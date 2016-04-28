МОЖЕТ ЛИ УБИЙСТВО ПОДРОСТКА РОВЕСТНИКОМ ИЗМЕНИТЬ ЗАКОНЫ?

Убийство новосибирской школьницы может изменить законы?

17 апреля 2016

Очередной митинг недовольных расследованием убийства новосибирской школьницы, уже третий по счёту, состоялся в эту субботу. На этот раз собралось рекордное число человек – более ста по данным полиции. Все они требуют одного — наказать подростка из богатой семьи за убийство ровесницы.

Трагедия произошла почти восемь месяцев назад. Десятиклассница Карина была найдена зарезанной в день школьной переклички. Как оказалось, она поехала в гости к сверстнику Марку, с которым раньше дружила, а потом рассталась.

Он и стал подозреваемым в убийстве, но изначально был оставлен под домашним арестом, так как в СИЗО находиться якобы не мог из-за вегетососудистой дистонии. Позже суд изменил подростку меру пресечения на содержание под стражей. В Новосибирске степень вменяемости обвиняемого определить не смогли и отправили его в Москву на вторую экспертизу. В институте имени Сербского за несколько месяцев также не смогли сделать однозначных выводов. Провели третье обследование. Известно, что на данный момент заключение готово, но его текст в Новосибирске ещё никто не видел — дело 16-летнего Марка Конькова со дня на день вернётся из Москвы. Сам виновник этой громкой истории уже этапирован в Новосибирск и ждёт в СИЗО окончания предварительного расследования.

НА КОНЯХ ВЕЗУТ?

Прошедшие ранее митинги не оказались безрезультатными. Благодаря пристальному вниманию общественности подростка поместили в СИЗО, потом делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин и расследование поручили отделу по особо важным делам. Теперь у общественников новая цель.

Поводом для проведения этого митинга стали сразу две причины. Во-первых, Марка Конькова вернули в Новосибирск. По неофициальной информации, это произошло ещё неделю назад.

«В настоящее время, после прохождения стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы в Институте им. Сербского обвиняемый по уголовному делу Марк Коньков этапирован в ФКУ СИЗО № 1 ГУФСИН России по Новосибирской области», — единственное, что сообщил Sibnet.ru исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ СКР по Новосибирской области.

О результатах экспертизы официальной информации пока не сообщается. Между тем, еще в конце марта в СМИ просочилась информация, что подросток «ограниченно вменяем». Это и вызвало бурю негодования у общественников: неизвестность, которая тянется уже полмесяца, возмущает активистов группы «В память о Карине».

«На дворе 16 апреля, а экспертизы нет. Мы же не в 19 веке живём, когда её на конях надо возить! Если в заключении медиков будет написано, что он признан невменяемым, то Коньков уйдёт от суда», — возмущается соорганизатор митинга Стас Захаркин.

Родственники боятся, что этот диагноз «ограниченно вменяем» поможет служителям Фемиды вынести более мягкий приговор. «Здесь Кущёвка натуральная, круговая порука! Это не значит, что отец Конькова ходил и всем деньги совал, просто там все свои. Вспомните банду Солодкиных – сколько всего они получили? А Гончара, которого посадили на семь лет за то, что он убил наркомана, который лез к нему в квартиру», — выступила с трибуны активистка Любовь Герасимова.

МЕНЯТЬ ЗАКОНЫ!

Ещё один вопрос, который волнует общественность — это переквалификация дела на более тяжкий состав. Следователи возбудили его по части 1 статьи «Убийство», адвокаты потерпевшей семьи требуют изменить на часть 2, в которой говорится, что убийство совершено с особой жестокостью, и в случае с совершеннолетними обвиняемыми предусматривается более серьезное наказание.

«Ведь он издевался над нашей девочкой! Он это убийство готовил… И в его списке, кого он ещё собирался убить, было 25 человек. Он говорил, что вы русские – свиньи, а евреи – избранная нация», — говорит бабушка Карины Галина Залесова.

«Мне сообщили, что в ближайшее время планируются следственные действия. Бастрыкин дал задание закончить предварительное следствие уже в апреле. Мы настаиваем на переквалификации дела с части 1 статьи 105 на часть 2. Если этого не произойдёт, будем писать жалобу областному прокурору», — заявил адвокат семьи Залесовых Виталий Огнев.

Защита Марка Конькова к такому повороту событий уже готова. Адвокат подростка Ирина Нохрина накануне встречалась со своим клиентом в СИЗО, но подробности свидания рассказывать не стала. Зато выразила свою позицию по отношению к митингующим.

«Я думаю, дело будет переквалифицировано и от адвокатов это не зависит. Потерпевшими оказывается давление на органы следствия… Я считаю, что общественность оказывает давление такими митингами на органы. 99,9 процента, что дело будет переквалифицировано на часть вторую», — считает Нохрина.

Родители убитой школьницы решили идти ещё дальше. Юлия и Сергей Залесовы считают, что нужно менять законодательство. Сейчас несовершеннолетние могут получить за убийство максимум 10 лет колонии. Потерпевшие настаивают – в УК нужно вносить поправки, чтобы подростки, совершившие убийство с особой жестокостью, отвечали за это как и взрослые.

