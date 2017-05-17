Елена Мизулина обвинила детскую омбудсвумен в несамостоятельности

Накануне планируемого 1 июня доклада Президенту о состоянии дел с изъятием детей в РФ Уполномоченная по правам ребенка при Президенте Анна Кузнецова окончательно разочаровала родительское сообщество, заявив, вслед за спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, что в России «выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей». По мнению сенатора Елены Мизулиной, это означает что уполномоченная не просто не владеет вопросом, но откровенно вступила в сговор с лоббистами антисемейных ювенальных технологий из Правительства.



«Официально выявленных нарушений по незаконному изъятию детей из семей практически нет» заявила уполномоченная в понедельник , фактически повторив слова Валентины Матвиенко, которая на прошлой неделе сообщила газете «Аргументы недели» следующее:



- Никакого разгула ювенальной юстиции в нашей стране не было, нет и – заявляю со всей ответственностью – не будет. Вмешательство государства в дела семьи, тем более изъятие детей из семьи, – мера самая крайняя. На неё органы опеки идут только тогда, когда дальнейшее пребывание детей в родной семье сопряжено с очевидными угрозами для их физического, психического, нравственного здоровья. Да, поспешные, опрометчивые решения со стороны этих органов порой имеют место. Но это именно просчёты, а не сознательная установка на разлучение родителей и детей при малейшем поводе.



Если для спикера СФ такие общие фразы еще могут быть простительны—Валентина Ивановна известна своей впечатлительностью (например, в 2012 году она так впечатлилась заведомо ложной статистикой от английской лесбиянки из Совета Европы Бур Буркиккио о том, якобы, 80% насилия совершается в семьях, что пошла и добилась подписи Президента под заведомо антисемейной «Стратегией действий в интересах детей» ), не говоря уж о том, что статистика изъятий детей из семьи не является ее основным предметом, то с госпожой Кузнецовой все наоборот. Именно к ней должна стекаться вся информация о злоупотреблениях опеки и комиссий по делам несовершеннолетних—и именно ей (а также Правительству) Президент поручил подготовить доклад по состоянию дел с изъятиями детей. Изначально доклад должен был быть готов к 1 марта—но потом, по просьбам чиновников, его перенесли на 1 июня 2017 года.



До недавних пор у представителей родительских организаций еще оставались какие-то иллюзии в отношении Анны Кузнецовой –тем более что надежды на Правительство, в частности Минтруд, которое само является автором многих антисемейных инициатив, не было изначально.



Именно поэтому все четыре ведущие родительские организации России—Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге, Всероссийское родительское сопротивление, АРКС и «Иван чай» подготовили альтернативные доклады , материалы которых были переданы сенатору Елене Мизулиной для передачи Президенту.







Наши опасения, увы, подтвердились. Госпожа Кузнецова не соизволила ознакомиться ни с одним из альтернативных докладов, не прислала своих представителей ни одни из прошедших в Совете Федерации парламентских слушаний по этому вопросу. В конце апреля выяснилось, почему: на закрытом съезде уполномоченных, прошедших в Белгороде, сторонники антисемейных ювенальных технологий, с попустительства омбудсвумен, взяли своеобразный реванш у просемейных сил –заявив о необходимости сохранения ст. 77 Семейного кодекса.



А теперь последовало и заявление самой Кузнецовой. Которая, кстати, намерена провести остаток времени перед докладом Президенту не в поездках по российским регионам и встречам с общественниками—а приятному времяпрепровождению с зарубежными коллегами. В частности, 15—16 мая Анна Юрьевна общалась с детским омбудсменом Словацкой Республики Виерой Томановой, а 21—23 мая г-жа Кузнецова намерена посетить финского коллегу, махрового ювенальщика Туомаса Курттилу . Как сообщает сайт Уполномоченного, «в ходе визита Анна Кузнецова и Туомас Курттила обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в сфере защиты прав детей и семей с детьми».



Для справки: в Финляндии действует одно из самых жестких ювенальных законодательств, которое финский правозащитник Йохан Бэкман прямо называет «ювенальным фашизмом» - причем чаще всего жертвами карателей из соц.служб становятся семьи выходцев из России. Так что госпоже Кузнецовой есть чему поучиться в Финляндии—куда ее предшественник Павел Астахов был чуть ли не невъездным—именно потому что пытался защищать интересы маленьких россиян.



Такое поведение российской Уполномоченной, откровенной не оправдавшей надежд родителей, вчера уже вызвало скандал. Сенатор Елена Мизулина, выступая на презентации доклада «Иван чая», заявила, что «Ежегодно в России 60 тысяч детей становятся социальными сиротами», а Анна Кузнецова явно заигрывает с правительством, искажая факты:



«Уполномоченная по правам детей сразу объединилась с правительством, а должна была защищать свою самостоятельность, как это делают родительские организации. Это должен быть объективный доклад, не проправительственный. Исполнительная власть отвечает за исполнение законов. Она что, сама себе плохо сделает? Она напишет о себе плохо? Тем более отчитываясь перед президентом, которого они боятся? Да никогда! А мы получим доклад, где все красиво, шито-крыто», — заявила сенатор о докладе Кузнецовой, связанном со случаем изъятия детей из семей».



В свою очередь, Елена Борисовна пообещала представить президенту альтернативный доклад и констатировала, что работать вместе с детским омбудсменом пока не получается.



По словам Елены Мизулиной, научно-экспертным Советом при временной рабочей группе по совершенствованию Семейного кодекса РФ сейчас подготовлено четыре законопроекта, направленных на изменение ситуации в этой сфере: «Это — три поправки в действующий Семейный кодекс. Одна из них касается определения оснований для лишения и ограничения родительских прав, отмены института отобрания ребенка, вторая — об установлении гарантий прав усыновителей. Третья поправка определяет приоритет кровной родственной опеки, когда ребенок, оставшийся без попечения родителей, приоритетно должен отдаваться в семью родственников, а не чужих людей. И, наконец, законопроект, вносящий изменения в Уголовный кодекс и предусматривающий установление ответственности за незаконное изъятие детей из семей».



РИА Катюша