За что «травят» беременных: пять историй

«Беременность — не болезнь! Почему ты ждешь к себе особого отношения?»
Именно эту обидную фразу мне озвучивала чуть ли не каждая вторая мама. Мол, с чего вдруг все должны носиться с тобой, как-то особо с тобой разговаривать, помогать? «Раньше беременные в поле пахали и на том же поле рожали, а ты строишь из себя принцессу».
Может, раньше и было так, но рассматривать это справедливо вместе со статистикой выкидышей, младенческих и материнских смертей. Сравнивать современную жизнь с той, что была 100 лет назад – по меньшей мере странно.
Меняется гормональный фон, а это влечет частые перепады настроения, провоцирует плаксивость; начинает иначе работать мозг – формируется так называемая доминанта беременности. Да, это все естественные процессы, которые происходят сами по себе, но это не умаляет их важности и сложности. Уступить беременной место, помочь с уборкой (когда речь идет о членах семьи), донести сумку, позволить лишний раз отдохнуть и сказать доброе слово – это минимум, который доступен любому способному к сопереживанию человеку.
«Ну и имя ты придумала. Пожалей ребенка!»
«Моего мужа зовут Иваном, – рассказывает одна из мам, – и мы имели неосторожность рассказать родственникам и друзьям, что хотим назвать сына Робертом. Что тут началось и чего мы только ни наслушались за время моей беременности! Роберт Иванович звучал для окружающих просто как анекдот: “Вы с ума сошли. Имя же не подходит к отчеству”, “Над ним в школе все будут издеваться”, “Так звали нашу собаку, которая померла два года назад”... Настроение было сильно испорчено. Особенно неприятно выслушивать подобные бредни от моих же друзей. В итоге, когда родился сын и мы на него посмотрели, то поняли, что кроме Роберта называть его никак не сможем – ну, Роберт и все тут! А отчества используют только на территории СНГ и то не везде».
Конечно, не стоит впадать в крайности, как в случае с малышом, которого нарекли БОЧ рВФ 260602 (Биологический Объект Человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26.06.2002 года), но и пытаться угодить всем и каждому тоже не имеет смысла. Главное, чтобы имя нравилось маме и папе будущего ребенка.
«С мужем рожать собралась? Да он же потом на тебя не посмотрит!»
Еще одно распространенное заблуждение. Вот что рассказывает Мария: «Идти со мной на роды муж не отказывался, но и особого желания не проявлял, а наслушавшись советов “доброжелателей” серьезно засомневался. Причем отговаривали больше всего именно женщины. То ли от зависти (их мужья отказывались наотрез), то ли от непонимания процесса. К счастью, мы попали на хорошие курсы, где опытный акушер расставил все точки над “i”. По его словам, в среднем первые роды длятся 12-18 часов. У женщин, которые прошли курсы и владеют техниками аутотренинга и расслабления, – на 3,5 часа меньше. А у тех, кто прошел через все вместе с мужем, – еще на 3,5 часа меньше. Этот аргумент показался весомым для нас с мужем, и мы рискнули. Не поверите, но все совпало с точностью до минуты: сын родился через 7 часов 40 минут с момента первых схваток. Своему супругу я до сих пор невероятно благодарна, и с интимной жизнью у нас все в порядке. Он первым после врача взял сына на руки, помогает за ним ухаживать. А те, кто стращал и пугал нас во время беременности, теперь жалуются на мужей, мол, к ребенку вообще не подходит, на руки боится взять...».
Рост популярности партнерских родов отмечают и работники роддомов. Вот что говорит акушерка Мария Дорохова: «Муж, особенно подготовленный морально и информационно, может стать отличным помощником в родах. И психологически поддержит, и массаж сделает, и врача позовет... А если вы так переживаете, чтобы он не увидел чего лишнего, то просто не зовите его на второй этап родов, когда происходят потуги и появляется малыш. Впрочем, это длится не так долго – в среднем 30-60 минут. А вот схватки, когда женщина особенно нуждается в поддержке и помощи, гораздо дольше».
«Десятого ждете? Точно сектанты или охотники за маткапиталом!»
С Кристиной мы познакомились в больнице. Я пришла по делам, а она лежала на сохранении, беременная десятым ребенком. Совершенно случайно я услышала ее диалог с врачом: «Снова ты? Может, пора завязывать с детьми? Ты только скажи, мы тебе мигом все перевяжем...» — сказала врач с улыбкой и вроде бы в шутку, но меня ее слова смутили. Кристина уловила мой взгляд и как бы оправдываясь ответила: «У меня проблемы с сосудами, тромбы... Врачи очень переживают, поэтому так говорят. И здесь еще ничего, в моей консультации по прописке гинеколог орала чуть ли не матом, мол, иди на аборт, не собираемся мы тут тебя выхаживать... Но я не обращаю внимания».
Мы разговорились, и я узнала, что многодетная мама испытывает давление не только со стороны медиков.
«Когда люди узнают, что у меня столько детей, то сразу спрашивают, из какой мы секты. На самом деле не из какой... «А, ну тогда ты рожаешь ради маткапитала», - делают вывод они. Раньше меня это обижало, а теперь стало все равно. Я просто очень люблю детей. Самый большой кайф – это налепить вместе со старшими сто пирожков, испечь их и пить чай всей семьей, смотреть, как они уплетают за обе щеки. Для меня нет ничего лучше!»
«Собираешься делать кесарево? Умри, но роди сама»
Иногда после такой «обработки» женщины попадают под нож хирурга уже не планово (что более безопасно и для мамы, и для ребенка), а экстренно, когда речь идет о спасении жизни. Все потому, что на протяжении всей беременности им внушается мысль о том, что кесарево сечение – это плохо. «Это неестественно», «Ребенок будет не таким, как все», «Все родили, и ты родишь», «Надо делать, как природа задумала...».
Если так рассуждать, то природа «задумала», чтобы мы умирали от воспаления легких, сразу удаляли больные зубы, а в 35 были уже глубокими стариками. Но мы почему-то лечимся антибиотиками, чуть что – бежим к стоматологу, и планируем жить лет до ста.
«У меня была сомнительная ситуация, – рассказывает Марина. – Строгих показаний к кесареву не было, но множество мелких деталей склоняло врачей именно к такому способу родоразрешения. Когда я стала советоваться с подругами (очень зря!), они меня буквально затравили: «Да что ты за мать, если сама не родишь?», «Это врачам просто лень с тобой возиться», «Всю жизнь ребенку испортишь» и так далее в том же духе. Я в слезах прибежала в роддом и заявила, что настаиваю на естественных родах. К счастью, вмешался случай – на 38 неделе у меня начались проблемы со здоровьем, и меня экстренно прокесарили. В процессе операции обнаружились другие проблемы, оказалось, что естественные роды могли стоить моему малышу здоровья и даже жизни! К счастью, все обошлось. И я, и сын здоровы, по развитию он даже опережает своих сверстников, рожденных естественным путем».
В комментариях расскажите: с какими упреками во время беременности столкнулись вы.
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