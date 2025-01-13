Как спрятать овощи в выпечке
Когда выпекаются эти пряные тыквенные маффины с полезной овсянкой и кусочками орехов, по дому распространяется сладкий аромат корицы, создающий уютную атмосферу.
Маффины просты в приготовлении, они готовятся из сырой тыквы, что делает их сочными и мягкими, и они долго не черствеют.
- Общ.\актив. время готовки:40 минут\15 минут
- Количество порций:6 порций
- Калорийность (100g):278 ккал
- Стоимость:очень экономно
Как приготовить тыквенные маффины с овсянкой?
Ингредиенты:
- Тыква – 200 г
- Хлопья овсяные – 75 г
- Мука – 75 г
- Сахар – 80 г коричневый
- Яйцо – 2 шт.
- Масло оливковое – 80 мл
- Орехи – 50 г
- Корица – 0.5 ч.л.
- Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
- Соль – 1 щепотка (-и)
Приготовление: Шаг 1
-
Подготовить все ингредиенты по списку.
Тыкву тщательно помыть, очистить от семечек и кожуры (если она слишком твёрдая) и крупно порезать на произвольные куски, удобные для измельчения в блендере. Если кожура у тыквы нежная, тогда её не очищать, можно готовить вместе с ней. Взять всего 200 г очищенной тыквы.
Овсяные хлопья можно взять любые. У меня хлопья длительной варки.
Сахар желательно взять коричневый, но можно тот, который любите. Коричневый сахар в такой пряной выпечке даёт приятный карамельный привкус.
Яйцо можно использовать 1 категории или самое крупное.
Оливковое масло можно заменить на нейтральное растительное масло, но с оливковым маслом получается идеальная и очень вкусная выпечка.
Орехи допускаются любые. Я взяла грецкие орехи, для этих маффинов они подходят лучше всего, у них выраженный вкус и идеальная мягкая текстура. Их количество можно уменьшить, но с таким количеством орехов для меня получается вкуснее. Вы ориентируйтесь на свой вкус.
В маффины можно добавить сухофрукты - клюкву, изюм, порезанную курагу, инжир или финики. Если сухофрукты сладкие, то лучше скорректировать количество используемого сахара.
Корицу можно заменить на кардамон или имбирь. Можно добавить смесь разных специй, всё зависит от вашего вкуса и предпочтений. Количество специй можно увеличить, если любите пряные кексы.
Соль желательна в такой выпечке. Небольшая щепотка сделает вкус богаче и интереснее.
Духовку необходимо разогреть до 180 градусов.
-
Шаг 2
Очищенную от семечек и кожуры тыкву поместить в чашу блендера и перемолоть в крупную крошку, но не в пюре.
Тыкву также можно потереть на крупной тёрке.
-
Шаг 3
В большую миску выложить тыкву, добавить яйца, сахар, соль, оливковое масло и перемешать.
-
Шаг 4
Добавить овсянку и снова перемешать.
По мере приготовления теста для маффинов, оно будет густеть, т.к. овсянка будет набухать и впитывать жидкость.
-
Шаг 5
Орехи крупно порубить ножом или перемолоть в блендере. Желательно сильно их не измельчать. Затем высыпать их в миску с тестом. Туда же просеять муку, добавить разрыхлитель и корицу.
-
Шаг 6
Замесить тесто для маффинов. Долго месить не нужно, только хорошо перемешать все ингредиенты.
-
Шаг 7
Форму для кексов выложить бумажными или силиконовыми формочками и аккуратно ложкой их наполнить.
-
Шаг 8
Запекать маффины в разогретой духовке в течение 25 - 30 минут. Готовность проверять при помощи деревянной шпажки, воткнув её в середине кекса. Если шпажка окажется сухой и на ней не будет кусочков сырого теста, значит маффины готовы.
В духовке маффины красиво поднимутся и станут румяными.
-
Шаг 9
Вынуть готовые маффины из духовки и остудить их на решётке. Это обязательно, иначе внизу по мере остывания может образовываться конденсат и маффины будут отсыревать.
Тыквенные маффины с овсянкой можно покрыть любой глазурью. Очень вкусные маффины получаются со сметанной или шоколадной глазурью.
Для шоколадной глазури необходимо растопить плитку шоколада на водяной бане. Для водяной бани нагреть до кипения немного воды в небольшом сотейнике, поставить на него миску с поломанным шоколадом так, чтобы она не касалась кипящей воды и, помешивая лопаткой, растопить шоколад. Затем снять миску с шоколадом, добавить 1 ст.л. сливочного масла и размешать пока оно не растворится. Немного остудить и ложкой нанести на маффины.
Маффины можно посыпать сахарной пудрой и/или какао.
Подавать тыквенные маффины с любимыми напитками: с чаем, кофе, какао или молоком. Хорошо их брать с собой в поездку, в офис или давать ребёнку в школу.
Приятного аппетита!