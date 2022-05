Боремся с весенним авитаминозом

Жители нашей страны по ряду причин постоянно находятся в состоянии авитаминоза. Но особенно оно обостряется на исходе зимы, когда большинство полезных веществ, которые должны бы содержаться в пище растительного происхождения, на самом деле там уже отсутствуют — распались вследствие длительного хранения. Потому напрашивается очевидный вывод: необходимо дополнить рацион такими источниками витаминов, в которых их содержание не столь мало. Однако существующая потребность не одинакова для детей, взрослых и пожилых людей, поэтому режим питания им нужно менять по-разному. Витамины для детей Для развития быстрорастущего детского организма необходимы самые разнообразные полезные вещества. Исследования показывают, что в наибольшей степени малышам нужны витамины D, A, C, E, B. Как узнать, хватает их ребенку или нет? Ответить на данный вопрос довольно трудно. Витаминная недостаточность иногда годами не проявляется, но при этом могут присутствовать некоторые признаки. Например, при нехватке витамина С ребенок быстрее устаёт, легче простужается, чаще болеет. Если недостает витаминов В 2 , K и F — порой возникают поносы, а при недостатке А — ломаются ногти, начинают болеть глаза. Примеров можно привести немало, но многие ли родители связывают эти симптомы с витаминно-минеральным дефицитом? «Объективную картину обеспеченности витаминами можно выявить с помощью анализов крови и мочи. Например, уровень В 1 определяется по эритроцитам, В 2 по эритроцитам и лейкоцитам в сыворотке крови и моче, А, D и Е — исследованием плазмы крови и т.д.», — поясняет доктор медицинских наук Владимир Спиричев. Для маленьких детей особенно важным является витамин D, потому что при его недостатке может развиться рахит. Это заболевание проявляется размягчением костей и изменением формы грудной клетки. Соответственно, страдает процесс образования костной ткани: отмечается искривление конечностей, черепа, грудной клетки и задерживается прорезывание зубов. Суточная потребность витамина D для детей с одного года составляет 15 мкг, или 600 ME (международных единиц). Витамин помогает усваиваться в костной ткани кальцию, благодаря чему скелет малыша крепнет. Зачастую такой витамин вырабатывается нашей кожей под воздействием солнечных лучей. Также он может попадать в организм вместе с едой — рыбий жир, в значительно меньшей степени сливочное масло, сыр и другие жирные молочные продукты, яичный желток, икра. Для детского профилактического питания рекомендуются блюда из тыквы – это необыкновенно полезный и вкусный овощ. Он содержит в себе большое количество каротина и различных витаминов – А, С, B, E, PP, а также витамин D. Естественно, главное не переборщить: тыкву достаточно давать 1-2 раза в неделю, для годовалого ребенка по 30-40 г, для 3-летнего — по 100-150 г. Чтобы витамины попадали в организм в нужном количестве, важен не только состав рациона, но и способ приготовления продуктов. Например, известно, что в процессе длительной варки или жарки большинство полезных веществ разрушается. То же самое относится и к микроволновке. Поэтому лучше использовать пароварку или мультиварку, которые куда как бережнее относятся к содержащимся в пище ценным веществам, а заодно и ускоряют процесс готовки. Например, мультиварка POLARIS PMC 0523AD имеет специальный режим «Мультиповар Plus», который значительно упрощает процесс приготовления сложных блюд, требующих многоступенчатой обработки. Достаточно один раз задать последовательность и температуру для разных этапов, и можно уже не вмешиваться в процесс, занявшись другими делами. Для ребенка сварим в мультиварке рисовую кашу с тыквой. На одну порцию необходимо взять: кусочек мускатной тыквы — 200-250 г, воду — 0,25 л, молоко — 0,5 л, промытый рис — 1/2 стакана, или 5 ст. ложек, сливочное масло — 20 г, сахар, соль — по вкусу. Налейте в чашу воду и доведите её до кипения (установить режим «Мультиповар» – 120oC на 5 минут для POLARIS PMC 0523AD). Пока вода нагревается, очистите тыкву от кожуры и семечек, натрите ее на мелкой терке. Как только вода закипела, положите в нее натертую тыкву и варите в режиме «Мультиповар» при температуре 110oC 10 минут. После сигнала мультиварки добавьте в чашу промытый рис и молоко, перемешайте и варите в режиме «Молочная каша» до готовности еще 30 минут. По окончании варки добавьте сливочное масло, соль и сахар по вкусу. Если каша покажется густой, добавьте немного горячей воды или еще молока и перемешайте. В своем исследовании к.