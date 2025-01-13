Тыквенные маффины с овсянкой

Подготовить все ингредиенты по списку.

Тыкву тщательно помыть, очистить от семечек и кожуры (если она слишком твёрдая) и крупно порезать на произвольные куски, удобные для измельчения в блендере. Если кожура у тыквы нежная, тогда её не очищать, можно готовить вместе с ней. Взять всего 200 г очищенной тыквы.

Овсяные хлопья можно взять любые. У меня хлопья длительной варки.

Сахар желательно взять коричневый, но можно тот, который любите. Коричневый сахар в такой пряной выпечке даёт приятный карамельный привкус.

Яйцо можно использовать 1 категории или самое крупное.

Оливковое масло можно заменить на нейтральное растительное масло, но с оливковым маслом получается идеальная и очень вкусная выпечка.

Орехи допускаются любые. Я взяла грецкие орехи, для этих маффинов они подходят лучше всего, у них выраженный вкус и идеальная мягкая текстура. Их количество можно уменьшить, но с таким количеством орехов для меня получается вкуснее. Вы ориентируйтесь на свой вкус.

В маффины можно добавить сухофрукты - клюкву, изюм, порезанную курагу, инжир или финики. Если сухофрукты сладкие, то лучше скорректировать количество используемого сахара.

Корицу можно заменить на кардамон или имбирь. Можно добавить смесь разных специй, всё зависит от вашего вкуса и предпочтений. Количество специй можно увеличить, если любите пряные кексы.

Соль желательна в такой выпечке. Небольшая щепотка сделает вкус богаче и интереснее.

Духовку необходимо разогреть до 180 градусов.