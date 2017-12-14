Аборты в контексте национальной безопасности

В минувший понедельник в Общественной палате состоялся круглый стол, посвященный проблеме абортов, охраны материнства и детства. Одним из соорганизаторов, помимо профильных комиссий ОП, выступило Общероссийское движение «За жизнь!», участники которого недавно передали в Администрацию Президента 1 200 000 подписей за законодательный запрет абортов в России. Ключевая мысль, звучавшая в выступлениях общественников и медицинских специалистов – для выхода из демографического кризиса всем конструктивным силам страны необходимо объединяться, а вслед за общественным мнением неизбежно сменится политическая конъюнктура по вопросу защиты жизни с момента зачатия.



Аборты как легальная мед услуга впервые в мире были разрешены в СССР в 1920 году декретом Ленина. С тех пор ситуация с точки зрения законодательства поменялась не сильно-хотя голос противников узаконенного детоубийства становится все сильнее. Главным сторонником невывода абортов из системы ОМС остается правительство Дмитрия Медведева, часть Совета Федерации и значительное количество депутатов Госдумы. Им противостоят простые граждане, не заинтересованные в вымирании российского народа, и православная общественность, включая Патриарха Кирилла, который в прошлом году четко обозначил свою позицию, подписав петицию о законодательном запрете абортов.



«Впервые за последние несколько лет в России зафиксирован демографический кризис, то есть сейчас у нас в стране смертность превышает рождаемость. В этой связи сегодня нет более актуального вопроса, чем материнство, детство и то, что мешает женщине родить ребенка: почему она идет на этот шаг, страшный и для нее, и для всего общества, а также какие последствия для ее здоровья и психики это несет», – задала тон обсуждению в ОП РФ модератор, член Общественной палаты Элина Жгутова.



На самом деле речь надо вести уже не просто о демографическом кризисе, а о вымирании, причем именно коренного, государствообразующего и пока самого многочисленного народа России. В общих числах это выражается следующим образом (данные Минэкономразвития): «Динамика изменения численности населения России в 2017 году составит:

- Рождаемость: в среднем 5 098 детей в день (212 в час),

- Смертность: в среднем 5 559 человек в день (231 в час),

- Миграционный прирост населения: в среднем 626 человек в день (26 в час, 228 490 в год)».



Таким образом, прирост населения в нашей стране ныне достигается исключительно за счет миграции, в 2016 году его доля составила 92,9%. Мигранты из Ближней и Средней Азии, как известно, абортов почти не делают, а вот у русского населения уже через пару поколений возникнут серьезнейшие проблемы. В 20 веке мы смогли пройти через мясорубку двух мировых войн, Гражданской войны, красного и белого террора, сохранить свою государственность и традиции благодаря огромному запасу в генофонде, созданному нашими предками к 1917 года. Тогда мы назывались нацией детей, а сегодня скатываемся в нацию стариков, где в каждом новом поколении все меньше женщин, способных восполнить пробел.



И аборт как оружие геноцида продолжает исправно перечеркивать наше будущее. Многие женщины, уверенные что «сейчас пока не время» и планирующие стать матерями позже, просто не в курсе, что они рискуют не только получить бесплодие но и существенно сократить собственную жизнь.



Координатор движения «За жизнь!» Сергей Чесноков, выступая в ОП отметил, что будущих матерей надо информировать и всячески поддерживать – тут необходимо активное участие медицинского сообщества.



«Все знают, какие последствия имеет аборт для здоровья женщины, прежде всего – репродуктивного, но резкость в этом вопросе до сих пор не наведена. Мы хотим собрать воедино работы врачей по этому вопросу. Активно сотрудничаем с акушерами-гинекологами, также приглашаем к взаимодействию специалистов, имеющих отношение к материнству и детству: неонатологов, педиатров, врачей ультразвуковой диагностики, врачей, лечащих последствия абортов, и просто неравнодушных к этой проблеме медработников. У нас есть активно развивающаяся группа «ВКонтакте» «Врачи за жизнь», куда регулярно выкладываются научные и научно-популярные публикации по теме», – рассказал Чесноков.



Член совета движения «За жизнь!», руководитель Центра пронаталистских исследований Владимир Потиха также подчеркнул, что безопасных абортов не бывает и их последствия часто недооценивают.



На сегодня официальная позиция науки отличается от таковой столетней давности, когда «право женщины на аборт» начало законодательно закрепляться во всему миру, начиная с СССР. Большинство ученых пришли к консенсусу, что человек с момента образования зиготы имеет все основания называться человеком, с тем же полным набором ДНК, что и у эмбриона, и у ребенка и т.д. С точки зрения биологии и медицины, жизнь начинается с момента зачатия – так говорят ведущие акушеры-гинекологи. Только самые оголтелые феминистки называют ребенка внутри матери «частью ее тела».



Потиха тезисно опроверг миф о криминальных абортах, т.е. о том, что в случае запрета детоубийства на законодательном уровне тут же возникнет всплеск женской смертности в результате обращения к нелегальным поставщикам этой страшной «услуги». Это стандартный аргумент Минздрава и правительства в целом против любого законопроекта, предлагающего ограничить или запретить аборты.



«Любое медвмешательство в организм женщины будет иметь долгосрочные последствия. Есть западное исследование по рискам возникновения рака молочной железы, показывающее прямую зависимость роста случаев этого заболевания от количества абортов. Снижается ожидаемая продолжительность жизни женщин, сделавших аборты.



Законодательный запрет искусственных абортов в перспективе приведет к тому, что большее количество женщин сохранит жизнь и здоровье. Запрет, сопровождаемый созданием в обществе моральных и материальных условий, благоприятных для рождения и воспитания детей, приведет к увеличению рождаемости», – отметил Потиха.



