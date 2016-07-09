Пират Флинт и битва СУПЕРГЕРОЕВ против СУПЕРЗЛОДЕЕВ. Бэтмен (Batman) и Супермен (Superman)

В новом детском видео с игрушками у пирата Флинта очередная неприятность. Злобный Джокер замыслил недоброе - в игровом наборе обнаружен Бэйн, который не прочь устроить разрушения вместе с Джокером. Джокер просит помощи у пирата Флинта в освобождении злодея, но Флинт в азарте освобождает из коробки и Супермена с Бэтменом. Супергерои не могут вытерпеть присутствие врага и атакуют злодеев. Эпическая битва заканчивается победой Супермена и Бэтмена, но разрушения слишком сильны и пират Флинт заставляет врагов помириться для восстановления домов.