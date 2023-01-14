Родителям: можно ли подготовиться к наступлению подросткового периода у ребенка

Подростковый возраст это сложный период в жизни человека. В этот период у ребёнка формируются ценности и ему нужна поддержка.

От вашего отношения будет зависеть то, как в будущем ребёнок будет относится к вам.

Если упустить данный период, то он будет искать понимание у других людей, и это может обернуться негативными последствиями.

Психологи советуют, для того чтобы минимизировать конфликты, нужно готовиться к взрослению ребёнка заранее. В статье мы составили список правил для родителей при подготовке к подростковому возрасту.

Разрешайте ребёнку проявлять самостоятельность

По мере взросления ребёнка поручайте ответственные задачи.

Например:с 7 лет отправляйте его в магазин за покупками, а в 10 лет доверяйте ему уборку в квартире.

Так у ребёнка появится ощущение ответственности, и он не будет чувствовать то что “родители относятся к нему как маленькому”.

За работу стоит поощрять чем-нибудь, чтобы он чувствовал, что его труд оплачиваем.

В результате такого подхода, вы заложите в ребёнке трудолюбие и ответственность, и у вас будут хорошие взаимоотношения.

Поощряйте детские интересы и хобби

На протяжении всего детского возраста у ребёнка начинают формироваться хобби. У всех детей оно может быть разным: спорт, компьютерные игры, музыка и.т.д.

Не стоит ругать его за увлечение, даже если оно вам не нравятся, так вы можете отбить желание у него что-либо делать и нанести серьезную психологическую травму.

Стоит поддерживать его интересы и если требуется что-то купить для хобби, то стоит купить это.

и если требуется что-то купить для хобби, то стоит купить это. Также необходимо давать ребёнку демонстрировать таланты перед вами, так вы будете с ребёнком на одной волне, и он будет делиться с вами своими секретами.

Общайтесь с ними как со знакомыми

Ребёнку важно воспринимать вас не только как взрослого, но и как друга, с которым можно поделиться всеми секретами.

Не стоит сравнивать его с собой в таком же возрасте, потому что каждое новое поколение отличается от предыдущего.

Нужно познакомиться с кругом общения ребёнка и понимать что сейчас модно. Так ребёнок будет воспринимать вас как своего друга.

Не вмешивайтесь в их дела

В предподростковый возраст человек начинает активно развивать отношения с другими детьми. У ребёнка появляются первые проблемы: ссоры, конфликты.

Дайте ребёнку решать свои проблемы самостоятельно, потому что это развивает его как личность и раскрывает черты характера.

Дети, чьи родители вмешиваются в личную жизнь, в будущем оказываются нежизнеспособными и зависимыми.