м.н. Н.В. Тапешкина отмечает, что витамина C ежедневно недополучают в среднем 26% школьников всех возрастных групп, витамина А — 20%, В 1 — 65%, В 2 — 91% и РР — 80%. Для чего же нужны эти витамины и к чему приводит их дефицит у школьников? Витамин/группа Функции C Стимулирует иммунитет. Нехватка чревата частыми простудными заболеваниями. A Необходим для роста и развития. Нехватка может вызвать деформации в различных органах и системах, прежде всего в опорно-двигательном аппарате (рахит), ухудшение зрения, состояния кожи. B Обеспечивают нормальную работу нервной и иммунной системы, отвечают за энергетический обмен, рост и размножение клеток. P Способствуют накоплению и удержанию витамина C в тканях. Укрепляют стенки кровеносных сосудов. Для восполнения дефицита можно приготовить витаминный коктейль из морковки, сладкого перца и оливкового масла, в котором соединяются вместе витамины А, С и Е. Очистите и нарежьте два болгарских перца. Пропустите их через соковыжималку. Очистите 4 морковки: две из них пропустите через соковыжималку, а две другие измельчите с помощью блендера. Смешайте компоненты коктейля и добавьте одну столовую ложку оливкового масла. Хорошо смешайте в мерном стакане — и можно пить! Ежедневное включение в рацион подобных коктейлей позволит сбалансировать режим питания ребят дома и в школе. Фантазируя, можно придумать свои коктейли из продуктов, богатых перечисленными выше витаминами. Витамины для взрослых В процессе взросления организма его потребность в витаминах не снижается. Это объясняется постоянными стрессовыми нагрузками на нервную систему современного человека. Например, у студентов понижена физическая активность и повышены нервно-эмоциональные нагрузки. Особенно это проявляется в период зачетов и экзаменов. Кроме этого, негативно сказывается наличие вредных привычек и нерациональное питание. В таких случаях в пищу желательно включать разнообразные продукты, богатые витаминами. При интенсивных умственных нагрузках незаменимы бананы — в них входит 13 витаминов и витаминоподобных веществ (ВПВ). Особенно полезно объединять бананы и йогурты, содержащие бактерии-пробиотики, в коктейле, поскольку они усиливают действие друг друга. Употребление бананово-йогуртного коктейля может способствовать выравниванию витаминного баланса организма. Для приготовления двух порций (по 200 мл) витаминного коктейля из банана и йогуртавоспользуемся блендером, в комплект которого входят мерный стакан на 0,6 литра и блендерная насадка для измельчения фруктов (например, Polaris PHB 0817L). Возьмем три крупных спелых банана, очистим их от кожуры, нарежем кружками по 1,5-2 см. толщиной и сложим в мерный стакан нашего блендера. Затем, при помощи специальной насадки, измельчим бананы до получения однородной массы. В полученную массу вольем 200-250 мл питьевого йогурта. Взобъем для получения готового коктейля. Другой категорией взрослых людей, которые нуждаются в пополнении запаса витаминов, являются беременные женщины и кормящие мамы — их организм работает за двоих. Больше других витаминов беременным нужны витамины Е и В c (фолиевая кислота). Недостаточная обеспеченность этими и другими витаминами может быть причиной врожденных аномалий развития, недоношенности, нарушений физического и умственного развития детей. Примером продукта, который богат фолиевой кислотой, является шпинат. Для приготовления каши из шпината требуется: 500 г свежего шпината, 1 яйцо, 200 мл простокваши, 40 г муки, 80 мл растительного масла, 3 веточки петрушки, 100 г молодого сыра (например, адыгейского). Шпинат вымыть и тонко нарезать. Разогреть в мультиварке масло, добавить муку, перемешать. Для POLARIS PMC 0523AD установить режим «Мультиповар Plus», выложить шпинат и готовить при температуре 120°С 5 минут. Влить 0,5 стакана воды, посолить, довести до кипения. Готовить в том же режиме еще 5 минут. Петрушку вымыть, обсушить и измельчить. Яйцо взбить венчиком с простоквашей, добавить