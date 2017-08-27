Доживём до сентября. Как подготовить ребёнка к окончанию каникул?

Оставшиеся дни лета — это не только тёплое время, прогулки целыми днями на улице, но и период подготовки школьников к стремительно приближающемуся учебному году. Остаётся около двух недель, чтобы успеть перестроиться на рабочий лад.

Возвращение к школьному режиму — тяжёлый вопрос как для школьников, так и для их родителей. Ведь в последние дни летних каникул совершенно не хочется думать о предстоящих нагрузках, уроках, домашних заданиях, ранних подъёмах. Врачи же уверены, что стоит пересилить себя и начать потихоньку приучать себя к режиму работы после расслабленного отдыха. Это позволит организму ребёнка более мягко перейти к нагрузкам, не впадая в стресс. О том, что именно нужно успеть скорректировать и как организовать день ребёнка перед школой, АиФ.ru рассказала врач-педиатр Анна Шуляева.

Важный сон

К школьному режиму надо возвращаться потихонечку. Так, например, если всё лето дети ложились спать и вставали когда хотели, а ночной промежуток варьировался от 8 до 12 часов, то сейчас уже надо переходить на школьный режим: действовать следует в привычном распорядке дня. Отбой должен быть в 9-10 часов, а подъём — в 7-8. Допускаются небольшие отклонения от школьного графика, но не более получаса. Если озадачиться этим не 1 сентября, а заранее, то переход в режим будет более плавным.

Утром после подъёма стоит давать ребёнку некоторое время прийти в себя, поиграть, пообщаться с кем-то, позавтракать. Также в это время стоит начинать потихоньку заниматься: например, можно отвести хотя бы 2 часа на то, чтобы сделать какие-то уроки, домашние задания на лето, почитать книжку. Это также настроит на режим школьного дня.

Выход на улицу

Один из важных вопросов, которым задаются родители, — это прогулки. Если всё лето дети гуляют практически всё свое свободное время (в деревне, в лагерях или просто дома у них много времени для отдыха на свежем воздухе, буквально до отбоя), то сейчас прогулки стоит устанавливать в график учебный. Прогулки стоит сдвигать на время после обеда или утреннее (если ребёнок учится во вторую смену). Заканчиваться они должны уже до ужина.

Внимание питанию

Отдельное внимание в конце лета следует уделять режиму питания. Перед школьным годом следует возвращаться к правильному режиму. Ведь летом дети забывают про завтраки, и родители достаточно лояльно к этому относятся. Завтрак может быть вообще смазан, т. к. ребёнок попросту поздно встанет, обед будет варьироваться: может быть без супа, а вместо паровых котлет ребёнок станет увлекаться фастфудом.

Перед учебным годом надо переходить к привычному графику, потому что завтрак, например, — один из основных приёмов пищи у учеников. Ребёнок обязательно должен помнить, что ему следует позавтракать, пропустить этот приём пищи никак нельзя. Обед также должен быть полноценным: он включает в себя и первое, и второе. Почему? Потому что первое время дети, возвращающиеся с каникул и остающиеся на продлёнку или какие-либо занятия после уроков, отказываются от обедов, чем подрывают своё здоровье. Приучать есть по графику надо заранее.

Кроме того, стоит помнить, что не только время приёма пищи важно в подготовке к школе. Крайне необходимо возвращаться и к правильному и сбалансированному рациону. Ребёнок должен питаться овощами, мясом, рыбой, крупами и т. д. Кроме того, сейчас у родителей есть ещё время, чтобы научить школьника правильным перекусам. В идеале перекусывать следует раз в полчаса-час. Это могут быть полезные снэки типа злаковых батончиков, сухофруктов. Также можно предлагать ребёнку фрукты, булочки: всё, что можно взять с собой в школу.

Дневной отдых

Если ребёнок за лето привык спать днём, не стоит в учебный период лишать его этого отдыха. Тут важно правильно включить его в распорядок. Организовать отдых следует так, чтобы он попадал на послеучебное время. Тогда и после 1 сентября школьнику будет проще адаптироваться.