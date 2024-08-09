Какими бывают средства от отравления для детей: памятка

Что дать ребенку при отравлении? Существуют ли лекарства от отравления для детей?

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Отвечает Елена Лобанова — врач-педиатр Клинического госпиталя «Лапино», Детской Клиники КГ «Лапино».

Острые отравления у детей: причины

Острые отравления у детей лекарственными препаратами, веществами бытовой промышленной химии, ядовитыми растениями и грибами, к сожалению, наблюдаются довольно часто. Новости СМИ2

Они нередко сопровождаются развитием тяжелой интоксикации и при несвоевременно или при неправильной оказанной помощи могут привести к смертельному исходу.

Пищевое отравление — это расстройства пищеварения, вызванные употреблением в пищу продуктов, потерявшими свою пищевую ценность в результате заражения микробами (сальмонелла, стафилококк, клостридия ботулизма и продукты жизнедеятельности этих организмов).

Каковы симптомы отравления у детей?

Симптомы обычно проявляются через 2-3 часа после того, как ребенок съел некачественный продукт (максимум через 48 часов после еды). У ребенка может быть общая слабость, тошнота, многократная рвота, жидкий стул, озноб, схваткообразная боль в околопупочной области, повышение температуры тела. В тяжелых случаях — обмороки, судороги, тахикардия, двоение в глазах, мышечная слабость, общемозговые и менингеальные симптомы.

Если ребенку менее 3 лет и появились вышеуказанные симптомы, нужно вызвать бригаду скорой медицинской помощи для оценки состояния. Это очень важно, так как у маленьких детей очень быстро развивается обезвоживание.

В таких случаях важна каждая минута.

Если повышена температура тела, нужно проконсультироваться с врачом о дальнейшем лечении.

Что можно сделать до приезда врача

Меры оказания первой помощи своему ребенку, если вы оценили состояние и решаете начать лечение на доврачебном этапе:

Очищение желудка. При первых признаках отравления нужно вызвать рвоту и очистить желудок. Если это сделать своевременно, то клиническая картина пищевого отравления может не развиться или будет протекать в лёгкой форме. Для этого необходимо дать ребенку выпить теплой воды большими глотками, не менее 200 мл за один раз.

Затем пальцем своей руки нажать на корень языка ребенка, вызывая рвотный рефлекс. Важно, чтобы ребенок не запрокидывал голову назад.

Не проводите эту процедуру лежащему на спине ребенку, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути.

Если вы ожидаете приезда скорой медицинской помощи, соберите в отдельную стеклянную посуду достаточное количество «первых» рвотных масс для проведения бактериологических анализов. В последующем это поможет правильно установить причину отравления, а также определить способ дальнейшего лечения ребенка.

Соблюдение постельного режима. Уложите ребенка в постель. Следите за температурой конечностей (они не должны быть холодными) и по мере необходимости согревайте их.

Предупреждение обезвоживания организма. Главная помощь — выпаивание! Вода — лучшее средство для нейтрализации ядов. Чтобы не допустить обезвоживания организма, необходимо постоянно давать ребенку теплое питье. Температура воды должна быть 37°С для максимально быстрого всасывания и восполнения потерянной жидкости. Старайтесь давать мелкими порциями. Возможно выпаивать с помощью шприца (без иглы) или чайной ложки по 5-10 мл каждые 10 минут. Ваша задача — любыми способами заставить ребенка пить.

Энтеросорбенты. «В народе» их считают средствами от отравления, для детей в том числе. Если вредные вещества уже всосались, для их нейтрализации используют энтеросорбенты. Часто используется активированый уголь (таблетки для приема внутрь), а также препараты на основе коллоидного диоксида кремния («Полисорб МП» порошок для приготовления суспензии) и полиметилсилоксана полигидрата («Энтеросгель» паста для приема внутрь).

Все они разрешены для применения с раннего возраста. Возможность взаимодействия сорбируемого вещества и сорбента уже в желудке характерна для порошкообразных материалов. Гранулированные препараты могут сохранять сорбционную способность более длительное время.

Подобрать препарат может только врач.

Диета. Один из первых симптомов отравления — снижение аппетита и отказ ребенка от еды. Не нужно заставлять ребенка есть, если он не хочет.

