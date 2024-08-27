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Пышные оладьи из кабачков на кефире

Очень люблю оладушки с кабачком - сочные, пышные, сытные... Предлагаю и Вам приготовить их к завтраку!

Ингредиенты

Кабачок - 1 шт.

Мука - 2-3 ст.л.

Яйцо куриное - 1 шт.

Кефир - 100 мл

Сода пищевая - 1 ч.л.

Лук репчатый - 1 шт.

Зелень укропа - 10 г

Чеснок сушеный - 1 щепотка

Соль и перец - по вкусу

Растительное масло - 2-3 ст.

л. (для жарки)

  • 127 кКал
  • 40 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Абсолютный фаворит в моей семье - пышные оладьи из кабачка на кефире! Очень люблю эти оладушки за простоту приготовления, сочность, пышность, ну, и вкус, конечно!

 

Оладьи с кабачком лучше всего готовить из молоденьких сочных кабачков, в которых еще не сформировались семечки. Если вам нужно утилизировать старый кабачок, тогда лучше удалить все семечки и только потом натирать мякоть кабачка на терке. С кожурой поступаем так же: если кабачок молоденький, трем его с кожурой, если старый или кожура грубая, лучше ее срезать.

 

Подготовим все ингредиенты по списку.

 

Ингредиенты для пышных оладий из кабачков на кефире
Фото 1

 

 

Кабачок вымоем и натрем на средней терке.

 

Натереть кабачки
Фото 2

 

 

Мелко нарубим зелень укропа, лук репчатый нарежем кубиком помельче.

 

Порезать укроп и лук
Фото 3

 

 

Если кабачок у вас очень сочный, жидкость с него лучше отжать. Используйте для этого сито.

 

Положить кабачки на дуршлаг
Фото 4

 

 

Натертую мякоть кабачка, нарезанные лук и укроп выкладываем в миску.

 

Соединить кабачки, лук и укроп
Фото 5

 

 

Вливаем в миску кефир.

 

Влить кефир
Фото 6

 

 

Вбиваем в тесто для оладий куриное яйцо.

 

Вбить яйцо
Фото 7

 

 

Добавляем специи: соль, черный молотый перец и сушеный чеснок в порошке. Можно добавить и свежий чеснок, если вам так больше нравится.

 

Всыпать соль и перец
Фото 8

 

 

Добавляем в тесто пищевую соду. Перемешиваем все ингредиенты.

 

Всыпать соду
Фото 9

 

 

Понемногу добавляем муку и замешиваем густое тесто для оладий.

 

Всыпать муку
Фото 10

 

 

Вот таким по густоте должно быть тесто. Если у вас получилось тесто жиже, добавьте в него еще немного муки.

 

Размешать тесто
Фото 11

 

 

В сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем ложкой тесто на сковороду и жарим 1-2 минуты наши оладьи.

 

Положить тесто на сковороду
Фото 12

 

 

Переворачиваем оладьи на другую сторону и жарим их еще 1-2 минуты.

 

Пожарить оладьи
Фото 13

 

 

Выкладываем обжаренные оладьи на бумажную салфетку, чтобы в нее впиталось лишнее масло.

 

Готовые пышные оладьи из кабачков на кефире
Фото 14

 

 

Пышные оладьи из кабачка на кефире готовы.

 

Рецепт пышных оладий из кабачков на кефире
Фото 15

 

 

Подаем оладушки со сметаной! Приятного аппетита!

 

Фото пышных оладий из кабачков на кефире
Фото 16

 

 

Пышные оладьи из кабачков на кефире, рецепт с фото
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