавателем. Новости СМИ2

Независимо от обстоятельств такое право есть у всех — оно утверждено на законодательном уровне.

Из статьи вы узнаете, как перевести ребенка в школу другого города или в рамках одного населенного пункта, какие документы для этого нужны и о чем важно позаботиться родителям.

Когда лучше переводить ребенка в другую школу

Если вы задаетесь вопросом, можно ли перевести ребенка в другую школу, ответ однозначный — да. Причем закон говорит, что можно сделать это в любое время в течение учебного года. Но помимо формальностей стоит учитывать и психологический комфорт учащегося.

Резкие изменения в привычном образе жизни могут отразиться на успеваемости и общем состоянии ребенка.

Прежде чем прерывать учебу в одном учреждении и переходить в другое, стоит прояснить следующие моменты:

Есть ли в школе, в которую вы планируете перевести ребенка, вакантные места. В каждом учебном заведении есть своя норма набора учащихся, а определенное количество мест обычно закреплено за детьми из конкретного района или области. Существуют ли какие-то основания для приема. Может оказаться, что за новое место придется побороться — пройти конкурсный отбор, собеседование, комиссию и т.д. Особенно это касается заведений с углубленным изучением языков или другими профильными уклонами. Какое время для перевода выбрать. Как мы говорили ранее, перевести ребенка в другую школу можно в течение всего учебного года. Но лучше делать это после его окончания. Если такой возможности нет, дождитесь хотя бы окончания триместра или четверти. Такой подход поможет новичку легче адаптироваться к переменам и коллективу, а также не отстать по учебной программе.

Как перевести ребенка в другую школу

Главное — пройти два ключевых этапа: отчисление из текущего учебного заведения и зачисление в новое. Рассмотрим их подробнее.

Шаг 1. Родители (или законные представители) должны узнать, есть ли в общеобразовательном учреждении, в которое они хотят перевести ребенка, свободные места.

Шаг 2. Необходимо пообщаться с администрацией школы, которая была выбрана для обучения. Для этого можно прийти туда лично, позвонить по номеру телефона, указанному на сайте, либо написать электронное письмо.

Шаг 3. Если администрация ответила на запрос положительно, самое время писать заявление об отчислении из учебного заведения. В нем нужно указать Ф.И.О., дату рождения учащегося, а также наименование класса и школы, куда планируют определить ученика.

Шаг 4. На протяжении трех дней старое образовательное учреждение обязано выдать акт об отчислении и папку документов, которые нужно передать в новое:

личное дело — данные об учащемся с момента его зачисления;

медицинскую карту — за ней нужно обращаться в медицинский кабинет старого учебного заведения;

документы об успеваемости — выписку из классного журнала с оценками и итогами промежуточной аттестации.

<figcaption> Узнайте, какие документы нужны для того, чтобы перевести ребенка в другую школу </figcaption> источник: Freepik

Помимо названных выше необходимо предоставить следующие документы:

заявление о приеме в школу по переводу (образец можно найти в интернете или запросить у администрации нового учебного заведения);

паспорт учащегося или родителя;

оригинал и копию свидетельства о рождении;

оригинал и копию документа о регистрации учащегося по месту жительства или пребывания (они особенно важны, если вы хотите перевести ребенка в школу другого города).

Шаг 5. Когда ребенка официально примут в новое учебное заведение, старое будет об этом уведомлено.

В столице (а также некоторых других крупных городах) перевести ребенка в другую школу можно онлайн, без бумажной волокиты.

Для этого нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги», перейти во вкладку «Образование», затем — в раздел «Запись в образовательное учреждение». Сайт перенаправит москвичей на городской портал, где более детально расписаны все шаги и условия для перевода.

Как помочь ребенку устроиться на новом месте

Стоит ли переводить ребенка в другую школу или нет, каждая семья решает самостоятельно. Если вы столкнулись с этой ситуацией, обязательно позаботьтесь о психологическом комфорте школьника.

1. Обговорите все важные детали с администрацией новой школы — расскажите о психологических особенностях, трудностях коммуникации со сверстниками (если таковые имеются), успеваемости по предметам. Это поможет новичку быстрее наладить контакт с одноклассниками и учителями. — расскажите о психологических особенностях, трудностях коммуникации со сверстниками (если таковые имеются), успеваемости по предметам. Это поможет новичку быстрее наладить контакт с одноклассниками и учителями.

2. Расскажите представителям заведения о своих беспокойствах, касающихся адаптации ребенка, чтобы они помогли ему быстрее влиться в коллектив и учебный процесс.

3. Будьте снисходительны. Первые дни в новом учебном заведении — непростое испытание для ребенка. Ученик может быть напряжен, встревожен замкнут. Отнеситесь к этому состоянию с пониманием и принятием.

<figcaption> Поддерживайте ребенка, который перешел в другую школу </figcaption> источник: Freepik

4. Постарайтесь создать дома спокойную и доверительную атмосферу, в которой ваш сын или дочь сможет выговориться, рассказать о беспокойствах и переживаниях. Поддерживайте и внимательно слушайте, тогда этот сложный жизненный этап пройдет гораздо легче.

5. Позаботьтесь о деталях. Чтобы процесс не был отягощен еще и организационными вопросами, возьмите их на себя: Чтобы процесс не был отягощен еще и организационными вопросами, возьмите их на себя:

Заведите новый электронный дневник.

Оформите новый проездной билет.

Сделайте ребенку пропуск в школу.

Поставьте учащегося на учет в системе питания, чтобы он мог вместе с одноклассниками есть в столовой.

в столовой. Вступите в родительский чат, чтобы всегда быть в курсе школьных новостей и не пропустить важные события.

Познакомьтесь с родителями других учеников и по возможности поддерживайте с ними контакт.

Купите вещи, необходимые в новом учебном заведении. Например, школьную форму, сменную обувь, учебники и т.д. Чтобы узнать, что именно нужно приобрести, обратитесь к администрации школы или классному руководителю.

Заключение

Перевод ребенка в другую школу — непростой процесс. Он требует усилий и времени, поэтому важно заранее к нему подготовиться.

Постарайтесь сделать все возможное, чтобы адаптация к новым условиям прошла максимально гладко. Общайтесь со своим ребенком, не забывайте интересоваться его жизнью и потребностями, поддерживайте и подбадривайте. Обязательно давайте время на отдых — и тогда все обязательно получится.