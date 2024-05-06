РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 207 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ливень
    на самом же деле всё проще и одновременно сложнее - не нужно закармливать ребёнка ДО того как он научился ходить к эт...Как дети заедают ...
  • Ливень
    всё просто - душ горячий или ванна, так же горячая...Ребенок «перегуля...
  • Ливень
    основная и единственная проблема в нежелании детей убираться - это ПРИНУЖДЕНИЕ! не собственный пример, стимуляция под...Как по волшебству...

Яблочный сыр

Яблочный сыр - это традиционное литовское рождественское угощение. Его готовят за 2-3 месяца до праздников, чтобы оно успело приобрести нужную консистенцию. По внешнему виду яблочный сыр похож на застывший мармелад, а вот его вкус - это нечто особенное! Считается что для приготовления яблочного сыра лучше всего подходят яблоки "антоновка" - в них больше всего содержится пектина, но я приготовила из других яблок. Нам это угощение очень понравилось, поэтому в следующем году если сложится, то обязательно приготовлю из "антоновки", чтобы понять разницу, если она существует.

Ингредиенты

Яблоки - 1.5 кг

Грецкие орехи - 50 г

Корица молотая - 1 ч.л.

Сахар - 320-350 г

  • 151 кКал
  • 10 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Процесс приготовления сыра простой, но достаточно длительный. Его нужно постоянно переворачивать, чтобы он равномерно высыхал. Мой сыр высушивался один месяц, затем часть мы съели, а оставшийся я убрала в холодильник. На главном фото сыр, которому 1.5 месяца. Яблоки у меня взвешены после удаления семенных коробок.

Чтобы приготовить яблочный сыр нужно взять яблоки, сахар, корицу и грецкие орехи.

Ингредиенты для яблочного литовского сыра
Фото 1

Яблоки нужно тщательно вымыть и протереть салфетками. Нарезать их тонкими дольками, семенные коробки удалить. Складывать яблоки в миску и пересыпать сахаром. Достаточно взять 3-4 столовых ложки сахара от общего количества. Ёмкость с яблоками прикрыть плёнкой и оставить на ночь. К утру яблоки пустят сок.

Яблоки порезанные
Фото 2

Ёмкость с яблоками поставить на маленький огонь и варить приблизительно 20 минут, пока яблоки станут мягкими. При варке яблоки следует помешивать.

Варим яблоки
Фото 3

Часть яблок отобрать (примерно 2-3 ст.л.), оставшуюся массу поместить в комбайн и сделать пюре. 

Яблочное пюре в блендере
Фото 4

Добавить сахар. Снова поставить массу на огонь и уваривать пока она уменьшится в 2.5 раза. Обязательно помешивать чтоб масса не пригорела. В конце варки она должна стать слегка тягучей.

Добавить сахар к яблочному пюре
Фото 5

Всыпать в миску те яблоки, которые мы отложили, также добавить корицу и измельчённые грецкие орехи.

Добавить орехи
Фото 6

Варить яблочную смесь ещё 20 минут. Здесь уже нужно не отходить и всё время мешать, так как масса достаточно густая и может пригореть. Огонь должен быть минимальным.

Варим яблочную смесь
Фото 7

Остудить яблочную массу. Взять марлю, сложенную в 2-3 слоя, смочить водой и отжать. Застелить этой марлей подходящую круглую ёмкость и выложить яблочную массу. Разровнять ложкой хорошо прижимая чтоб в готовом продукте не было пустот.

Яблочная масса на марле
Фото 8

Свернуть концы марли собрав их наверх, вынуть будущий сыр из ёмкости на разделочную доску. Сверху поставить тарелку, а на неё банку с водой. Оставить в таком состоянии на сутки.

Яблочный сыр под прессом
Фото 9

Затем следует снять марлю и выложить сыр для подсушивания на пергамент. Переворачивать 2 раза в день для более тщательной сушки. Готовность сыра проверить надавливанием пальца - если масса достаточно упругая, то след оставаться не будет. После высушивания сыр завернуть в пергамент и убрать в прохладное место.

Фото яблочного сыра
Фото 10

Подавать на Рождество как угощение. Приятного аппетита!

Фото яблочного сыра
Фото 11
Ссылка на первоисточник
рецепты

Картина дня

наверх