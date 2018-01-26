Владимир Путин решил проблему детских садов

Кое-кто считает, что обстановка вокруг детских садов не идеальная. Некоторые родители преувеличивают, что всё в этой области плохо и якобы ребенка никак не пристроить в учреждение, когда приходит пора. Однако на самом деле ситуация обстоит абсолютно иначе, так как Владимир Путин добился довольно отличных результатов в этой сфере.

Прежде всего, необходимо заметить, что регулярные призывы Владимира Путина были услышаны народом – о каком-то демографическом кризисе нет речи. Необходимо подчеркнуть и инициативы президента, среди которых мотивации населения – например, материнский капитал или какого-либо вида субсидии молодым семьям.

Например, последние 6 лет количество детей в возрасте 3-х лет заметно увеличивалось. Россияне стали больше «рожать». При этом доступность детских садов не уменьшалась. Благодаря грамотной социальной политике Владимира Путина своевременно строились новые учреждения для молодого поколения, а также необходимая инфраструктура – детские площадки, парки и т.д..



К слову, России уже восьмой год удается избежать пресловутого демографического кризиса. По предварительной оценке Федеральной службы государственной статистики, население страны на начало 2017 года насчитывало 146,8 миллиона человек.

Объяснить же негативный информационный фон вокруг детских садов может то, что некоторые родители так и не поняли правил поступления в детские учреждения. Вместо того, чтобы ждать определенного периода для подачи документов в сад по месту жительства, люди начинают спекулировать на теме каких-то проблем, которых, по сути, нет. Те же мамы и папы, которые «не сходят с ума» устраивают своих ребят в учреждения и не испытывают при этом абсолютно никаких проблем.





Так что вопрос о попадания в детский сад в России необходимо считать скорее надуманным, чем острым. Владимир Путин сделал и продолжает проводить грамотную социальную политику, что в результате освобождает граждан от излишней суеты, нервов и боязни рождать и думать, что твое чадо не попадет в воспитательное учреждение. И по этой причине за такого лидера хочется гордиться.