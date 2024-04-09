«В такую погоду нельзя без шапочки»: как реагировать на непрошеные советы

Например, почти не лезут с советами к женщинам, которые идут в сопровождении мужчины (поэтому так удобно брать мужа или папу с собой в детскую поликлинику, или отправлять их на детскую площадку). И гораздо меньше советов получают опытные матери двух-трех детей. Они ведь уже не выглядят такими растерянными и неуверенными. Пойди на них напрыгни!

Итак, запомним — человек, лезущий с непрошенными комментариями, хочет выглядеть молодцом. Как минимум в своих глазах, а лучше бы и в наших.