«Если бы не люди, мы не знаем, что бы с нами было. Теперь мы знаем многие другие случаи по стране, когда подростки совершали убийства с особой жестокостью и говорили: нам ничего не будет! Мы хотим, чтоб подростки наравне с взрослыми отвечали – вплоть до пожизненного заключения», — говорит Сергей Залесов.

Сейчас супруги Залесовы готовят письмо президенту России Владимиру Путину, в котором обоснуют свою позицию по этому вопросу. Подписать прошение родители убитой Карины предлагают всем неравнодушным новосибирцам.

Тем временем, организаторы митинга заявляют, что он может быть не последним. Если в экспертизе всё-таки будет написано, что Марк Коньков «ограниченно вменяем», общественники потребуют нового обследования.

Митинг в эту субботу был заявлен на 250 человек, как пояснили организаторы, такую цифру они заявили с надеждой на хорошую погоду. Но в итоге неравнодушных набралось чуть больше, чем в прошлый раз – порядка 100 человек.

«Количество примерно одинаковое, радует, что приходят новые, а старички теперь следят за делом в социальных сетях. Перед митингом был интересный звонок из мэрии с вопросом, не запланировали ли мы забрать заявку…», — с оптимизмом поделилась один из организаторов Наталья Данилова.

http://via-midgard.info/news/bogatstva-rossii-prinadlezhat-n...

16-летнюю девушку нашли зарезанной в коттедже после школьной переклички

Тело девочки нашли в коттедже новосибирского бизнесмена.Фото: Андрей КОПАЛОВ

В зверском убийстве обвинили подростка, но... оставили его на свободе [фото]

Карина Залесова собиралась пойти в 10-й класс, планы у школьницы были волнительные: предстояло подружиться с новыми одноклассниками (девочку перевели в школу с химическим уклоном), сдать экзамены, готовиться к поступлению в вуз... Но на линейке 1 Сентября новенькая так и не появилась: девочку нашли зарезанной в одном из коттеджей Первомайского района Новосибирска. В убийстве обвиняют ее сверстника - Матвея*, которому только исполнилось 16. Что же произошло между подростками накануне Дня знаний, выясняли корреспонденты «Комсомолки».

Карина должна была пойти в новую школу, но накануне 2 сентября девочку убили. Фото: предоставлено Сергеем ЗАЛЕСОВЫМ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В БОГАТОМ ДОМЕ

- 28 августа была перекличка, я привез дочь в новую школу, - вспоминает отец Карины Сергей. - Потом она отпросилась ненадолго погулять, знаю, что собиралась ехать на площадь Калинина. Вечером мы ее ждали дома на праздничный ужин, хотели отметить ее переход в другой класс. Но Карины не было, телефон не брала. Она девочка ответственная, не было такого, чтобы исчезла, ничего не сказав, поэтому сразу начали переживать. Обзванивали больницы, обратились в полицию.

Полицейские набрали родителей уже ближе к полуночи. Новости пришли страшные.

- Сказали: «Карину нашли в Первомайском районе. Зарезанной». И что идут следственные действия. Говорят: «Ждите, с вами завтра свяжутся». Мы не спали всю ночь, ходили по улицам, искали ее, - тут голос Сергея дрогнул. - До последнего искали и ждали ее, не веря в сказанное. Это наш единственный ребенок, наша любимая доченька...

Наутро с родителями уже беседовали следователи. Они-то и похвастались, что дело, считай, раскрыто, предполагаемый убийца пойман. Только нашли девочку не в Калининском районе, куда она собиралась, а в Первомайском - в навороченном коттеджном поселке Ясная Поляна. И убийца - не какой-то маньяк, хотя на шее девочки насчитали не менее 4 ножевых ранений, еще столько же - на руках, а ее сверстник! 16-летний Матвей. У него как раз 28 августа был день рождения... Карина была на нем гостьей.

Поселок, где убили девочку, окружен охраной. Туда не то что проехать - даже пройти не так-то просто: на въезде - шлагбаум, на каждой улице - еще по одному и будка с крепышами-охранниками.

- Вы к кому? Номеров вашей машины нет в списке разрешенных, - заворачивают те непрошеных гостей.

Названия улиц в Ясной Поляне сплошь романтичные: Изумрудная, Малахитовая, Вишневая, в начале каждой висит табличка: «Вход запрещен, частная собственность».

- Карину нашли в огромном коттедже бизнесмена, его дом оборудован лифтом, - говорит Сергей. - Родители Матвея - очень состоятельные люди, папа - многодетный предприниматель, на нем несколько фирм. День рождения, наверное, в доме была целая куча народу, почему никто не помог ей, никто не вмешался...

Осенью прошлого года Матвей и Карина расстались. Его слова в итоге оказались для девочки пророческими...

«Я Б ТЕБЕ ГОРЛО ВСКРЫЛ»

С Матвеем отец Карины познакомился полтора года назад, весной. Ушастый худенький паренек ухаживал за его дочкой. На родителей сначала произвел хорошее впечатление.

