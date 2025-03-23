Работающая мама: как найти время для ребенка?

Когда мне, как и многим мамам, пришлось выйти из декрета «досрочно», я, конечно, была готова к тому, что мне будет не хватать общения с дочкой.
Но оставить работу – не выход, так же, как и как бесполезно продолжать просто терзать себя, ничего не предпринимая. Что же остается? Стараться совмещать работу и ребенка, а это значит – проводить свободное время так, чтобы ни я, ни дочка не страдали от недостатка общения. Что ж, именно этим я и попыталась заняться, изучив советы, рекомендации и опыт подруг, и вот какие правила я для себя сформулировала...
Каждый вечер уделять время общению с ребенком
Казалось бы, что такого в том, чтобы после работы час-другой поболтать с друзьями или заехать в спортзал? Ничего, если дома вас не ждет маленький ребенок, в чьем «расписании» этот час очень даже важен! Если вы не хотите возвращаться домой к тому времени, когда будет пора укладывать малыша спать, от вечерних развлечений придется отказаться.
На каждом возрастном периоде формируется невидимая важная ниточка, связывающая родителя и ребенка. И ее крепость не зависит от того, работает мама или сидит дома. Она зависит от желания самой мамы поддерживать прочность этих уз, от внимания к проблемам ребенка, от заинтересованности в его жизни.
Поскольку я очень дорожу общением с дочкой, график у меня теперь получается даже более суровым, чем у ребенка строгих родителей: с работы – сразу домой, без всяких задержек! Еще пару лет назад я бы ни за что не поверила, что буду воспринимать такой образ жизни как единственно возможный...
Стараться подстроиться под ритм жизни ребенка
С маленьким «совенком» можно договориться о ежевечерних прогулках, но, если ребенок – «жаворонок», ему гораздо приятнее будет провести время с мамой утром. Правда, маме для этого придется встать пораньше. Но и тут раз на раз не приходится, ведь часовой механизм в детей не встроен: если вчера утром моя дочка была бодра и весела, и мы весело гоняли мяч, то сегодня она даже не проснулась до моего ухода. Так что, если подготовиться заранее не удастся, придется импровизировать.
Вставать рано в выходные
Конечно, расслабиться и отдохнуть в субботу и воскресенье так приятно! Но ради того, чтобы провести с ребенком действительно насыщенный день, стоит завести будильник. Если мы встаем рано, то успеваем и погулять, и поиграть, и поспать днем, и сходить в гости, и переделать какие-то домашние дела – словом, получается настоящий семейный день.
Тут, правда, возникает одна сложность: чтобы ранний подъем в выходные не давался тяжело, нужно высыпаться в будни. А это никак не удается! Но есть следующий совет...
Делить дела
Этот совет молодым мамам дают часто: не пытайтесь тащить на себе все, и работу, и хозяйственные хлопоты. Доверьте часть домашних дел мужу, и у вас будет больше сил и времени для общения с ребенком. При всем том я за гибкость: заранее договориться о том, кто готовит ужин, а кто – моет посуду, конечно, хорошо – но, если муж устал, я охотно устрою ему «выходной», да и он с радостью подхватывает весь груз забот, когда это нужно мне.
Горжусь своей мамой, которая воспитала двух прекрасных детей и успела сделать неплохую карьеру, показав нам пример успешной, красивой женщины и матери. Не знаю, насколько крепкими были бы наши отношения, если бы она была рядовой домохозяйкой... Возможно, сейчас мне было бы с ней скучно...
Достижения цивилизации
В обеденный перерыв я устраиваю «видеоконференции» с дочкой или просто смотрю, как она играет. Современные гаджеты – замечательные помощники: иногда в поле зрения веб-камеры попадают очень забавные моменты, которые я в другом случае могла бы упустить.
Грамотная логистика
Я не всегда могу погулять с дочкой в сквере возле дома, зато рядом с моей работой есть отличный парк. Дело за малым – организовать «доставку» малышки. Тут за дело берется муж, который иногда освобождается пораньше. Получается очень весело! А сейчас, когда световой день становится все длиннее, мы подумываем о том, чтобы вечерами выбираться и в какие-то новые места.
Строгая отчетность
Даже если я не могу наблюдать за всем тем, что происходит в жизни моей дочки, я хочу знать об этом. Вот почему я подробно расспрашиваю бабушку обо всем, что случилось за день.
Я стараюсь максимально «включаться» в жизнь моей девочки: и когда я рядом, и когда далеко. Благодаря этому я знаю, как зовут наших друзей и подруг по детской площадке и их родителей, помню, в каком дворе дочке понравилось, а в каком было скучно, понимаю, почему вдруг любимой игрушкой стала лошадка (Ника увидела живую лошадь на улице) и не удивляюсь, когда у малышки появляются новые жесты, слова и игры.
Свежие комментарии