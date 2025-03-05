«Фатима и Зухра» вместо «Миша и Маша» - родительское собрание в детском саду Перми

Крик души раздался из Перми, когда 24 февраля на родительское собрание в детский садик № 17 сходила одна из мам, Ольга – и ей показалось, что вместо России она переехала в Таджикистан или Узбекистан. По крайней мере, ощущение своей Родины и своего дома ушло безвозвратно: это была полностью чужая страна, которая никакого отношения к тебе не имеет, которая тебе не рада, и которая вообще не понимает, что ты тут делаешь.

Но сперва, как говорится, ничто не предвещало беды. Вроде, всё шло как обычно. И вдруг – началось... Причём выражение «культурный шок» – это ещё самое мягкое, что тут можно сказать. Потому что шок-то и правда был полный, но далеко не только культурный, и даже не в основном. Вот, что пишет Ольга у себя в соцсетях:

«Родительское собрание изначально планировалось как «дружеская встреча». Воспитатели детского сада № 17 в Перми, в который моя дочь Аня ходит уже год, хотели обсудить вопросы адаптации воспитанников и планы на ближайшую весну. Я отправилась на встречу в хорошем настроении, предвкушая общение со знакомыми мне мамочками.

Но едва я вошла в актовый зал, то была поражена. Перед моими глазами предстала картина, которую можно кратко описать так: море хиджабов. У подавляющего большинства собравшихся там женщин на головах были яркие платки с восточными узорами, а у некоторых и вовсе были полностью закрыты лица, лишь только глаза выглядывали из-под хиджабов. Я, простая русская женщина с короткой стрижкой и непокрытой головой, почувствовала себя на этом сборище будто белая ворона».

Как оказалось, проблем от всего этого появилось выше крыши. Надо сказать, что в отличие от местных жителей, которые считают, что надо как-то искать общий язык, уживаться, договариваться, с другой стороны летят вполне чёткие требования: им надо, они хотят, они требуют, они так привыкли, дайте им то, дайте им это. Напор – мощный, желание договариваться – не прослеживается, потому что – а зачем договариваться, когда можно по-своему сделать? И примеры посыпались сразу же.

«Как оказалось, для детей из Таджикистана самая большая проблема — это еда.

«Блюда в садике не похожи на привычный для детей рацион», — объяснила собравшимся Елена Ивановна.

Я просто не поверила своим ушам! Например, моя дочь с большим аппетитом уплетает котлеты с макаронами, кашу, запеканку, а тут оказывается, что это «непривычный рацион».

Затем решила выступить одна из мам — женщина в зелёном хиджабе, которая представилась Зариной. Она поднялась со своего места, демонстрируя присутствующим огромный поднос, который держала в руках, и начала всем рассказывать, как следует правильно накрывать достархан.

«В нашем доме стол — это сердце семьи. Надо много сладостей, хлеба, орехов, обязательно мясо в соусе», — говорила Зарина на плохом русском, пока её подружка раскладывала сушёные фрукты и лепешки.

Я с недоумением смотрела на этот поднос, а в голове крутилась мысль: а где же русский борщ, где котлеты, где блины? Теперь что, в нашем садике будут вместо супа лепешки подавать?»

Здорово, правда? У нас президент говорил, что это ПРИЕЗЖИЕ должны с уважением относиться к традициям той страны, куда они приехали. Но кроме президента и самих граждан России, больше никто так не думает, похожи – ни чиновники, ни учителя в школах и воспитатели в садах, ни уж тем более – сами приезжие.

Какое там УВАЖЕНИЕ? Да она просто берёт и ПОУЧАЕТ... Она просто встаёт – в другой стране, где она должна бы вести себя поскромнее – и говорит буквально: «Сейчас научу вас жить по-нашему, по-таджикски (или узбекски). Потому что – а зачем вам на русской земле жить по-русски? По-нашему жить будете – сейчас я всё расскажу!»

Интересно, а как она отнеслась бы, если бы в ИХ детском садике начали вдруг пичкать детей не той едой, которая им нравится, и начали учить жить не так, как принято в их стране? Наверное, и 10 минут не дали бы ей поговорить. А вот в России – ничего, ещё и не такое прокатывает...

«Елена Ивановна рассказала, что в последнее время участились случаи жалоб со стороны приезжих семей: дескать, их дети практически не понимают, что им говорят воспитатели, потому что для них русский язык неродной.

«Мы стараемся адаптировать таких детей, но и нам, воспитателям, тоже следует учиться их культуре», — добавила Елена Ивановна с вымученной улыбкой.

Я чуть со стула не грохнулась. Может теперь вместо нашего «Колобка» детям начнут таджикские сказки читать? Вместо сказки о том, как «Миша и Маша пошли в лес», моя дочь будет слушать о том, как «Фатима и Зухра замешивают тесто для лепешек»?

Затем поднялась еще одна мама, в чёрном хиджабе, украшенном золотыми нитями, и начала что-то вещать на своём языке. При этом её маленькая дочь с косичками, сидевшая рядом, кивала, будто поддакивая маме. Переводила слова этой женщины другая мамочка:

«Она просит, чтобы их детей воспитатели учили таджикским словам, им так легче».

Я сидела будто громом пораженная. Это мой город, мой садик, мой русский язык! С какой, кстати, мы, русские, должны подстраиваться под совершенно чуждую для нас культуру? Я, например, хочу, чтобы моя дочь разучивала песню «Во поле берёза стояла», а не училась таджикским словам», - пишет Ольга.

Вот только зря она собралась в обморок грохаться. Всё именно так, возможно, и будет, как она описывает.

В России никто не хочет об этом говорить. У людей вот такие очевидные вопросы, у них вся жизнь рушится – и обсуждать это никто не желает. Будем делать вид, что ничего не происходит. Будем «не замечать», а не то «как бы чего не вышло». Вот только страусиная политика к хорошему не приводит. И как раз от неё-то и может очень даже «выйти» в конечном итоге…

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