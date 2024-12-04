Что такое «правило трех минут» и почему о нем должны знать все занятые родители

Правило трех минут гласит: каждый раз, когда вы не виделись с ребенком некоторое время (неважно, неделю, целый день или полчаса, пока вы выходили в магазин), присядьте, опуститесь на уровень глаз малыша (это очень важно), обнимите его и спросите, что происходило, пока вы были в разлуке.

И по крайней мере три минуты слушайте все, что он захочет вам рассказать. Как правило, ребенку хватает этого времени, чтобы выдать важную для него информацию.