Что такое «правило трех минут» и почему о нем должны знать все занятые родители

Сколько времени вы проводите с ребенком каждый день? Полчаса–час по вечерам после работы, пока готовите ужин и вместе сидите за столом. Ну и еще минут 15–20, пока укладываете малыша спать и читаете сказку. Словом, совсем немного. Но если среди этого времени будут те самые важные три минуты, вы сумеете построить доверительные отношения с ребенком и сохраните их, когда он станет подростком.
Что это такое
Правило трех минут гласит: каждый раз, когда вы не виделись с ребенком некоторое время (неважно, неделю, целый день или полчаса, пока вы выходили в магазин), присядьте, опуститесь на уровень глаз малыша (это очень важно), обнимите его и спросите, что происходило, пока вы были в разлуке.
Особенно важно следовать этому правилу, когда вы забираете ребенка из детского сада, из школы или когда приходите с работы.
Самое главное — в эти три минуты быть полностью сосредоточенным на ребенке, смотреть в глаза, показывать ему, что вы внимательно его слушаете и слышите.
Почему это важно
Важно сразу оговориться, что правило трех минут вовсе не означает, что достаточно проводить с ребенком лишь три минуты в день. Оно значит, что в течение как минимум трех минут вы должны быть максимально сконцентрированы на малыше, его чувствах, переживаниях и мыслях.
Когда оно не сработает
- Если вы не будете внимательно слушать ребенка, то рискуете не узнать о действительно важных вещах, происходящих в его жизни. У него просто не будет шанса сообщить вам о них сразу, а потом он может о них забыть или решить, что это не важно.
- Если вы будете относиться к болтовне ребенка как к фоновому шуму, со временем он решит, что родители его не слушают и не слышат. Это точно не поспособствует формированию доверительных отношений в семье.
- Если вы будете лишь делать вид, что внимательно слушаете ребенка, и изображать восторг или интерес — он быстро вас раскусит. Дети чувствуют фальшь и укрепляются во мнении, что ни они, ни их жизнь совсем не интересуют родителей.
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