Кровь в моче. Нефролог рассказал, чем опасны болезни почек у детей

Вчера в мире отмечался всемирный день почек. Увы, такие заболевания достаточно часто встречаются и у детей. Одним из опасных симптомов, возникающим при таких патологиях, становится кровь в моче (гематурия). Подробнее об этом aif.ru рассказала детский врач нефрологического отделения Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Мария Проскура.

Ключевую роль в мочевыделительной системе организма играют почки, поэтому такой симптом, как появление крови в моче, может говорить о нарушении в их работе. Конечно, окрашивание мочи в красный цвет может происходить и по другим причинам. Например, этот симптом может сопровождать геморрагический цистит (который бывает как у детей, так и у взрослых), и другие заболевания.

Почему поменялся цвет

Под гематурией подразумевают повышенное содержание в моче эритроцитов. В этом случае вместо обычного желтого или светло-желтого цвета эта жидкость приобретает розоватые или более темные оттенки.

Причины возникновения гематурии бывают самыми разными: начиная от относительно безобидных инфекций мочевыводящих путей, которые по мере выздоровления ребенка проходят бесследно, и заканчивая развитием опухоли мочевого пузыря или почек.

Иногда причина такого пугающего симптома и вовсе не страшная. Например, в моче может быть обнаружено превышение эритроцитов, если накануне сдачи анализов ребенок занимался активным спортом.

«Важно отметить, что если мы видим просто мочу розового цвета, то это не всегда может быть кровь, — предупреждает эксперт. — Есть различные красящие вещества в продуктах, которые способны менять цвет этой жидкости. Недаром в инструкциях по сдаче анализов специально указывают, что накануне сдачи мочи нельзя употреблять красящие продукты. Помимо свеклы и ягод это может быть еще и окрашенная мастика на торте или покрытые глазурью пряники — различное количество пигмента зачастую содержится в продуктах, которые на первый взгляд нам не кажутся подозрительными. Окрашивание мочи от еды является нормой: оно имеет временный характер, и проходит само, когда продукт выводится из организма».

Опасные причины

Однако в некоторых случаях гематурия может быть крайне опасна. Поэтому, обнаружив такой симптом, по словам эксперта, надо обязательно обращаться к педиатру, а затем строго выполнять его указания. Не нужно сдавать никаких анализов самостоятельно, врач после осмотра сам назначит необходимые исследования.

«Причины гематурии можно условно разделить на почечные и внепочечные. В первой группе могут быть такие заболевания, как постинфекционный гломерулонефрит (способен возникать как осложнение после перенесенной стрептококковой инфекции, например, ангины), синфарингитная гематурия (когда моча окрашивается на фоне возникшего кашля и першения в горле). В этих случаях лечение подбирается в зависимости от результатов биопсии: в основном назначают иммуносупрессивные лекарства, — говорит Проскура — Если речь идет о внепочечных причинах, то здесь с врачом-урологом необходимо определить причину крови в моче и лечить уже непосредственно причинное заболевание. Это могут быть камни, различные аномалии строения организма, опухоли».

До 3- х месяцев и после 6 лет

Некоторые дети более склонны к гематурии, чем другие. Поэтому особенно важно регулярно приглядываться к содержимому детского горшка тем родителям, у детей которых имеются:

ближайшие родственники с гематурией или мочекаменной болезнью в анамнезе; или с системными аутоиммунными заболеваниями, такими как красная волчанка, IgA-васкулит;

различные анатомические аномалии мочевыводящей системы, которые можно обнаружить по УЗИ: уменьшенные размеры почек, их неправильное расположение, расширение мочеточников.

«У ребенка с наследственным нефритом гематурия возникает при рождении или в первые три месяца жизни, — рассказывает врач-нефролог. — У детей до шести лет эритроциты в анализах обнаруживаются чаще всего случайно: например, когда проводят исследования после инфекций или физической нагрузки. А вот детей старше шести лет с гематурией врачи обследуют на предмет системных патологий, потому что именно с этого возраста могут проявляться серьезные заболевания, симптомом которых является появление крови в моче».

Какие еще симптомы могут быть

Помимо гематурии существуют сигналы, на которые родители в кратчайшие сроки должны отреагировать и обратиться к врачу. Среди них:

повышение артериального давления;

«объемный» живот: иногда можно даже прощупать почки, если они увеличены в размерах;

кожная сыпь.

«Так как причин возникновения гематурии может быть много, универсальной профилактики не существует, — говорит эксперт. — Чтобы на ранних стадиях было возможно выявлять заболевания почек, необходимо учитывать заболевания ближайших родственников. Важно своевременно и регулярно проходить диспансеризацию и сдавать анализы для обнаружения возможных патологий».