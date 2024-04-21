За что «травят» беременных: пять историй

Еще одно распространенное заблуждение. Вот что рассказывает Мария: «Идти со мной на роды муж не отказывался, но и особого желания не проявлял, а наслушавшись советов “доброжелателей” серьезно засомневался. Причем отговаривали больше всего именно женщины. То ли от зависти (их мужья отказывались наотрез), то ли от непонимания процесса. К счастью, мы попали на хорошие курсы, где опытный акушер расставил все точки над “i”. По его словам, в среднем первые роды длятся 12-18 часов. У женщин, которые прошли курсы и владеют техниками аутотренинга и расслабления, – на 3,5 часа меньше. А у тех, кто прошел через все вместе с мужем, – еще на 3,5 часа меньше. Этот аргумент показался весомым для нас с мужем, и мы рискнули. Не поверите, но все совпало с точностью до минуты: сын родился через 7 часов 40 минут с момента первых схваток. Своему супругу я до сих пор невероятно благодарна, и с интимной жизнью у нас все в порядке. Он первым после врача взял сына на руки, помогает за ним ухаживать. А те, кто стращал и пугал нас во время беременности, теперь жалуются на мужей, мол, к ребенку вообще не подходит, на руки боится взять...».