Важен ли тактильный контакт для ребёнка в возрасте до 1 года

Как только ребенок появляется на свет, его сразу прикладывают к матери. Так происходит механизм импринтинга - закрепления в памяти жизненно важного для малыша субъекта.

Именно от матери зависит жизнеобеспечение ребенка, его дальнейшее благополучие. И малышу важно постоянно чувствовать, что мама рядом.

Но вот мама с ребенком приезжают из роддома домой. Их встречают бабушки и другие родственники с многочисленными советами о том, как надо растить и воспитывать ребенка. Особенно большую популярность имеет фраза о том, что нельзя приучать ребенка к рукам. Стоит ли прислушиваться к таким советчикам, а если нет, то почему?

Важность тактильного контакта для ребенка первого года жизни

В первые три месяца жизни ребенок ещё находится в состоянии донашивания. Недаром этот период называется четвертым триместром беременности. Его особенностью является необходимость непрерывного контакта со значимым для малютки человеком. Если ребенок целыми днями лежит один в кроватке, что частенько случается в детских домах, то его развитие сильно затормаживается. Такие детки позже начинают агукать и улыбаться.

Если ребенок целыми днями лежит один в кроватке, что частенько случается в детских домах, то его развитие сильно затормаживается. Такие детки позже начинают агукать и улыбаться. С трёх до шести месяцев ребенок уже достаточно подрос для того, чтобы начать познавать этот мир. Но у него не хватает для этого физиологических ресурсов, ведь он ещё не умеет сидеть и ползать. Поэтому он полностью зависит от своего взрослого. Тактильный контакт с взрослым служит ему своеобразным мостиком, с помощью которого малютка знакомится со всем миром.

С шести месяцев и до года малыш покидает руки взрослого и устремляется к новым горизонтам. Но если случается беда, ему необходимо вернуться обратно в свой домик. Именно тепло родительских рук даёт малышу ощущение безопасности и комфорта.

После года многие мамы отлучают своих детей от груди. Это всегда большой стресс для ребенка, ведь он лишается не только молока, но и такой важной для него связи с матерью. Чтобы этот период прошел как можно более безболезненнее, матери необходимо восполнить отсутствие груди лаской рук. Можно делать малышу лёгкий массаж, щекотать его и играть в другие тактильные игры.

В последующие годы важность тактильного контакта нисколько не уменьшается. Наоборот, если вы хотите всегда оставаться для ребенка близким и значимым человеком, вам необходимо обнимать, гладить и целовать его как можно чаще.

Не забывайте, что именно родители являются для ребенка первоначальным источником всего на свете, в том числе тепла и любви.