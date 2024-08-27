Пышные оладьи из кабачков на кефире

Абсолютный фаворит в моей семье - пышные оладьи из кабачка на кефире! Очень люблю эти оладушки за простоту приготовления, сочность, пышность, ну, и вкус, конечно!

Оладьи с кабачком лучше всего готовить из молоденьких сочных кабачков, в которых еще не сформировались семечки. Если вам нужно утилизировать старый кабачок, тогда лучше удалить все семечки и только потом натирать мякоть кабачка на терке. С кожурой поступаем так же: если кабачок молоденький, трем его с кожурой, если старый или кожура грубая, лучше ее срезать.

Подготовим все ингредиенты по списку.

Фото 1

Кабачок вымоем и натрем на средней терке.

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Мелко нарубим зелень укропа, лук репчатый нарежем кубиком помельче.

Фото 3

Если кабачок у вас очень сочный, жидкость с него лучше отжать. Используйте для этого сито.

Фото 4

Натертую мякоть кабачка, нарезанные лук и укроп выкладываем в миску.

Фото 5

Вливаем в миску кефир.

Фото 6

Вбиваем в тесто для оладий куриное яйцо.

Фото 7

Добавляем специи: соль, черный молотый перец и сушеный чеснок в порошке. Можно добавить и свежий чеснок, если вам так больше нравится.

Фото 8

Добавляем в тесто пищевую соду. Перемешиваем все ингредиенты.

Фото 9

Понемногу добавляем муку и замешиваем густое тесто для оладий.

Фото 10

Вот таким по густоте должно быть тесто. Если у вас получилось тесто жиже, добавьте в него еще немного муки.

Фото 11

В сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем ложкой тесто на сковороду и жарим 1-2 минуты наши оладьи.

Фото 12

Переворачиваем оладьи на другую сторону и жарим их еще 1-2 минуты.

Фото 13

Выкладываем обжаренные оладьи на бумажную салфетку, чтобы в нее впиталось лишнее масло.

Фото 14

Пышные оладьи из кабачка на кефире готовы.

Фото 15

Подаем оладушки со сметаной! Приятного аппетита!