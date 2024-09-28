Токсичный родственник: кто это и как от него спастись

Уверены, эта ситуация знакома многим: предстоит семейное торжество или визит родственников — и у вас заранее портится настроение.
Токсичное поведение членов вашей семьи больно бьет по самооценке, подрывая уверенность в себе.
Ситуация усугубляется, когда у вас появляются дети, потому что токсичному родственнику всегда есть что сказать про ваши методы воспитания и про характер или умственные способности вашего ребенка (ничего хорошего, разумеется).
Токсичный родственник — кто он?
Вот несколько признаков, благодаря которым вы сможете понять, что рядом с вами находится токсичный родственник:
- Такой человек оскорбляет, унижает, манипулирует и эксплуатирует в личных целях окружающих его людей. Причем, он может как не осознавать, что делает, так и испытывать от такого поведения извращенное удовольствие.
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В его присутствии вы всегда чувствуете себя никчемным. Неважно, каких успехов вы добились, — он все равно их обесценит и внушит вам, что вы недостойны похвалы. И вам точно не удастся его переубедить.
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Токсичный родственник обычно «бьет по больному». Он прекрасно знает, какие слова причинят вам особые страдания, и выберет именно их. Например, он без стеснения возложит вину за ваши проблемы и несчастья на вас самих.
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В его арсенале, как правило, присутствует газлайтинг. Это психологическая манипуляция, с помощью которой человек ставит под сомнение ваше собственное восприятие реальности. Например, он может убедить вас в том, что не сказал ничего обидного (даже если речь идет о прямых оскорблениях). А вам, конечно, «просто показалось».
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Он пытается «поменяться с вами местами». Еще одно беспроигрышное оружие токсичного родственника: дать вам понять, что это как раз вы токсичны, ваше поведение заставляет его страдать, вы не заботитесь о его чувствах и потребностях, не уважаете и не любите его. Эти претензии будут звучать, даже если вы полностью посвятили свою жизнь заботе о нем.
Общение с таким человеком неминуемо приводит к хроническому стрессу, низкой самооценке, тревожности и депрессии.
В семейной атмосфере разрушительные последствия токсичного поведения только усиливаются, потому что семья — это то место, от которого вы подсознательно ждете безопасности, заботы и принятия, а не критики, обесценивания и унижений.
Как спаситись от токсичного родственника
Считается, что от токсичного знакомого, друга, подруги — даже от мужа или жены — нужно бежать куда подальше. Но можно ли рвать отношения с токсичным отцом, матерью, братом, сестрой, свекровью, свекром, тещей или тестем? Специалисты по семейным отношениям считают, что не только можно, но и нужно, если вы хотите сохранить себя. Даже если вас гложет чувство вины. Особенно важно решиться на такой непростой шаг, если у вас есть дети.
Это чрезвычайно непросто, но ради того, чтобы защитить свою и детскую психику, все же стоит решиться. Процесс может быть очень болезненным и займет некоторое время — но в итоге всем станет легче.
Если вы видите, что этот человек выплескивает свой яд не только на вас, но и на ваших детей, ставить точку в общении нужно незамедлительно.
Часто люди всю жизнь страдают от токсичных отношений с членами семьи, и этому много объяснений: страх одиночества, неспособность распознать исходящую от родственника угрозу, желание сохранить статус кво, чувство вины, финансовые причины, надежда на то, что все изменится к лучшему. Иногда причина кроется в чувстве ответственности за сохранение семьи, связанном с традициями, культурными нормами, религией, уважением к старшим и так далее.
В этих обстоятельствах можно попытаться не удалять такого человека из своей жизни полностью, а просто ограничить контакты с ним и никогда не оставлять с ним детей. Конечно, каждая семья — это особый случай, и универсальных рекомендаций не существует. Но если вы чувствуете, что на кону стоят ваше психическое здоровье и благополучие ваших детей, лучше забыть о вине, страхах и сомнениях — и просто прекратить общение с токсичными родственниками.
По материалам сайта parents.com
Фото на обложке: Freepik
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