РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 220 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катерина
    Хаматова болтается,  как .овно  в  проруби...  Забыть  её  и  ей  подобных  надо.Чулпан Хаматова* ...
  • Nana Абраменко
    талант?????????????????????????Чулпан Хаматова* ...

Токсичный родственник: кто это и как от него спастись

Такой человек способен разрушить вашу жизнь, поэтому действовать надо незамедлительно.
Токсичный родственник оскорбляет, унижает и манипулирует
Токсичный родственник оскорбляет, унижает и манипулируетисточник: ru.freepik.com

Уверены, эта ситуация знакома многим: предстоит семейное торжество или визит родственников — и у вас заранее портится настроение.

Вы совершенно точно знаете, что услышите в свой адрес массу неприятных слов или почувствуете, что вами манипулируют и хотят использовать в своих целях.

Токсичное поведение членов вашей семьи больно бьет по самооценке, подрывая уверенность в себе.

Ситуация усугубляется, когда у вас появляются дети, потому что токсичному родственнику всегда есть что сказать про ваши методы воспитания и про характер или умственные способности вашего ребенка (ничего хорошего, разумеется).

Токсичный родственник — кто он?

Вот несколько признаков, благодаря которым вы сможете понять, что рядом с вами находится токсичный родственник:

  • Такой человек оскорбляет, унижает, манипулирует и эксплуатирует в личных целях окружающих его людей. Причем, он может как не осознавать, что делает, так и испытывать от такого поведения извращенное удовольствие.

  • В его присутствии вы всегда чувствуете себя никчемным. Неважно, каких успехов вы добились, — он все равно их обесценит и внушит вам, что вы недостойны похвалы. И вам точно не удастся его переубедить.

  • Токсичный родственник обычно «бьет по больному». Он прекрасно знает, какие слова причинят вам особые страдания, и выберет именно их. Например, он без стеснения возложит вину за ваши проблемы и несчастья на вас самих.

  • В его арсенале, как правило, присутствует газлайтинг. Это психологическая манипуляция, с помощью которой человек ставит под сомнение ваше собственное восприятие реальности. Например, он может убедить вас в том, что не сказал ничего обидного (даже если речь идет о прямых оскорблениях). А вам, конечно, «просто показалось».

  • Он пытается «поменяться с вами местами». Еще одно беспроигрышное оружие токсичного родственника: дать вам понять, что это как раз вы токсичны, ваше поведение заставляет его страдать, вы не заботитесь о его чувствах и потребностях, не уважаете и не любите его. Эти претензии будут звучать, даже если вы полностью посвятили свою жизнь заботе о нем.

Общение с таким человеком неминуемо приводит к хроническому стрессу, низкой самооценке, тревожности и депрессии. 

В семейной атмосфере разрушительные последствия токсичного поведения только усиливаются, потому что семья — это то место, от которого вы подсознательно ждете безопасности, заботы и принятия, а не критики, обесценивания и унижений.

Как спаситись от токсичного родственника

Считается, что от токсичного знакомого, друга, подруги — даже от мужа или жены — нужно бежать куда подальше. Но можно ли рвать отношения с токсичным отцом, матерью, братом, сестрой, свекровью, свекром, тещей или тестем? Специалисты по семейным отношениям считают, что не только можно, но и нужно, если вы хотите сохранить себя. Даже если вас гложет чувство вины. Особенно важно решиться на такой непростой шаг, если у вас есть дети.

Единственный способ спастись от токсичного родственника — перестать с ним общаться
Единственный способ спастись от токсичного родственника — перестать с ним общатьсяисточник: Freepik

Это чрезвычайно непросто, но ради того, чтобы защитить свою и детскую психику, все же стоит решиться. Процесс может быть очень болезненным и займет некоторое время — но в итоге всем станет легче.

Если вы видите, что этот человек выплескивает свой яд не только на вас, но и на ваших детей, ставить точку в общении нужно незамедлительно. 

Часто люди всю жизнь страдают от токсичных отношений с членами семьи, и этому много объяснений: страх одиночества, неспособность распознать исходящую от родственника угрозу, желание сохранить статус кво, чувство вины, финансовые причины, надежда на то, что все изменится к лучшему. Иногда причина кроется в чувстве ответственности за сохранение семьи, связанном с традициями, культурными нормами, религией, уважением к старшим и так далее.  

В этих обстоятельствах можно попытаться не удалять такого человека из своей жизни полностью, а просто ограничить контакты с ним и никогда не оставлять с ним детей. Конечно, каждая семья — это особый случай, и универсальных рекомендаций не существует. Но если вы чувствуете, что на кону стоят ваше психическое здоровье и благополучие ваших детей, лучше забыть о вине, страхах и сомнениях — и просто прекратить общение с токсичными родственниками.    

По материалам сайта parents.com

Фото на обложке: Freepik

Ссылка на первоисточник
семья

Картина дня

наверх