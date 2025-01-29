Двадцать веселых обучающих игр для детей

1. «Высота» семьи



Сколько этажей в высоту составляет общий рост всех членов вашей семьи? Сложите высоту каждого члена семьи, в том числе бабушек, дедушек, двоюродных братьев и сестер. Затем рассчитайте, насколько высоким получился ваш «семейный дом», сколько в нем этажей (пусть высота каждого этажа составляет три метра).

Используйте дурашливые рифмы и аллитерацию целый день. Вы можете описать, например, обед ребенка так: «Решил ты сам сварить обед, на стол поставил винегрет» или обратиться к нему с просьбой с самым серьезным видом: «Пожалуйста, надень картинки, я имею в виду снежинки, то есть ботинки!». Вы также можете заставить ребенка смеяться, начиная все слова с одной буквы: «Давай диграть в дрядки!».Попросите ребенка придумать слова, начинающиеся на буквы номерного знака вашей машины. Например, номер АН МВ. «Африканский Носорог Мчится к Водопою».Придумайте собственные стихи с использованием имени вашего ребенка на мотивы веселых детских песен. Добавляйте в песню куплеты про всех его родственников и друзей.Любит сладости Дениска –Угощу его ириской.Скажет мне Денис «спасибо»,Улыбнётся очень мило.У него сестра НаташаДевочек в саду всех краше.Лишь друзья во двор придут,Все Наташеньку зовут.Взвесьте ребенка, затем пусть он поставит на весы и взвесит каждого из ваших домашних животных. Если он не может поднять кого-либо из них, помогите ему. Просуммируйте вес ребенка и всех ваших домашних любимцев и сравните. Например, ребенок + собака + кошка + хомячок = папа?На картинках, вырезанных из старых журналов и газет, нарисуйте возле лиц людей речевые облака (филактеры – «словесные пузыри»), и пусть ваш ребенок придумает текст для каждого из них. Записывать слова и предложения может как он сам, так и вы, в зависимости от возраста ребенка.С помощью пальцев рук сложите букву и попросите ребенка угадать ее. Затем пусть он придумает слово, начинающееся на эту букву.Во время совместной с ребенком поездки в транспорте вы можете играть в рифмы. Например, вы говорите: «Я вижу дом». Ребенок отвечает: «К слову дом рифма ком». Затем наступает ваша очередь, и вы придумываете следующую рифму к слову «дом». Играйте до тех пор, пока не придумаете все рифмы к этому слову. Затем переходите к другому слову. Можно усложнить игру, попросив ребенка придумать как можно больше рифм к слову в течение определенного времени, например, пока не доедете до следующего светофора.Опишите какую-либои попросите ребенка угадать ее. Например, «Она выглядит как две горы, сдвинутые вместе» или «Она похожа на колесо».Перед чтением книги вашему ребенку найдите в ней одно часто встречающееся слово, например, «ты». Укажите ребенку на него и произнесите его вслух. Переворачивайте страницы и просите ребенка искать это слово. Давайте подсказки («Я вижу, что на этой странице это слово встречается три раза»). Или найдите для него слово, за которым он может следить на протяжении всей книги, и попросите ребенка отыскать в книге слова, которые рифмуются с этим словом, например, «Айболит – сидит».Назначьте цены за банку из-под варенья, пустые коробки из-под хлопьев, макарон и печенья. Дайте ребенку игровые деньги из игры «Монополия» и отправьте его за покупками (понарошку). Если он достаточно взрослый, то сам может быть кассиром и рассчитать ваши покупки на кассе.Придумайте как можно больше слов, состоящих из букв на какой-либо вывеске или знаке. Старшие дети могут придумывать слова, изменяя порядок букв, а младшие дети могут искать целые слова в одном большом слове, например, «парк», «пар», «ковка» в слове «парковка».Заведите привычку оставлять записки под подушкой ребенка, и пусть он также оставляет свои под вашей подушкой. Вы также можете оставлять записки по всему дому с указанием, где искать следующую записку или маленький подарок, угощение.Попросите ребенка младшего возраста указать определенную цифру на автомобильном номерном знаке. Или пусть он отыщет цифры от 1 до 9 по порядку на разных номерных знаках. Старшие дети могут суммировать все цифры на номерном знаке, а победит тот, кто найдет номерной знак с самой большой суммой цифр.Вы говорите: «Я задумала слово, которое рифмуется со словом ”группа”». Затем ребенок должен отгадать это слово с помощью вопросов в форме определения, например: «Это то, что увеличивает предметы в размере (лупа)?» или «Это коллектив театра (труппа)?».Ребенок рисует пальцем букву у вас на спине, а вы должны отгадать ее. Дети старшего возраста могут писать целые слова.Выберите три случайных слова, и пусть каждый член семьи придумает рассказ, используя их. Можно выбрать совершенно невообразимый набор слов, например, «вода, колбаса, фея».Вырежьте из картона отпечаток ступни вашего ребенка. Пусть он этим отпечатком измеряет различные предметы в доме. Сколько «ног» составляет шкаф, например? Или дайте ему рулетку и попросите отыскать два одинаковых по длине предмета в доме или определить, что длиннее, диван или кровать.Выберите слово и попросите ребенка придумать к нему как можно больше синонимов. Например, счастливый – радостный, ликующий, веселый. Или грустный – мрачный, печальный, расстроенный, горестный. Затем пусть ребенок придумает антонимы к слову, которое вы загадали. После этого поменяйтесь ролями, и пусть ребенок выбирает слова для вас.Придумывайте, записывайте и иллюстрируйте собственные версии любимых рассказов и сказок, изменяя сюжет, добавляя собственных персонажей и события. Например, придумайте новых персонажей для сказки «Белоснежка и семь гномов».