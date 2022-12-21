Подготовить все ингредиенты по списку, чтобы драники с капустой и фаршем получились вкусными.

Картофель для приготовления лучше всего использовать с большим содержанием крахмала, чтобы во время жарки оладьи не распадались.

Капуста подойдет разных сортов. Можно использовать старую или молодую капусту. Последняя более нежная и мягкая по сравнению со старой.

Какой фарш выбрать, зависит от ваших предпочтений. Более жирные сорта - свининой, свино-говяжий или фарш из баранины сделают блюдо более сочным и калорийным. Нежирный фарш (филе куриное или индюшатины) будет не таким калорийным. Я использую свино-говяжий фарш. Чаще всего готовлю в домашних условиях или покупаю в проверенном мясном магазине. Если фарш замороженный, его нужно заранее достать из морозилки и разморозить в отделе холодильника.

Зелень выбрать по своему вкусу. У меня это петрушка и укроп. Отлично подойдет кинза, сельдерей, базилик. Если не любите зелень, не используйте её.

Сушеный чеснок можно заменить зубком свежего или вообще не использовать.