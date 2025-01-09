Моя знакомая преподавательница русского языка и литературы иногда веселит меня, зачитывая выдержки из школьных сочинений. Особо выдающиеся перлы я записываю. Предлагаю Вам посмеяться вместе со мной. Авторская орфография сохранена.
В интернете много подобных страниц, но эти «детские залепушки» мне особенно дороги, потому что реальные.
« Белка остановилась, подняла хвост и охотник услышал её громкий хохот. А может это был не хохот?»
«Рядом с Данией притаилось другое государство: Норвежия. Вот в эту пустую землю и лежал его путь.»
«В заде раздался крик. Гринев обвернулся, а Швабрин ударил его саблей по голове».
«Пчёлы очень маленькие, но отрыгивают очень много мёда. Поэтому они очень полезные».
«Осы сами ничего не делают, а воруют всё у пчёл. Поэтому пчёлы ос не уважают и падвергают нападкам».
«Садко понял, что Птица-Счастья вовсе не та, кем прикидывалась и затасковал».
«Немцы встали кобаном и со всей силой кинулись на русских».
«Александр Невский часто ездил в гости в монголо-татарское иго».
«Никто так сильно не любил Герасима, как Му-му. Поэтому он с горя утопил её и ушел из деревни».
«На встречу вылетело чудовище! Это был лев с головой и телом орла!».
« У него был порочный вид. На лысом черепе бегали маленькие, хитрые глазки».
« А руки он прятал за задом и никто не знал, что там у него».
«Он опозорил многих помещиков с беспощадностью и злорадством истиного писателя».
«Пугачев пожаловал Гринева со своего плеча».
«Крепостные были неграмотными, неотесаными и безвольными. Поэтому помещики создали их руками много мировых шедевров».
«Высмотреть и подсмотреть обнаженный быт русской деревни многим не удавалось. А Тургеневу удалось!».
«Имела ли Коренина хоть одного достойного мужчину? Нет! Она предпочла рельсы с несущимся по ним поездом!»
«Стрела пролетела на волосок от его лысины»
«Все утки собрались на Юг. А у Серой Шейки была серьёзная травма плеча и её не взяли».
«Убийцей старухи – процентщицы был типичный русский студент».
«Факир демонстративно показал яйца и попросил всех желающих потрогать, чтобы все смогли убедиться, что они настоящие».
«Он увидел в дали топот копыт и затаился».
«Иван требовал, чтобы избушка повернулась передом, а она упорствовала и подставляла зад».
«Вся жизнь Кащея была в яйце, он его берег, не показывал и надежно прятал».
«Преступление и наказание» относится к вечно жующим и неусопшим произведениям…»
«У Чехова была правильная ориентация! Он ориентировался на Пушкина, Гоголя и Островского!»
«Маяковский был гарлапаном и главарем.»
«Все Фамусовское общество вело себя поскудно! Поэтому писать о нем мне противно. Но приходиться иза Натальи Николаевны».