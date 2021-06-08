Учите русский язык! Почему феминитивы с суффиксом «-ка» – безграмотность

Как феминистические идеи уродуют живой русский язык откровенно неудачными новшествами.

Феминизм исподволь, но при этом достаточно агрессивно проникает во все аспекты повседневной жизни – и трансформирует их. В повседневной речи последние пару лет как-то незаметно стало появляться всё более частое употребление так называемых феминитивов, а чем дальше, тем более это становится обязательным тоном для «прогрессивных» СМИ и сайтов. Встречаешь «авторку», «блогерку» и «президентку» – всё, сразу понятно, куда попал и с 95% вероятностью там же встретится набор и прочих либерально-западных мессиджей.

Между тем, в простом народе, не связанном с прозападной прослойкой никакими идейными обязательствами, эта инициатива вызывает сильнейшее отторжение. «Авторки» провоцируют почти что рвотный рефлекс. Давайте попробуем разобраться, кто тут прав, а кто нет, и почему. И, забегая вперёд, сразу скажем: «авторки» – это, скорее всего, плохо.

Для начала приведём аргументы оппонента. Они, в принципе, незатейливы: суффикс «-ка», по их мнению, практически идеально подходит во всех случаях – мы же не паримся от феминитивов «москвич-москвичка», «революционер-революционерка», «буддист-буддистка». Ну и всё, и океюшки.

Чего вы, ретрограды, возмущаетесь «президенткой», если есть абсолютно созвучная и всем давно привычная «студентка»?

Так? Так… да не так.

Начнём с самого главного: с необходимости феминитивов.

Как утверждают сторонницы феминизма, это нужно для того, чтобы «подсветить» наличие женщин в том или ином случае. «Дорогие блогеры и блогерки» – это, в конце концов, просто вежливо, примерно как «мадам и месье». Но помимо вежливости тут, разумеется, очень заметен именно настойчивый акцент на том, чтобы сделать слово как будто «громче», выделить его на фоне остальных. А иначе, понимаешь, будет маскулинное угнетение и токсичный патриархат.

И вот тут нас (точнее, их) ждут достаточно волнующие откровения. Дело в том, что слова, к которым феминистки порой так любят цеплять свои гендерные суффиксы, на самом деле, не являются мужскими. Они – гендерно-нейтральны, и не нуждаются в «феминизации».

Ну, смотрите, вот слово «филолог», состоит из двух греческих корней – «любить» и «слово». Если объединить эти два корня в одно слово, то никакого «пола» у слова не возникнет – потому что получится буквально «любить слово». Ну нету никакого «пола» у слова «филологос» – как нет пола вообще у словосочетания с глаголом. Женский или мужской род там может появиться только в том случае, если сделать его именем собственным: Филомен или Филомена, Филострат или Филострата. Но это уже «надстройка».

И напрашивается вопрос: зачем нужна «философка», если изначально слово «философ» не имеет гендера и не обладает какой-то «маскулинностью»? Ведь, крайне неожиданно, и слово «блогер» ею не обладает, потому что это чистейшее заимствование из английского, где НЕТ родов в нашем широком понимании (они вообще-то есть, но не выпячиваются; так, почему-то, love – мужского рода, а peace – женского). Вам, наверное, странно это слышать, но да – «блогер» это а-гендерное слово.

Поистине убийственный довод заключается в том, что слово «автор», которое ни к селу, ни к городу хотят феминизировать, является… словом и мужского, и женского рода в латыни, откуда оно пришло! Не верите? Пожалуйста, вот словарь. Видите буковки «m» и «f»?..

И если быть последовательным, то нужно вводить не просто феминитивы, но и… маскулинитивы! Как вам такое, девочки? В самом прямом смысле: берём слово и цепляем к нему на равных правах мужские и женские суффиксы – блогерка и, скажем, блогерщик. Блогерец. Блогерник. Блогеровщик. Тьфу!..

Вот именно что «тьфу!». Потому что в здоровом языковом чувстве это будет совершенно излишне – никакие гендерные надстройки к подобным профессиональным словам не нужны, потому что они не маркированы никакой «токсичной маскулинностью».

Вспомним «Собачье сердце»:

«Глаза женщины загорелись.

Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдем… Только я, как заведующий культотделом дома…

За-ве-дующая, — поправил ее Филипп Филиппович».