Вокруг темы криминализации абортов ведется настоящая статистическая война. Так, интернет-газета «Демоскоп», выпускаемая Институтом демографии ВШЭ (эксперты которого недавно по заказу Центра Кудрина подготовили доклад о неминуемой и необходимой замене коренного населения России на мигрантов), приводит данные о смерти 2000 женщин ежегодно после сталинского запрета абортов в 1936 году. Однако изучавшие вопрос по архивным документам эксперты привели в стенах ОП иную статистику: в 1937 году по всему СССР было зафиксировано 910 случаев женской смертности в результате нелегальных абортов, а общее число рождений увеличилось более чем на миллион. По сути, новые поколения России до сих пор держатся на плаву благодаря заделу от сталинской антиабортной кампании.



Акушер-гинеколог, член Общественной палаты Дзержинска (Нижегородская область) Грачя Мурадян поддержал необходимость законодательной защиты жизни детей до рождения и поднял острые проблемы акушерской помощи населению: недофинансирование, низкие зарплаты медицинского персонала, недостаточное количество кадров в перинатальных центрах, недооценку важности предродовой подготовки, включая профилактический прием витаминов и полиненасыщенных жирных кислот (рыбьего жира), отсутствие должной психофизиологической подготовки к родам на уровне женских консультаций.



«Мы не заботимся о тех женщинах, которые уже беременны. Построили много перинатальных центров, но сейчас они все недофинансированы. Самые главные потери при беременности – это недоношенные дети. При этом женщинам дают препараты, которые давать бы не следовало, или, напротив, не дают нужные лекарства, что приводит к большим проблемам», – заявил Мурадян.



Где же взять деньги на правильную и современную постановку работы в перинатальных центрах? По мнению Мурадяна, средства могут быть найдены посредством реформы существующей системы государственного финансирования здравоохранения, в частности, исключения из системы обязательного медицинского страхования страховых медицинских организаций. Ведь эти страховые компании – давно уже собственность западных инвесторов в большей или меньшей степени. Пусть ФМС распространяет средства непосредственно по больницам, как это было в начале 90-х годов. Зачем нам кормить иностранные конторы?



Кандидат медицинских наук, врач-генетик, главный врач медико-генетического центра «ГеноМ» Ольга Удалова рассказала, что в последнее время перинатальная диагностика вышла на принципиально новый уровень.





«В 2012 была внедрена программа, в результате которой каждая женщина может получить диагностику совершенно бесплатно. Она показана каждой женщине, но бОльшая часть попадает в группу низкого риска. При этом, если женщина видит своего ребенка, слышит его сердцебиение плода, это формирует материнские чувства, настраивает на рождение ребенка. Но есть и другая категория женщин, которые хотят родить, у них есть сильная мотивация, и как гром среди ясного неба они узнают, что у их плода порок развития – тут не все так просто. Наша задача – помочь будущей матери и со стороны психологов, и со стороны медиков, и со стороны общественных организаций», – подчеркнула Удалова.



Оказывается, в восьми штатах Америки принят «Закон о сердцебиении», на основании которого каждой женщине, желающей сделать аборт, обязаны полностью визуализировать новую жизнь в ее утробе, дать послушать и посмотреть на нее в формате 3D. Как следствие – после такой процедуры от 70 до 90% реально решают сохранить ребенка. Помимо таких мер, неплохо было бы интегрировать информацию о вреде абортов в учебные планы школ, колледжей и университетов, чтобы уберечь новое поколение от роковых ошибок.



По итогам «круглого стола» можно отметить, что общественники и врачи начали просыпаться. Естественно, пролайферы в любом случае будут развивать свою деятельность, но она должна находить поддержку и среди чиновников. В октябре Президент Владимир Путин выступил с инициативой выплаты ежемесячного пособия (10,5 тыс. рублей) после рождения первого или второго ребенка (до достижения ребенком полутора лет). Вместе с материнским капиталом это будет неплохим подспорьем для сомневающихся в продлении рода, но останавливаться на одной мере, конечно же, нельзя.



Общественники из объединенного всероссийского движения «Многодетная Россия» еще в начале нынешнего года сформулировали перечень необходимых социально-экономических изменений, которые могли бы спасти страну от демографической катастрофы. Перечислим ключевые пункты:

1) За государственную поддержку института семьи как опоры общества и формирование представления о многодетной семье как норме брачной жизни

2) За продуманную внутреннюю политику, направленную на рост коренного населения страны, что невозможно без создания соответствующих экономических и социальных условий: повышение материнского капитала, программы доступного для молодых семей жилья, благоприятный общественный климат и т.д.

3) За государственную защиту человеческой жизни с момента зачатия

4) За государственную политику охраны здорового образа жизни без ГМО, пищевых добавок и медицинских препаратов, приводящих к бесплодию и другим негативным последствиям для населения!

5) За эффективную государственную защиту традиционных ценностей и культуры (без которых невозможна полноценная многодетная семья, как и существование народа) в СМИ, искусстве и образовании

6) За введение в рейтинг эффективности губернаторов таких показателей, как снижение среднего возраста жителя региона и коэффициент рождаемости.



Нынешний круглый стол – не первый шаг по спасению народа со стороны неравнодушных его представителей, не желающих, чтобы через каких-нибудь сто лет об их цивилизации говорили в прошедшем времени. Но, судя по тому, что «на противоположном берегу» находятся такие личности, как «министр без портфеля» Михаил Абызов, назвавший всех противников вывода абортов из ОМС людоедами, работы предстоит непочатый край. Необходимо ставить на политическую повестку дня проблему фактического вымирания народа как одну из главных угроз национальной безопасности. И в этом деле пролайферам потребуется содействие каждого гражданина с активной жизненной позицией.



РИА Катюша