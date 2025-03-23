Работающая мама: как найти время для ребенка?

Когда мне, как и многим мамам, пришлось выйти из декрета «досрочно», я, конечно, была готова к тому, что мне будет не хватать общения с дочкой.

Но тогда я и представить себе не могла, насколько серьезной окажется проблема и каким сильным будет чувство вины из-за того, что я не могу посвящать ребенку все время.