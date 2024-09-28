Токсичный родственник: кто это и как от него спастись

Такой человек оскорбляет, унижает, манипулирует и эксплуатирует в личных целях окружающих его людей. Причем, он может как не осознавать, что делает, так и испытывать от такого поведения извращенное удовольствие.

В его присутствии вы всегда чувствуете себя никчемным. Неважно, каких успехов вы добились, — он все равно их обесценит и внушит вам, что вы недостойны похвалы. И вам точно не удастся его переубедить.

Токсичный родственник обычно «бьет по больному». Он прекрасно знает, какие слова причинят вам особые страдания, и выберет именно их. Например, он без стеснения возложит вину за ваши проблемы и несчастья на вас самих.

В его арсенале, как правило, присутствует газлайтинг. Это психологическая манипуляция, с помощью которой человек ставит под сомнение ваше собственное восприятие реальности. Например, он может убедить вас в том, что не сказал ничего обидного (даже если речь идет о прямых оскорблениях). А вам, конечно, «просто показалось».