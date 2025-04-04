Рожайте, школьницы, рожайте!

Марафон беременностей

Для начала определимся: демографическая ситуация в России аховая, если не сказать жестче. Немного статистики. В прошлом году естественная убыль населения скакнула почти до 600 тысяч человек, что составляет 120 процентов от показателей 2023 года. Если оперировать абсолютными цифрами, то в минувшем году страна потеряла в результате роста естественной убыли на 100 тысяч человек больше, чем в 2023-м.

Не работает механизм стимулирования рождаемости. Так называемый коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 россиян) в 2024 году снизился с 8,7 до 8,4. Если всё перевести с математического языка на традиционный – женщины в России не горят желанием рожать детей. Средний возраст первого деторождения достигает 26 лет. На это накладывается общее снижение численности молодежи и постепенный перекос в сторону пожилого поколения. Чем позже будущая мамочка задумывается о рождении ребенка, тем более рационально она к этому подходит. Нужно и материальный достаток обеспечить, и квартиру хорошую заиметь, и чтобы машина была вместительная. И еще куча отговорок, чтобы не расширять семью. Увещевания властей эффект имеют слабый, и младшие группы детских садов постепенно редеют.

Какой самый простой и логичный вывод должен прийти в голову «эффективного менеджера»? Правильно, сместить фокус на представительниц прекрасной половины, которые подходят к оценке действительности не столь рационально и прагматично. В частности, на школьниц. Особенно на тех, у которых по возрасту еще ветер в голове. Именно так поступили в Орловской, Кемеровской и Брянской областях. Условия простые: доказать факт беременности и, спустя 12–22 недели после зачатия, получить от 100 до 150 тысяч рублей. На полторы сотни тысяч расщедрились только в Брянской области. Здесь, видимо, с пополнением населения совсем плохо, либо брянские школьницы требуют больше за беременности. Диковатая ситуация вырисовывается, не находите? Но она вполне реальная.

Чтобы выдохнуть, приведем мнение Нины Останиной, председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства:

«Я за любые меры поддержки, кроме тех, которые могут спровоцировать искусственное стремление на получение этой меры. Несовершеннолетние, которые сами рожают несовершеннолетних, — это непосильная нагрузка для них. С одной стороны, организм девочки еще не готов к тому, чтобы она стала мамой. С другой стороны, далеко не всегда семья способна еще одного ребенка потянуть».

В ответ прозвучали возгласы о том, что ни о какой пропаганде ранней беременности речь не идет. Дескать, это лишь мера поддержки несчастной девушки, осознавшей, что она станет мамой. Зачастую это нежелательная беременность, и многие считают единственно верным выходом искусственное прерывание. И вот тут подсуетились чиновники из Орловской, Брянской и Кемеровской областей. Если не случится общественного остракизма таких инициатив, то марафон с беременными школьницами зашагает по стране. И он уже зашагал – в той или иной степени аналогичные меры приняты в Курской, Саратовской, Волгоградской, Нижегородской, Владимирской, Тверской областях и Чувашии.

Уголовка или нет?

То есть, если перевести с чиновничьего языка на человеческий, мера поддержки беременных школьниц необходима для того, чтобы мы меньше видели по телевизору страшных историй о том, как девочки выбрасывают своих первенцев в выгребные ямы и помойки. Эти самые 100-150 тысяч рублей должны помочь избежать трагедии. Нередко неразумные девчонки, внезапно превратившиеся в будущих мам, происходят совсем не из золотых пеленок. Для них и 10 тысяч рублей — очень значимая сумма.

Миссия вроде бы благородная. Купируем сотнями тысяч рублей разнузданность молодежи в регионе, а заодно поднимаем рождаемость. Это всё вместо того, чтобы работать над повышением морального облика и материального достатка семей. Например, в Брянской области всего два дня в год не продают алкоголь – 1 сентября и 29 июня. Всё остальное время алкомаркеты открыты с 8 утра до 22 часов вечера.

И снова для примера Вологодская область. В регионе по будням запрет прямо «драконовский» — с 14:00 до 12:00, то есть разрешено реализовывать алкоголь только два часа в сутки. По выходным и праздникам алкомаркеты открыты с 08:00 до 23:00. Но число трезвых праздничных дней зашкаливает — 13 дат в годовом календаре. Может быть, жестко, но здесь просматривается забота о населении. Хотя бы такая. Может, и школьниц с нежелательными беременностями будет поменьше.

История с выплатами беременным школьницам, точнее, обучающимся общеобразовательных учреждений очной формы обучения, может быть и должна быть рассмотрена под другим углом. Под углом призыва: «Рожайте, школьницы, рожайте!».

Во-первых, это косвенное склонение к половым связям с несовершеннолетними. Да, именно так можно интерпретировать инициативы выплачивать сотни тысяч рублей малолетним роженицам. Отца в тюрьму, маму — в роддом. Так это получается?

Во-вторых, авторы законопроектов, видимо, не самым лучшим образом чувствуют школьный контингент в отдельных общеобразовательных организациях. Это дипломатически выражаясь. В огромном количестве школ, особенно сельских, учатся династии, основной целью которых является размножение. Как бы это грубо ни звучало. Мамочки беспробудно пьют, рожают от первых попавшихся кавалеров, а потом пропивают детские пособия. Для таких личностей дети не цветы жизни, а исключительно способы заработка. Благо, государство в последнее время сравнительно неплохо оплачивает детство. На минимальном уровне, но спонсирует.

Только вот деньги эти идут не всегда на нужды ребенка, а плавно перетекают в глотки родителей. Многие такие ждут не дождутся, когда дочка достигнет половой зрелости и принесет в подоле. И так далее по колесу Сансары. История замыкается. Мама-пропойка становится бабушкой, потом прабабушкой, а чуток позже уходит в мир иной от цирроза печени. Но дело её живет. Жутковатая история, не правда ли? Наверняка каждый из читателей сталкивался с описанными персонажами. Теперь такие плодовитые семьи получат очередной допинг от государства в виде единовременной выплаты. Сколько водочки можно взять на 150 тысяч целковых?

Но даже и без страшилок вроде вышеописанной, стимулирование рождаемости в среде несовершеннолетних плохо попахивает. Найдутся ведь те, кто всерьез заведет ребенка из-за таких вот «подъемных». Не пропьют, а потратят по назначению. Только вот осознанным ли будет этот выбор в голове 15-17-летней школьницы? И испортит ли она себе и ребенку жизнь, отказавшись от образования и карьеры? Существует еще один вариант жонглирования выплатами – забеременеть, получить денежку, а потом сдать младенца в детский дом. Технически рождаемость повысится, но каков морально-этический аспект проблемы? Или он уже никого не интересует? Вопросов в такой ситуации становится все больше, и ответы кажутся совсем неочевидными.

Евгений Федоров

https://topwar.ru/262289-rozha...