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Драники с капустой и фаршем

  • Драники с капустой и фаршем

Это простой рецепт для любителей румяных драников, но в необычном варианте — драники с капустой и фаршем. Они получаются очень сытными и сочными. В них, в первую очередь, чувствуется насыщенный вкус и аромат мяса, капуста почти не ощущается. Корочка сверху слегка хрустящая, а серединка мягкая.

Если драники при закладке делать тоненькими и готовить на большом огне, они будут более хрустящими и суховатыми. Если же выложить слоем толще, примерно, 4-5 мм и готовить на небольшом огне под крышкой, драники получатся мягкими. Выбирайте на свой вкус.

  • Общ.\актив. время готовки:40 минут\20 минут
  • Количество порций:3 порции
  • Калорийность (100g):167 ккал
Как приготовить драники с капустой и фаршем
Ингредиенты:
  • Картофель – 230 г
  • Лук репчатый – 65 г
  • Капуста белокочанная – 120 г
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Мука пшеничная – 30 г
  • Фарш мясной – 250 г
  • Чеснок – 0.5 ч.л. молотый
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный – по вкусу молотый
  • Зелень – 20 г
  • Масло растительное – 30 мл

Приготовление: Шаг 1

  • Подготовить все ингредиенты по списку, чтобы драники с капустой и фаршем получились вкусными.

    Картофель для приготовления лучше всего использовать с большим содержанием крахмала, чтобы во время жарки оладьи не распадались.

    Капуста подойдет разных сортов. Можно использовать старую или молодую капусту. Последняя более нежная и мягкая по сравнению со старой.

    Какой фарш выбрать, зависит от ваших предпочтений. Более жирные сорта - свининой, свино-говяжий или фарш из баранины сделают блюдо более сочным и калорийным. Нежирный фарш (филе куриное или индюшатины) будет не таким калорийным. Я использую свино-говяжий фарш. Чаще всего готовлю в домашних условиях или покупаю в проверенном мясном магазине. Если фарш замороженный, его нужно заранее достать из морозилки и разморозить в отделе холодильника.

    Зелень выбрать по своему вкусу. У меня это петрушка и укроп.  Отлично подойдет кинза, сельдерей, базилик. Если не любите зелень, не используйте её.

    Сушеный чеснок можно заменить зубком свежего или вообще не использовать.

    Драники с капустой и фаршем
  • Шаг 2

    Картофель очистить от кожицы. Сполоснуть проточной холодной водой. Измельчить на крупной терке в глубокую миску.

    Драники с капустой и фаршем
  • Шаг 3

    Очистить и промыть лук. Измельчить на крупной терке. Добавить к картофелю и быстренько перемешать. Луковый сок предотвратит потемнение тертого картофеля.

    Драники с капустой и фаршем
  • Шаг 4

    Капусту промыть и обсушить бумажным полотенцем. Натереть на крупной терке. Добавить к картофельной массе и перемешать. При использовании старой капусты предварительно опустить ее в кипящую подсоленную воду, довести до кипения и проварить 3-5 минут на умеренном огне. После промыть холодной водой, обсушить салфеткой и измельчить на терке либо нашинковать очень мелко.

    Драники с капустой и фаршем
  • Шаг 5

    К картофельно-капустной массе добавить мясной фарш. Перемешать до равномерного распределения.

    Драники с капустой и фаршем
  • Шаг 6

    Вбить яйцо. Хорошо перемешать.

    Драники с капустой и фаршем
  • Шаг 7

    Всыпать просеянную муку. Перемешать.

    Драники с капустой и фаршем
  • Шаг 8

    Промыть и обсушить зелень. Удалить плотные стебельки. Листики нарезать мелко. Добавить к овощной массе. По вкусу поперчить и посолить. Всыпать чесночный порошок. Перемешать. Получается довольно густая масса. Даже можно руками формовать заготовки для драников с фаршем и капустой. Со специями можно поэкспериментировать на данном шаге.

    Драники с капустой и фаршем
  • Шаг 9

    Отправить сковороду с растительным маслом на умеренный огонь. Хорошо разогреть. Ложкой выложить картофельные заготовки и сформировать лепешку желаемого размера. Обжарить на огне ниже среднего до румяной корочки с одной и второй стороны, можно под крышкой.

    Драники с капустой и фаршем
  • Шаг 10

    Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Подавать сразу к столу. Очень вкусно со сметаной, майонезом или кисло-сладким соусом. Можно дополнить салатом из свежих овощей.

    Драники с капустой и фаршем
  • Шаг 11

    Драники с капустой и фаршем готовы. Приятного аппетита!

    Драники с капустой и фаршем
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