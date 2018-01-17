ДЕТСКАЯ ПОЧЕМУЧКА

Почему в горах холодно?
На самом деле температуру воздуха в горах определяют совсем другие факторы.
Сам по себе воздух обладает очень низкой теплопроводностью, то есть плохо проводит тепло. Поэтому солнечные лучи, проходя через него, не успевают его нагреть. А нагревается воздух на Земле вовсе не от солнечного излучения, а от того, что земная поверхность и водная оболочка Земли поглощают тепло солнечных лучей и затем его излучают. Это тепловое излучение и нагревает воздух.
Тепловое излучение, идущее от Земли, способно прогреть воздух примерно до высоты 15 километров. Чем дальше от поверхности земли, тем температура воздуха ниже. Это происходит, во-первых, потому, что нагретый у земли воздух при удалении от нее быстро охлаждается, а во-вторых, потому, что в верхних слоях атмосферы воздух более разрежен, чем у земли. Чем ниже плотность воздуха, тем меньше передается тепла. Образно это можно объяснить так: чем выше плотность воздуха, тем больше молекул в единице объема, тем быстрее они двигаются и чаще сталкиваются, а такие столкновения, как и любое трение, вызывают выделение тепла. Чем ниже плотность газа (в нашем случае воздуха), тем хуже он способен проводить тепло.
В среднем, при подъеме на каждые 1000 метров температура воздуха снижается на 6 градусов Цельсия.
Внимательный читатель возразит: но горы тоже могут поглощать солнечное излучение и отдавать его в виде теплового излучения! Все верно, могут. Но не забудьте, что воздух там сильно разреженный, а он, как мы выяснили выше, нагревается очень плохо. Далее, солнечные лучи на поверхность горных склонов всегда падают не отвесно, как на земную поверхность, а под углом. А кроме того, горам мешают прогреваться плотные снеговые шапки, которыми они покрыты, - белый снег попросту отражает солнечные лучи.
Снежные вершины и предгорья
Почему в холодильнике холодно?
Каков принцип работы холодильника?
Трудно представить себе современную квартиру без холодильника. Все знают, что холодильник сохраняет холод внутри себя, поэтому продукты, хранящиеся в нем, не портятся долгое время. Как же устроен холодильник?
В холодильнике 4 основных составляющих части:
1. Хладагент - вещество, которое ходит по кругу и переносит тепло.В качестве хладагента используется газ фреон.
2. Компрессор - мотор, который работает по принципу насоса и гонит хладагент по кругу.
3. Конденсатор - через него тепло уходит наружу, в окружающую среду. Конденсатор - это решетка на задней стенке холодильника.
4. Испаритель - в нем тепло забирается из холодильника. Обычно испарителем служит внутренняя стенка холодильника
Основные части бытового холодильника:
1 - испаритель, 2 - конденсатор, 3 - фильтр-осушитель, 4 - капилляр, 5 - компрессор
Компрессор засасывает хладагент из испарителя. Хладагент в этот момент находится в состоянии пара. Компрессор под давлением закачивает его в конденсатор. Хладагент под давлением сжимается, то есть из газообразного состояния переходит в жидкое. При этом его температура повышается. Горячий газ, проходя по трубам конденсатора, отдает тепло в окружающее пространство и в результате остывает до комнатной температуры.
Затем через очень узкое отверстие (капилляр) хладагент поступает в испаритель. Его давление резко уменьшается, и за счет этого происходит испарение хладагента - он вскипает, превращаясь в пар. При этом он сильно охлаждается. В результате он отнимает тепло у стенок испарителя, а испаритель, в свою очередь, охлаждает внутреннее пространство холодильника и продукты, содержащиеся в нем.
Таким образом, хладагент работает по циклу: в конденсаторе он под воздействием высокого давления конденсируется и переходит в жидкое состояние, выделяя тепло, а в испарителе под воздействием низкого давления вскипает и переходит в газообразное состояние, поглощая тепло.
Схема работы компрессионного холодильника
1 - конденсатор, 2 - капилляр, 3 - испаритель, 4 - компрессор
Холодильник обязательно имеет терморегулятор, с помощью которого задается температура охлаждения холодильной камеры. Когда эта температура достигается, терморегулятор размыкает электрическую цепь, и компрессор останавливается.
Через некоторое время температура в холодильнике начинает снова повышаться (под воздействием окружающей среды). Тогда контакты терморегулятора замыкаются и электродвигатель мотор-компрессора запускается с помощью защитно-пускового реле. Весь цикл повторяется сначала, пока температура в холодильнике снова не понизится до нужного значения.