- Был у нас пару раз дома, ничего не насторожило - начитанный, умный, умеет вести беседу, не терялся в разговоре с нами, взрослыми, - описывает знакомого Карины Сергей. - Еще как-то раз я дочку в кино подвозил, он ее на фильм приглашал. А потом он исчез, мы стали замечать, что Карина переживает, на глазах через раз слезы… Всем нам было по 15 - 16 лет, сами понимаете, что такое подростковая влюбленность. Я ей тогда сказал: «Раз он тебя заставляет плакать, то и общаться с ним не стоит». И так прошел год, о Матвее я больше не слышал, думал, что они не общаются уже.

Но родители ошибались. Уже после гибели Карины увидели в соцсетях переписку подростков. Похоже, Матвей ревновал девочку к сопернику. Казалось бы, обычная школьная история. Но настораживает один из их диалогов. Она ему - сердечки шлет, а он в ответ (дословно):

- Я бы тебе горло вскрыл...

И смайлик.

При этом мама мальчика - практикующий психолог. О себе пишет следующее: «Работа с любыми запросами и ситуациями (семейные и личные проблемы, травмы, стрессы, зависимости, физические недомогания, финансовые трудности)». И неужели у себя под носом не обратила внимания на странное поведение сына?

- Сейчас идут следственные действия, никаких фактов нет, есть только гипотезы. Вы же не хотите на закон о клевете нарваться? К тому же мой сын - несовершеннолетний, - это все, что смогла сказать женщина-психолог «КП» о произошедшем в ее доме убийстве.

Тело девочки нашли в коттедже новосибирского бизнесмена.Фото: Андрей КОПАЛОВ

ДЕВОЧКА ПЫТАЛАСЬ СПАСТИСЬ

Что произошло в коттедже, пока не понимают даже следователи. Но по характеру ранений, которые получила Карина, можно сделать однозначные выводы: девочка пыталась спастись.

- Мы знаем, что та сторона выдвигает такую версию, что Карина попросила Матвея убить ее. Только эта версия не выдерживает критики - израненные руки школьницы говорят как раз о том, что она защищалась, пыталась вырваться, - считает адвокат родителей погибшей Виталий Огнев.

- Они действительно хотят все так обставить, что чуть ли не она сама себя убила, - вздыхает от бессилия Сергей Залесов. - Рассказывают, что отец Матвея вытащил его из петли, якобы мальчик тоже не хотел жить после этого. Раз он такой неуравновешенный, то, может, он заманил Карину к себе на день рождения шантажом? Сказал, например, что покончит с собой, если она не приедет. Она, наивная, и поехала... Честно говоря, уже не знаем, что думать. Никто не говорит, что там произошло!

В Следственном комитете действительно выбрали тактику молчания.

- В деле замешаны несовершеннолетние, поэтому мы его не комментируем, - сказала «Комсомолке» Анастасия Кулешева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ СИЗО

В прокуратуре Первомайского района чуть более разговорчивы. Там недоумевают, почему подростка, которого подозревают в убийстве, не отправили за решетку.

- Следствие предложило избрать меру пресечения для него в виде ареста, то есть направить его в СИЗО, прокуратура поддержала. Но суд вынес решение, что подросток может находиться под домашним арестом, - рассказал на Радио «Комсомольская правда» прокурор Первомайского района города Новосибирска Игорь Пуцын. - Сейчас мы обжалуем данное решение в областном суде.

Защита Матвея ссылается на то, что тот сам получил психологическую травму, а значит, нуждается в лечении. Судья с этим согласилась. Кстати, парня уже отправили на психиатрическую экспертизу.

- Буду честен: я боюсь, что деньги родителей Матвея сыграют роль в этом деле. Мы уже видим, что парня оставили на свободе. А дальше что? Скажут, что он был в состоянии аффекта и потому неподсуден? Недаром его мама - психолог, - переживает Сергей. - Но я считаю, что преступление было спланированным!

На это указывает, кстати, вот какой момент. За несколько часов до убийства Карины Матвей удалил все данные о себе в соцсетях. А через час после того, как расправился с девочкой, позвонил с ее телефона своему знакомому.

- Это я выяснил, сделав детализацию звонков с телефона дочери. Ее подружки говорят, что Матвей не просто звонил, он в красках рассказывал, как убивал Карину. И какое наказание ему за это? Сидеть дома! Это просто несправедливо, - считает Сергей, надеясь, что хотя бы огласка этого случая поможет узнать ему всю правду о гибели дочки.

«Комсомолка» будет следить за ходом расследования этого дела.

* Имя несовершеннолетнего изменено согласно российскому законодательству.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подозреваемого в убийстве 16-летней сибирячки отправили на психиатрическую экспертизу

Следственный комитет отправил 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своей сверстницы, на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Сейчас он находится в медицинском учреждении.

Ранее 16-летний Матвей* был допрошен в качестве подозреваемого, после чего ему было предъявлено обвинение в убийстве. Возбуждено уголовное дело. Парень будет ожидать расследования дела под домашним арестом

http://www.nsk.kp.ru/daily/26428/3300343/