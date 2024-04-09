«В такую погоду нельзя без шапочки»: как реагировать на непрошеные советы

Психолог Анастасия Рубцова написала для проекта Дети Mail.ru инструкцию о том, как реагировать на бестактные вопросы и непрошеные советы окружающих (которые так часто дают мамам маленьких детей!) И рассказала, почему они порой так нас задевают.
Молодые матери притягивают советчиков, как сладкие цветы настурции. О, это удивительный феномен. До рождения ребенка женщина может прожить большой кусок личной и профессиональной жизни, ни разу не получив столько советов, сколько она получит, став матерью. От самых неожиданных людей, на самые неожиданные темы.
«Вам нужно меньше зацикливаться на себе и больше заниматься малышом». «Как не стыдно, почему у вас ребенок так кричит!». «Что у вашей девочки с ножками? Ее надо на массаж с обертываниями». «Как вы можете мальчика без шапочки водить, в такую погоду без шапочки ни в коем случае». И так далее.
Советы раздражают. Часто они бесят настолько, что молодая мать начинает подозревать себя в «неадекватности».
И зря, как мы увидим позже.
Иногда есть соблазн погрузиться в анализ причин, начать делить советчиков на «желающих добра» и «обвиняющих», «воспитанных» и «невоспитанных», компетентных и безграмотных. Но изучение всех видов тигров не поможет нам спастись от тигра. Поможет умение быстро бегать.
В случае с непрошенными советами рецепт, как ни смешно, тот же.
Сначала убежать и по возможности спрятаться. Этот пункт обычно легкомысленно пропускают, или даже гневно отвечают: «Почему это я должна убегать?! Пусть они убегают!». О, вы не должны. Вы даже можете пытаться «осадить», «одернуть» и «отстоять личные границы». Но часто любые попытки поставить советчика на место и прекратить его излияния приводят к обратному эффекту – конфликт раскручивается, из плоскости неявной переходит в явную.
На очень глубоком уровне психики, там, где все мы – больше стайные животные, чем цивилизованные люди, непрошенный совет ощущается как агрессивное вторжение. Как попытка перехватить у нас власть над нашей жизнью и жизнью ребенка.
Но природа обеспечила молодую мать специальным коктейлем гормонов – он включает агрессивную реакцию на все, что мы опознаем как «угрозу» детенышу.
И уже то, что мы не вцепляемся зубами в непрошенных советчиков и не шипим на них – большое наше достижение. Потому что мы все-таки цивилизованные люди!
Как только советчик открыл рот, мы уже проиграли, потому что выбиты из равновесия. И на каждом следующем шаге проигрыш будет увеличиваться. Поэтому – бежим.
Необязательно буквально.
С незнакомыми людьми – бабушкой на детской площадке, соседкой в очереди в поликлинике – можно физически отойти подальше. Обычно 3-5 шагов — зазор, достаточный, чтобы другой человек замолчал. Мозг уже считывает это как дистанцию, неудобную для разговора. Если советчик идет следом – мягко, без рывков, удаляемся еще.
Со знакомыми – мамой, подругой или соседом по даче – побег может выглядеть по-разному. Внезапно отвернуться всем корпусом. Пару раз рассеянно ответить невпопад. Выйти из комнаты по какому-то важному делу. Если выйти невозможно, удобный прием – смотреть на собеседника, но не в глаза, а в точку между бровями. Под таким расфокусированным взглядом человеку очень быстро становится неуютно, и он либо смущенно замолкает, либо сам начинает вести себя агрессивно.
То и другое мы можем зачесть за победу! Вот теперь уже наша очередь говорить: «Ой, почему ты так неадекватно реагируешь, только посмотри на себя!». Теперь мы – нападающие, а наш собеседник вынужден защищать ворота. А только что было наоборот.
Когда мы сбежали, следующий шаг – вернуть что-то вроде душевного равновесия.
Расслабить мышцы, особенно плеч и шеи. Представить себя в домике, в безопасном месте.
Проверить, глубоки ли царапины от совета, не попали ли они в какое-то действительно больное место.
Подуть на это место.
Некоторые конфликтологи считают, что непрошенные советы – это всегда проявление борьбы за иерархию. Отголоски нашего «стайного» поведения, доставшегося от далеких предков.
Женщина с маленьким ребенком уязвима, она часто сомневается в себе и во всем. Она только привыкает к материнской роли – а значит, переживает кризис. Она, в конце концов, страдает от недосыпа и физической усталости.
И поэтому может казаться легкой жертвой тем, кто сам не чувствует себя в обществе молодцом. И не отказался бы шагнуть в иерархии на ступеньку повыше.
Конечно, все это разыгрывается помимо сознания, и советчик страшно оскорбится, услышав о себе такое! Но эта теория много чем подтверждается.
Например, почти не лезут с советами к женщинам, которые идут в сопровождении мужчины (поэтому так удобно брать мужа или папу с собой в детскую поликлинику, или отправлять их на детскую площадку). И гораздо меньше советов получают опытные матери двух-трех детей. Они ведь уже не выглядят такими растерянными и неуверенными. Пойди на них напрыгни!
Итак, запомним — человек, лезущий с непрошенными комментариями, хочет выглядеть молодцом. Как минимум в своих глазах, а лучше бы и в наших.
Если мы чувствуем себя мастером 80-го уровня, то можем обезоружить его фразой: «Я вижу, вы очень умный и опытный человек».
Пока собеседник парализован, можно глубоко вдохнуть и добавить, например:
«Но, наверное, люди редко слушают ваши советы?».
Или: «Я вижу, эта тема вас волнует, вы много о ней знаете. Наверное, у вас в жизни что-то важное с этим связано?»
Но для этого внутри должны быть покой и безмятежность.
Если их нет, проверьте – либо вы еще не очень далеко убежали, либо недостаточно подули на царапину.
Торопиться некуда.
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