Вот почему мы слышим, как холодильник время от времени начинает «урчать», а потом снова затихает — это включается и выключается электродвигатель компрессора.
В схеме циркуляции хладагента на самом первом рисунке вы, наверно, заметили еще одно звено - фильтр-осушитель. Он нужен для очистки и осушения хладагента, который проходит через него. Фильтр-осушитель представляет собой цилиндр, заполненный веществом, поглощающим влагу (силикагель или цеолит).
Итак, холодильник устроен таким образом, что он не охлаждает воздух в камере, а забирает из него тепло и отдает его в окружающую среду. Обеспечивается это разницей давления в конденсаторе и испарителе холодильника. Хладагент идет от участка с высоким давлением, где он обращается в жидкость (конденсируется), к участку с низким давлением, где давление хладагента понижается и он превращается в пар (испаряется).
В статье использованы материалы с сайта secureforms.danfoss.com и Wikipedia.
Почему Венера - самая таинственная планета?
Венера - вторая от Солнца и самая близкая к Земле планета. Однако до начала полетов в космос о Венере знали очень мало: вся поверхность планеты закрыта густыми облаками, которые не позволяли ее изучать. Эти облака состоят из серной кислоты, которые сильно отражают свет. Поэтому в видимом свете рассмотреть поверхность Венеры невозможно. Атмосфера Венеры в 100 раз плотнее земной и состоит из углекислого газа. Венера освещается Солнцем не больше, чем Земля освещается Луной в безоблачную ночь. Тем не менее, Солнце так нагревает атмосферу планеты, что на ней всегда очень жарко - температура поднимается до 500 градусов. Причина такого сильного разогрева - парниковый эффект, который создает атмосфера из углекислого газа.
Венера в естественном цвете
Атмосферу на Венере открыл великий русский ученый М. В. Ломоносов 6 июня 1761 года, когда в телескоп можно было наблюдать прохождение Венеры по диску Солнца. Это космическое явление было заранее вычислено, и его с нетерпением ожидали астрономы всего мира. Но только Ломоносов обратил внимание на то, что при соприкосновении Венеры с диском Солнца вокруг планеты возникло «тонкое, как волос, сияние». Ломоносов дал правильное научное объяснение этому явлению: он счел его результатом рефракции солнечных лучей в атмосфере Венеры. «Планета Венера, — писал он, — окружена знатной воздушной атмосферой, таковой (лишь бы не большею), какова обливается около нашего шара земного».
Давление достигает 92 земных атмосфер. Это значит, что на каждый квадратный сантиметр давит столб газа весом в 92 килограмма. Поперечник Венеры всего на 600 километров меньше земного, а сила тяжести почти такая же, как на нашей планете. Килограммовая гиря на Венере будет весить 850 граммов. Таким образом, Венера очень похожа на Землю размером, силой тяжести и составом, поэтому ее называют "землеподобной" планетой, или "сестрой Земли".
Сравнение размеров
Слева направо: Меркурий, Венера, Земля, Марс
Венера вращается вокруг своей оси в направлении, противоположном направлению других планет Солнечной системы - с востока на запад. Так себя ведет еще только одна планета в нашей системе - Уран.
Один оборот вокруг оси занимает 243 земных суток. А вот венерианский год составляет всего 224,7 земных суток. Получается, что день на Венере длится больше, чем год! На Венере наблюдается смена дня и ночи, а вот смены времен года не бывает.
В наше время поверхность Венеры исследуют как с помощью космических аппаратов, так и с помощью радиоизлучения. Так, обнаружено, что большую часть поверхности Венеры занимают холмистые равнины. Грунт и небо над ней оранжевого цвета. Поверхность планеты изрыта множеством кратеров, возникших от ударов гигантских метеоритов. Диаметр этих кратеров достигает 270 км! Узнали также, что на Венере десятки тысяч вулканов. Последние исследования показали, что часть из них - действующие.
Изображение поверхности Венеры на основе данных радиолокации:
вулканическая гора Маат высотой 8 км
У Венеры нет естественных спутников.
Венера — третий по яркости объект на нашем небе. Венеру называют Утренней звездой, а еще Вечерней звездой, потому что с Земли она выглядит ярче всего незадолго до восхода и заката Солнца (в древности считали, что утренняя и вечерняя Венеры - это разные звезды).
Венера на утреннем и вечернем небосклоне
светит ярче, чем самые яркие звезды
Венера - единственная планета Солнечной системы, которая получила свое имя в честь женского божества - остальные планеты названы в честь богов-мужчин.
Свежие комментарии