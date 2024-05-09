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Психолог раскрыла, как вытащить подростка из «депрессии» перед экзаменами

Многие родители сталкиваются с сопротивлением со стороны своих детей.
девочка устала от учебы
Источник: пресс-служба

Экзамены в старших классах — это важный этап в жизни каждого подростка и немаловажное испытание для всей семьи. Однако как часто бывает, многие родители сталкиваются с сопротивлением со стороны своих детей, которые, как кажется на первый взгляд, не хотят или не могут готовиться к ним должным образом. Клинический психолог Елена Литовченко рассказала в эксклюзивном интервью ИА PrimaMedia, в чем может скрываться корень такого поведения.

По словам специалиста, типичное выражение подростка: «Дело не в том, что я не хочу учиться, а в том, что у меня нет возможности учиться».

На психологической консультации я часто обнаруживаю, что за усталостью от учебы скрываются различные эмоциональные проблемы, например, повышенная тревога или депрессия, — прокомментировала эксперт. 
Так, усталость от учебы может быть лишь вершиной айсберга, а причины лежат глубже. Важно понимать, что успех на экзаменах зависит не только от знаний, но и от психологического состояния ребенка.

Что же можно сделать семье, чтобы помочь подготовить подростка к экзаменам?

  • Поддержка и понимание: Важно выслушать ребенка, понять его эмоции и переживания. Поддержите его, проявите понимание и сопереживание, даже если вы не всегда согласны с его точкой зрения.
  • Обеспечение поддерживающей обстановки: Создайте спокойную и уютную обстановку в доме, где ребенок сможет сосредоточиться на учебе. Поддерживайте его в его решении готовиться к экзаменам.
  • Помощь с организацией времени: Помогите подростку спланировать его время, чтобы он мог эффективно распределять его между учебой, отдыхом и другими занятиями.
  • Поиск профессиональной помощи: Если вы обнаружите, что у вашего ребенка возникают серьезные эмоциональные проблемы, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалисту.
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дети

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