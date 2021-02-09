Я ПЕРЕСТАЛ КРИЧАТЬ НА СВОИХ ДЕТЕЙ, И ПОЖАЛЕЛ, ЧТО НЕ СДЕЛАЛ ЭТОГО РАНЬШЕ

Мы все орем на своих детей. Для этого есть огромный список оправданий. От тяжелого дня до канонов воспитания (мол, «деды орали, и я орать буду, еще ремня всыплю»). Но это всё оправдание слабых. Как только вы найдете в себе мужество признаться в своей слабости, пристыдите себя, что причиняете боль маленьким беззащитным детям, вы реально перестанете орать и найдете способы нормального и эффективного общения с ними. Вся ваша внутренняя жизнь качественно изменится как по волшебству. Я не шучу. Со мной так и произошло.

Мои дети еще маленькие, самым старшим нет и десяти лет, но большую часть своей жизни они видели меня иступлено орущим. Не помогали ни убеждения жены, ни походы к психологам. Я орал по любому поводу, который меня выбешивал в их поведении, а довести меня до бешенства было очень легко. По факту, я не общался с детьми, а постоянно раздавал им приказы и почти сразу на повышенных тонах, как в армии. При малейшем неповиновении, задержке или неправильном исполнении этих приказов в ход шли угрозы: «Ты сейчас допросишься!».

Самое сложное для меня как взрослого и физически очень сильного человека оказалось признаться в том, что ответственность за свою вспыльчивость и раздражение я перекладываю на маленьких слабых детей. Мол, они виноваты в том, что я злюсь на них. Когда я это осознал, не передать словами, как мне было стыдно.

Второе прозрение было еще страшнее: я теряю своих детей. Как отец я был для них пустое место. Кто угодно: страшный дядька, строгий мужик, но не отец. Не тот человек, к которому хочется прийти с бедой или первым чувством, не тот человек, у кого будешь искать защиты, уюта и любви. Я с каждым днем, с каждым окриком терял доверие своих детей и их желание ко мне возвращаться…

Помню, как проснулся от этой мысли посреди ночи и до утра не мог уснуть, неожиданно и в деталях увидев себя со стороны. С этого дня все изменилось. Но прозрение не было мгновенным. Так не бывает, разумеется. Подсознание готовило меня к этому дню уже несколько месяцев.

Возможно, это случилось, когда мне на глаза попалась книга Гордона Ньюфелда «Не упускайте своих детей. Почему родители должны быть важнее, чем ровесники». Я ждал ребенка с одного из кружков, и в фойе для родителей на столике лежала эта книга. От нечего делать я решил ее полистать. Мысли, которые успел почерпнуть за те короткие полчаса, начали что-то ремонтировать во мне. Потом я купил и прочитал все остальные мысли из этой книги.

Не могу сказать, что именно меня восстановило. Но я понял, что все эти годы думал о себе как об отце, неправильно. Я считал, что раз я родитель, то я начальник, и мои дети просто обязаны волшебно слушать меня и исполнять все мои просьбы с первого раза. Чем больше я об этом думал, тем глупее сам себе казался. Дети просто маленькие люди с очень маленьким жизненным опытом, и это мне было просто невдомек.

Чтобы лучше доносить до детей свои мысли и просьбы, это нам нужно научиться их понимать, а не им нас. Нужно буквально опуститься на их уровень и посмотреть на мир их глазами. Буквально — присев на колени, чтобы наши глаза были на одном уровне. Зрительный контакт это основа для хорошего разговора. Прежде чем о чем-либо попросить, я теперь сначала жду момента, когда смогу посмотреть в глаза своему ребенку… Так просто. Но так меняет формат общения.

Принц Уильям вслед за супругой Кейт всегда старается видеть мир глазами своих детей

И если зрительный контакт является основой для хорошего разговора, то прикосновения — основой для привязанности. Можно мягко коснуться его руки, погладить волосы, приобнять. Улыбнуться, посмотреть в глаза и сказать то, что тебе важно сказать. Но прежде, чем сказать что-то важное, в чем ребенок должен тебя послушаться, удели ему несколько минут внимания. Он всегда ждет твоего участия в своей жизни. Спроси, что за игра, в которую он сейчас играет? Поиграй вместе с ним, если хочешь, он будет счастлив. Попроси уважительно ненадолго прерваться и сделать с тобой то-то и то-то.

Задумайтесь о себе: нам ведь гораздо приятнее быть рядом с теми, кто ценит нас. Мы гораздо охотнее сделаем что-то для того, кто искренне дает понять, насколько он уважает нас и считает важным. Дети думают так же. Показать детям, что вы их цените и уважаете их интересы, можно именно так: проявить интерес к их играм и занятиям, принять в них участие. Всего десять минут вашего времени — и резервуар любви у ребенка заполнен, он счастлив, он готов и вас сделать счастливым в ответ.

Это один момент.

Другой важный момент заключался в том, что мне нужно было изменить свое мышление. У меня контролирующий тип мышления. С ним очень тяжело жить, поскольку невозможно контролировать все на свете, особенно других людей. А очень хочется. Как только что-то выходило из-под контроля, я терял рассудок и пытался восстановить свою доминанту путем повышения голоса, чтобы меня услышали.

Когда я стал анализировать свои эмоции, то заметил, что начинаю спорить с маленькими детьми так, словно для меня это вопрос жизни и смерти. Мне во что бы то ни стало требовалось доказать свою правоту, заставить этих маленьких сорванцов согласиться со мной, признать мое лидерство и катапультировать. Да, это заложено в человеческой природе. Но ведь я взрослый мужчина, который может побороть свои лимбические вызовы. Когда начинаешь задумываться о природе своих эмоций, начинаешь управлять ими. Это не так сложно, как может показаться. Нужно лишь немного попрактиковаться.

Истерики и непослушание это лишь часть жизни, и борьба с ними - не ее смысл. Дети — маленькие подражатели. Они смотрят на нас и повторяют за нами все сценарии. Мой отец тоже был деспотичной личностью в отношении меня, мне это рассказывала мама, но мое сознание этого не помнит, он умер, когда мне было пять лет. Возможно, помнит подсознание. И оно включило именно этот сценарий поведения отца, по сути — единственный, который я видел наглядно… Я бы не хотел видеть своих детей именно такими отцами. Это ужасно. Эта мысль привела меня к третьему закону своего нынешнего поведения.

Он в том, чтобы вести себя так, как я хотел бы, чтобы они вели себя. Хочешь, чтобы дети тебя слушались? А сам ты их слушаешь? Слышишь? Хочешь, чтобы они были дружными между собой? А сам как ведешь себя с братом, женой, родителями?..

Жизнь это улица с двусторонним движением. И воспитание детей тоже. Мы все учимся друг у друга. Дети тоже воспитывают нас. Как это ни парадоксально, но именно дети заставляют нас повзрослеть и перейти на новый уровень понимания этой жизни. На котором уже не хочется повышать голос, а хочется просто жить и наслаждаться моментом. Жалею лишь об одном - что не понял этого раньше.

— Евгений Симоненко