Моя знакомая преподавательница русского языка и литературы иногда веселит меня, зачитывая выдержки из школьных сочинений. Особо выдающиеся перлы я записываю. Предлагаю Вам посмеяться вместе со мной. Авторская орфография сохранена.

В интернете много подобных страниц, но эти «детские залепушки» мне особенно дороги, потому что реальные.

« Белка остановилась, подняла хвост и охотник услышал её громкий хохот. А может это был не хохот?»

«Рядом с Данией притаилось другое государство: Норвежия. Вот в эту пустую землю и лежал его путь.»

«В заде раздался крик. Гринев обвернулся, а Швабрин ударил его саблей по голове».

«Пчёлы очень маленькие, но отрыгивают очень много мёда. Поэтому они очень полезные».

«Осы сами ничего не делают, а воруют всё у пчёл. Поэтому пчёлы ос не уважают и падвергают нападкам».

«Садко понял, что Птица-Счастья вовсе не та, кем прикидывалась и затасковал».

«Немцы встали кобаном и со всей силой кинулись на русских».

«Александр Невский часто ездил в гости в монголо-татарское иго».

«Никто так сильно не любил Герасима, как Му-му. Поэтому он с горя утопил её и ушел из деревни».

«На встречу вылетело чудовище! Это был лев с головой и телом орла!».

« У него был порочный вид. На лысом черепе бегали маленькие, хитрые глазки».

« А руки он прятал за задом и никто не знал, что там у него».

«Он опозорил многих помещиков с беспощадностью и злорадством истиного писателя».

«Пугачев пожаловал Гринева со своего плеча».

«Крепостные были неграмотными, неотесаными и безвольными. Поэтому помещики создали их руками много мировых шедевров».

«Они только вчера сменили лапти на сапоги, и потому в их роскошных штанах сидели дремучие, забитые крестьяне».

«Высмотреть и подсмотреть обнаженный быт русской деревни многим не удавалось. А Тургеневу удалось!».

«Имела ли Коренина хоть одного достойного мужчину? Нет! Она предпочла рельсы с несущимся по ним поездом!»

«Стрела пролетела на волосок от его лысины»

«Все утки собрались на Юг. А у Серой Шейки была серьёзная травма плеча и её не взяли».

«Убийцей старухи – процентщицы был типичный русский студент».

«Факир демонстративно показал яйца и попросил всех желающих потрогать, чтобы все смогли убедиться, что они настоящие».

«Он увидел в дали топот копыт и затаился».

«Иван требовал, чтобы избушка повернулась передом, а она упорствовала и подставляла зад».

«Вся жизнь Кащея была в яйце, он его берег, не показывал и надежно прятал».

«Преступление и наказание» относится к вечно жующим и неусопшим произведениям…»

«У Чехова была правильная ориентация! Он ориентировался на Пушкина, Гоголя и Островского!»

«Маяковский был гарлапаном и главарем.»

«Все Фамусовское общество вело себя поскудно! Поэтому писать о нем мне противно. Но приходиться иза Натальи Николаевны».

Григорий Родственников

