Родителям: можно ли подготовиться к наступлению подросткового периода у ребенка

Подростковый возраст это сложный период в жизни человека. В этот период у ребёнка формируются ценности и ему нужна поддержка.
От вашего отношения будет зависеть то, как в будущем ребёнок будет относится к вам.
- Если упустить данный период, то он будет искать понимание у других людей, и это может обернуться негативными последствиями.
Психологи советуют, для того чтобы минимизировать конфликты, нужно готовиться к взрослению ребёнка заранее. В статье мы составили список правил для родителей при подготовке к подростковому возрасту.
Разрешайте ребёнку проявлять самостоятельность
По мере взросления ребёнка поручайте ответственные задачи.
Например:с 7 лет отправляйте его в магазин за покупками, а в 10 лет доверяйте ему уборку в квартире.
Так у ребёнка появится ощущение ответственности, и он не будет чувствовать то что “родители относятся к нему как маленькому”.
- За работу стоит поощрять чем-нибудь, чтобы он чувствовал, что его труд оплачиваем.
В результате такого подхода, вы заложите в ребёнке трудолюбие и ответственность, и у вас будут хорошие взаимоотношения.
Поощряйте детские интересы и хобби
- На протяжении всего детского возраста у ребёнка начинают формироваться хобби. У всех детей оно может быть разным: спорт, компьютерные игры, музыка и.т.д.
Не стоит ругать его за увлечение, даже если оно вам не нравятся, так вы можете отбить желание у него что-либо делать и нанести серьезную психологическую травму.
- Стоит поддерживать его интересы и если требуется что-то купить для хобби, то стоит купить это.
- Также необходимо давать ребёнку демонстрировать таланты перед вами, так вы будете с ребёнком на одной волне, и он будет делиться с вами своими секретами.
Общайтесь с ними как со знакомыми
Ребёнку важно воспринимать вас не только как взрослого, но и как друга, с которым можно поделиться всеми секретами.
Не стоит сравнивать его с собой в таком же возрасте, потому что каждое новое поколение отличается от предыдущего.
- Нужно познакомиться с кругом общения ребёнка и понимать что сейчас модно. Так ребёнок будет воспринимать вас как своего друга.
Не вмешивайтесь в их дела
В предподростковый возраст человек начинает активно развивать отношения с другими детьми. У ребёнка появляются первые проблемы: ссоры, конфликты.
- Дайте ребёнку решать свои проблемы самостоятельно, потому что это развивает его как личность и раскрывает черты характера.
Дети, чьи родители вмешиваются в личную жизнь, в будущем оказываются нежизнеспособными и зависимыми.
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