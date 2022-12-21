Это простой рецепт для любителей румяных драников, но в необычном варианте — драники с капустой и фаршем. Они получаются очень сытными и сочными. В них, в первую очередь, чувствуется насыщенный вкус и аромат мяса, капуста почти не ощущается. Корочка сверху слегка хрустящая, а серединка мягкая.
Если драники при закладке делать тоненькими и готовить на большом огне, они будут более хрустящими и суховатыми. Если же выложить слоем толще, примерно, 4-5 мм и готовить на небольшом огне под крышкой, драники получатся мягкими. Выбирайте на свой вкус.
- Общ.\актив. время готовки:40 минут\20 минут
- Количество порций:3 порции
- Калорийность (100g):167 ккал
Ингредиенты:
- Картофель – 230 г
- Лук репчатый – 65 г
- Капуста белокочанная – 120 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Мука пшеничная – 30 г
- Фарш мясной – 250 г
- Чеснок – 0.5 ч.л. молотый
- Соль – по вкусу
- Перец черный – по вкусу молотый
- Зелень – 20 г
- Масло растительное – 30 мл
Приготовление: Шаг 1
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Подготовить все ингредиенты по списку, чтобы драники с капустой и фаршем получились вкусными.
Картофель для приготовления лучше всего использовать с большим содержанием крахмала, чтобы во время жарки оладьи не распадались.
Капуста подойдет разных сортов. Можно использовать старую или молодую капусту. Последняя более нежная и мягкая по сравнению со старой.
Какой фарш выбрать, зависит от ваших предпочтений. Более жирные сорта - свининой, свино-говяжий или фарш из баранины сделают блюдо более сочным и калорийным. Нежирный фарш (филе куриное или индюшатины) будет не таким калорийным. Я использую свино-говяжий фарш. Чаще всего готовлю в домашних условиях или покупаю в проверенном мясном магазине. Если фарш замороженный, его нужно заранее достать из морозилки и разморозить в отделе холодильника.
Зелень выбрать по своему вкусу. У меня это петрушка и укроп. Отлично подойдет кинза, сельдерей, базилик. Если не любите зелень, не используйте её.
Сушеный чеснок можно заменить зубком свежего или вообще не использовать.
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Шаг 2
Картофель очистить от кожицы. Сполоснуть проточной холодной водой. Измельчить на крупной терке в глубокую миску.
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Шаг 3
Очистить и промыть лук. Измельчить на крупной терке. Добавить к картофелю и быстренько перемешать. Луковый сок предотвратит потемнение тертого картофеля.
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Шаг 4
Капусту промыть и обсушить бумажным полотенцем. Натереть на крупной терке. Добавить к картофельной массе и перемешать. При использовании старой капусты предварительно опустить ее в кипящую подсоленную воду, довести до кипения и проварить 3-5 минут на умеренном огне. После промыть холодной водой, обсушить салфеткой и измельчить на терке либо нашинковать очень мелко.
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Шаг 5
К картофельно-капустной массе добавить мясной фарш. Перемешать до равномерного распределения.
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Шаг 6
Вбить яйцо. Хорошо перемешать.
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Шаг 7
Всыпать просеянную муку. Перемешать.
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Шаг 8
Промыть и обсушить зелень. Удалить плотные стебельки. Листики нарезать мелко. Добавить к овощной массе. По вкусу поперчить и посолить. Всыпать чесночный порошок. Перемешать. Получается довольно густая масса. Даже можно руками формовать заготовки для драников с фаршем и капустой. Со специями можно поэкспериментировать на данном шаге.
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Шаг 9
Отправить сковороду с растительным маслом на умеренный огонь. Хорошо разогреть. Ложкой выложить картофельные заготовки и сформировать лепешку желаемого размера. Обжарить на огне ниже среднего до румяной корочки с одной и второй стороны, можно под крышкой.
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Шаг 10
Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Подавать сразу к столу. Очень вкусно со сметаной, майонезом или кисло-сладким соусом. Можно дополнить салатом из свежих овощей.
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Шаг 11
Драники с капустой и фаршем готовы. Приятного аппетита!
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