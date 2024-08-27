Пышные оладьи из кабачков на кефире

Ингредиенты
Кабачок - 1 шт.
Мука - 2-3 ст.л.
Яйцо куриное - 1 шт.
Кефир - 100 мл
Сода пищевая - 1 ч.л.
Лук репчатый - 1 шт.
Зелень укропа - 10 г
Чеснок сушеный - 1 щепотка
Соль и перец - по вкусу
Растительное масло - 2-3 ст.
- 127 кКал
- 40 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Абсолютный фаворит в моей семье - пышные оладьи из кабачка на кефире! Очень люблю эти оладушки за простоту приготовления, сочность, пышность, ну, и вкус, конечно!
Оладьи с кабачком лучше всего готовить из молоденьких сочных кабачков, в которых еще не сформировались семечки. Если вам нужно утилизировать старый кабачок, тогда лучше удалить все семечки и только потом натирать мякоть кабачка на терке. С кожурой поступаем так же: если кабачок молоденький, трем его с кожурой, если старый или кожура грубая, лучше ее срезать.
Подготовим все ингредиенты по списку.
Кабачок вымоем и натрем на средней терке.
Мелко нарубим зелень укропа, лук репчатый нарежем кубиком помельче.
Если кабачок у вас очень сочный, жидкость с него лучше отжать. Используйте для этого сито.
Натертую мякоть кабачка, нарезанные лук и укроп выкладываем в миску.
Вливаем в миску кефир.
Вбиваем в тесто для оладий куриное яйцо.
Добавляем специи: соль, черный молотый перец и сушеный чеснок в порошке. Можно добавить и свежий чеснок, если вам так больше нравится.
Добавляем в тесто пищевую соду. Перемешиваем все ингредиенты.
Понемногу добавляем муку и замешиваем густое тесто для оладий.
Вот таким по густоте должно быть тесто. Если у вас получилось тесто жиже, добавьте в него еще немного муки.
В сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем ложкой тесто на сковороду и жарим 1-2 минуты наши оладьи.
Переворачиваем оладьи на другую сторону и жарим их еще 1-2 минуты.
Выкладываем обжаренные оладьи на бумажную салфетку, чтобы в нее впиталось лишнее масло.
Пышные оладьи из кабачка на кефире готовы.
Подаем оладушки со сметаной! Приятного аппетита!
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