петрушку. Влить получившуюся смесь в шпинат, постоянно размешивая, и готовить еще 5 минут. Сыр натереть на терке. Разложить кашу по тарелкам, посыпать тертым сыром. Такое блюдо содержит до 100% суточной потребности фолиевой кислоты для беременных и кормящих женщин. Поэтому блюда из продуктов, содержащих больше всего витамина В c (мука грубого помола, зеленая листовая зелень: шпинат, петрушка, салат, лук, спаржа, брюссельская капуста, брокколи; зеленый горошек, авокадо, цитрусовые фрукты и соки, дыня, тыква, абрикосы, бобы, дрожжи), будущим и кормящим мамам важно употреблять в пищу ежедневно. Витамины для пожилых Большая часть людей в возрасте испытывает значительную нехватку витаминов — гиповитаминоз. «Его причина заключается не только в несбалансированном рационе питания. Из-за естественного износа ферментных систем организма ухудшается всасывание полезных компонентов из пищи. Болезни (заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и почек), лекарства (антибиотики), диеты, хирургические вмешательства, стрессы и плохая экология — всё это усугубляет дефицит витаминов», — поясняет д.м.н., профессор кафедры терапии, гериатрии и апитерапии МГМСУ ФПДО Юрий Конев. Витамин/группа Возможные последствия дефицита C Необходим для восстановительных процессов в организме, нормализации обмена веществ и защиты легких, а также улучшения иммунитета и холестеринового обмена. A Ухудшение зрения, обострение гастритов, заболеваний двенадцатиперстной кишки, угнетение иммунной системы. E, A Повышенный риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В 2 , В 6 , В 12 , РР Ухудшение работы желудочно-кишечного тракта, снижение активности многих ферментных систем организма и развитие обменных нарушений. B 2 Расстройства нервной системы и пищеварения, ухудшение зрения, кожные заболевания, хронические колиты, гастриты, общая слабость, снижение сопротивляемости болезням. Пожилым людям преимущественно не хватает витамина С (аскорбиновая кислота). Оказывается, что его потребность в расчете на единицу массы тела у людей старше 60 лет даже выше, чем у молодежи. Естественными источниками витамина С являются цитрусовые, шпинат, сладкий перец, черная смородина, лук, квашеная капуста. Витамин А содержится в телячьей печени, рыбьем жире, яйцах, икре, моркови, тыкве, шпинате, зеленом горошке. Чтобы не допустить нехватку витамина А, раз в неделю готовьте блюда с печенью. Например, салат с печенью. Интересным является тот факт, что потребность в витамине B 2 у пожилых людей значительно меньше, чем у молодых. Однако его всасываемость с годами снижается, поэтому необходимо увеличивать рекомендуемые дозы этого вещества. Натуральные источники витамина В 2 — это кислое молоко, творог, сыр, арахис, телятина, какао. Для пополнения количества витаминов группы В приготовьте салат из редиса и моркови. Морковь натрите на крупной терке. Редис, лук и яблоко нарежьте небольшими кубиками, апетрушку — мелко. Для заправки салата смешайте творог, молоко, растительное масло и соль. Овощи перемешайте и заправьте салат. Также с возрастом существенно уменьшается и всасываемость витамина В 12 . К тому же, пенсионеры редко употребляют продукты, богатые этим веществом (например, говяжью и телячью печень). Это приводит к тому, что дефицит B 12 наблюдается у большой части пожилых людей даже в развитых странах. Основные источники В 12 — кисломолочные продукты, яичный сырой желток, соя, дрожжи, зелень растений (ботва репы, моркови, редиса), салаты, зеленый лук, говяжья, телячья и свиная печень или ливерный паштет, проросшая пшеница, шпинат, морепродукты. Чтобы витамин В 12 усвоился, печенку или паштет надо есть не с хлебом, а с овощами. Помогает усвоению B 12 образующаяся в желудке соляная кислота, поэтому дополнительно в пищу следует употреблять кислые ягоды, фрукты, яблочный уксус — эти продукты поддерживают нужный уровень кислотности. В целом, медики рекомендуют людям почтенного возраста регулярно употреблять нежирное отварное или тушеное мясо. В нем много белка и нет холестерина. Предпочтительнее говядина и птица, но не куриные окорочка, в которых высокое содержание холестерина. Очень полезна морская рыба — треска, хек, сайда. Людям старше 50 лет каждый день следует готовить и употреблять овощной или рыбный суп.