Кто тут у нас более прогрессивен – стопроцентный ретроград профессор Преображенский, который ратует за феминитивы или молодая советская гражданка, которая от них отказывается? Ась?

Ещё раз: слова «мэр», «директор», «генерал» никакой специфической мужественностью не обладают, и избавлять их от неё не надо! А «мэр» и «генерал» к тому же, вообще иностранные прилагательные, и тоже, кажется, безродовые.

Но это всё сухая теория, она не так уж убедительна для обычного человека. Он-то, на самом деле, плюётся от «блогерок» совсем по другой причине. И вот по какой!

Потому что тот самый, столь агрессивной продвигаемый, суффикс «-ка» в русском языке не имеет однозначного «женского» окраса, как нас надеются убедить. Более того, как бы не больше слов с ним вообще «не-женских». То есть, да, они формально женского рода, подчиняются правилам, но они отчетливо а-гендерны.

Начнём с шутки, которую знают практически все: «Болгарин – это человек, а болгарка – инструмент. Финн – это национальность, а финка – нож», и так далее, там длинный список из испанок, китаек и панамок. Почему угловая шлифмашинка стала «болгаркой», а узкий нож без гарды – финкой?! Ну ок, болгарка – потому что «машинка» (ой, не факт), но нож-то почему?! Почему табурет превратили в «табуретку» – что в этом стуле без спинки специфически женского, за что ему «выдали» тот самый почётный суффикс «-ка»?! И совсем уж непонятно, почему деревянное небольшое плавсредство стало одновременно и «лодкой», и «челноком», и как, не дай Бог, их не перепутать, чтобы не оскорбить лодочку токсичной маскулинностью?!..

Ответ один: что бы ни вычитали на этот счёт в умных книгах, а в живом языковом чувстве есть очень простое ощущение – не всё то женское, что кончается на «-ка». Или даже так – не всё то женское, что подчиняется грамматическим правилам женского рода.

Давайте проведём натурный эксперимент: вот, есть у нас столяр. Женщина этой профессии кем будет — «столяркой»? Каждому известно, что это слово означает совсем другое, и совсем не женское, а как бы даже среднее – совокупность столярных работ. Грамматика говорит одно, а семантика — другое.

Поэтому приклеивание суффикса «-ка» к очень многим словам женскими их сделает только грамматически. А ассоциативно будет черт те что – как с финкой, табуреткой и столяркой.

И есть ещё третий аргумент – уже не против феминитивов как таковых, а против всё того же единого и универсального суффикса «-ка», о котором мы уже говорили как о «женском» только грамматически, но не семантически.

В русском языке феминитивы вообще неплохо развиты. Посмотрите на эту табличку:

В принципе, если уж так сильно хочется их использовать, то пожалуйста, уважайте сложившуюся языковую практику и следуйте не на пустом месте оформившимся традициям. Понятно, что отчасти «сделанного не воротишь», и никак уже не переименовать «писательницу» в «писательку», но вот «директрису» и «директоршу» в «директорку» норовят переделать аж бегом.

Особенно возмущаются суффиксом «-ша», считая его чем-то почти неприличным. Типа «блогерша» – не ок, а ок – только «блогерка». Но что делать со словом «мэр», если его очень хочется «феминизировать» – «мэрка»? Это кто вообще? Маяковский приходил в ужас от раннесоветских аббревиатур типа «КООПСАХ» – настолько они были чем-то инородным в гармоничной русской речи, сейчас та же беда, но с другой стороны. Мэрка – это… это очень плохо, короче. А возможна же ещё и пэрка. Мэрка и пэрка. Лордка. И лордша, кстати, тоже.

Выводы просты: дорогие лингвофеминистки, не цепляйтесь к тем словам, которые изначально не имели рода в иностранных языках и так и перешли в русский. «Блогер» – бесполое слово. «Дизайнер» – тоже. Не надо с ними ничего делать. Суффикс «-ер» в русском языке чисто заимствованный и не имеет ярко выраженной мужской семантики, а грамматическая принадлежность к мужскому роду ещё ни о чём не говорит, так же как «лодка» – это не «нечто женское», хотя там и есть заветное «-ка» в конце. А если очень хочется феминизировать – делайте это хотя бы не так уродливо. Напрягайте мозги, включайте стилистическое чувство. А то, право слово, за мэрку и пэрку могут просто из приличного общества на мороз выгнать. И за «авторку», по-хорошему, тоже.