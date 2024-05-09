Психолог раскрыла, как вытащить подростка из «депрессии» перед экзаменами

Экзамены в старших классах — это важный этап в жизни каждого подростка и немаловажное испытание для всей семьи. Однако как часто бывает, многие родители сталкиваются с сопротивлением со стороны своих детей, которые, как кажется на первый взгляд, не хотят или не могут готовиться к ним должным образом. Клинический психолог Елена Литовченко рассказала в эксклюзивном интервью ИА PrimaMedia, в чем может скрываться корень такого поведения.