Следует отказаться от продуктов питания, усиливающих перистальтику кишечника, бродильный процесс и содержащих грубую клетчатку:

цельное молоко,

йогурты,

каши на цельном молоке,

черный хлеб,

бобовые,

свекла,

капуста,

жирные сорта мяса,

цитрусовые,

груши,

сливы,

виноград.

Если у ребенка появился аппетит — это первый признак улучшения состояния и скорого выздоровления.

Питание должно быть дробное, малыми порциями, легкоусвояемое. Дробное питание переносится лучше.

Разрешены:

рисовая каша на воде,

кефир,

сухари,

картофельное пюре без молока,

овощные супы,

нежирное мясо.

Грудное вскармливание не следует прерывать. Детей младше 6 месяцев, получающих прикорм, при необходимости можно перевести на исключительно грудное вскармливание на 1-2 дня.

Не используйте противорвотные препараты (если только их не назначил врач), обезболивающие средства, грелку или холод для снижения болевых ощущений.

Что может вызвать отравление?

Причин попадания болезнетворных микроорганизмов на продукты питания множество: это может быть нарушение правил приготовления, транспортировки, хранения и кулинарной обработки продуктов. При этом внешний вид блюда может не меняться.

Многие возбудители пищевых токсико-инфекций попадают в организм не только с пищей, но и другими способами, например, с грязных рук. Разрушаясь в желудке и кишечнике, они выделяют дополнительные порции токсических веществ, тем самым вызывая воспалительный процесс в слизистой оболочке желудка и кишечника.

Как отличить отравление от кишечной инфекции?

К сожалению, однозначно ответить на этот вопрос нельзя, так как эти состояния могут быть взаимосвязаны. Чаще инфекция протекает с повышением температуры тела до фебрильных цифр (выше 38°C). Разворачивается полная клиническая картина — многократная рвота, жидкий стул, боли в животе. При этом рвота будет приносить лишь незначительное облегчение в таких случаях.

При отравлении рвота часто приносит облегчение и беспокоит реже в течение дня, в отличие от течения кишечной инфекции.

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Общее состояние страдает не так сильно, и организм восстанавливается уже через 1-2 суток при пищевом отравлении.

Что такое ботулизм?

Ботулизм — это потенциально смертельное инфекционное заболевание, которое возникает при воздействии на организм бактерии, выделяющей ботулотоксины. Это нейротропный яд, поражающий нервную систему. Возбудитель этого заболевания живет в почве, в виде спор.

Какие продукты могут быть опасны? Консервы, квашеная капуста, вяленая (копченая) рыба.

Какие проявления у этого заболевания?

затрудненное дыхание,

тошнота,

рвота,

судороги,

двоение в глазах,

сложность глотания и произношение слов,

паралич.

При появлении этих симптомов вызывайте скорую помощь.

Ребенок отравился: что дать из лекарств

Родители часто спрашивают, какую дать ребенку таблетку от отравления? К сожалению, специального лекарства от отравления не существует, но если соблюдать правила профилактики, то неприятных ситуаций можно будет избежать.

1. Следуйте правилам личной гигиены: контролируйте, чтобы ребенок мыл руки (намыливал не менее 30 секунд) перед едой, после посещения туалета и прогулок.

2. Тщательно обрабатывайте овощи и фрукты. Обращайте внимание на срок годности продуктов.

3. Правильно храните продукты дома. Соблюдайте температурный режим в холодильнике (менее +5°C). Храните продукты в емкости с закрытой крышкой.

Помните, что быстрее всего портятся торты, пирожные с кремом, салаты с майонезом, натуральные продукты (без содержания консервантов).

Бактерии активно размножаются во влажной среде и при температуре от +5 до +60°С. Поэтому летом надо быть крайне осторожным при хранении продуктов питания. Стараться не готовить блюда впрок. Бактерии активно размножаются во влажной среде и при температуре от +5 до +60°С. Поэтому летом надо быть крайне осторожным при хранении продуктов питания. Стараться не готовить блюда впрок.

4. Термически обрабатывайте продукты.

5. Соблюдайте товарное соседство, чтобы избежать перекрестного загрязнения (например, не храните рядом фрукты и сырое мясо). Разделочная доска для сырых продуктов должна быть отдельной.

Если принятые меры не приносят облегчения и самочувствие ухудшается, то обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Источники:

1. Т.Н. Парийская «Острые отравления у детей» 2010 г.

2. А. Светлов «Отравления у детей» 2013 г.