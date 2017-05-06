5 звезд, так и не ставших родителями

Лайма Вайкуле (62 года)

С 1978 года певица Лайма Вайкуле живет в фактическом браке со своим продюсером Андреем Латковским. Журналисты неоднократно спрашивали артистку, почему они с мужем не заводят детей. Долгое время Вайкуле деликатно старалась уходить от ответа. Потом в одном из интервью она призналась, что в молодости несколько раз делала аборт. Возможно, в этом и кроется причина того, почему она впоследствии так и не стала мамой. Кстати, сейчас Вайкуле является ярой противницей прерывания беременности.

«Если бы меня сейчас спросили, имеет ли женщина свободу выбора, решая – делать или не делать аборт, я бы сказала: нет. Теперь я отношусь к аборту как к убийству. Ведь человек внутри тебя – он уже живой. Тогда я этого не понимала, не чувствовала. То, что я сделала, – моя непреходящая душевная мука, тяжкий крест, который предстоит нести до конца», – рассказала певица в интервью журналу «Коллекция Караван историй».

По словам Лаймы, если бы можно было повернуть время вспять, то она родила бы много детей.

Татьяна Доронина (83 года)

Звезда фильмов «Три тополя на Плющихе», «Мачеха» и «Еще раз про любовь» – Татьяна Доронина – выходила замуж пять раз. Ее супругами были Олег Басилашвили, Анатолий Юфит, Эдвард Радзинский, Борис Химичев и Роберт Тохненко. Актриса очень любит детей и бесконечно жалеет, что так и не стала мамой. В программе «Прямой эфир» она рассказала, что, оказывается, могла бы родить двойняшек. Доронина была беременна от своего мужа, актера Олега Басилашвили, но, узнав, что он ей изменил, решилась на аборт: «Если бы не то, что он, к несчастью, сотворил, то все было бы иначе… Когда уже это случилось, врач мне сказала, что детей было двое, это было очень тяжело пережить».

Работа в театре и кино тогда спасла актрису от депрессии, но сожаление о том, что она сделала, преследует ее всю жизнь.

Ингеборга Дапкунайте (54 года)

© Olga Zinovskaya / Legion-Media

В 2013 году актриса в третий раз вышла замуж, ее избранником стал адвокат и ресторатор Дмитрий Ямпольский. После этого некоторые СМИ поспешили сообщить, что звезда беременна, даже сообщалось, что она ждет двойню, но в итоге эта информация не подтвердилась. О том, хочет ли актриса в принципе стать мамой или нет, неизвестно – в интервью она отказывается говорить на подобные темы.

«Я не люблю обсуждать личную жизнь, поскольку это касается не только меня, но и тех людей, которые со мной рядом. Вы скажете, что это часть моей профессии – так и есть, но они-то при этом не хотят быть публичными. Да и мне, как любому человеку, хочется оставить что-то при себе», – говорит Ингеборга.

Лев Лещенко (75 лет)

В следующем году Льва Лещенко и его супруга Ирина отметят 40-летие совместной жизни. Супруги не скрывали, что всегда мечтали о детях и долго не теряли надежды их завести, но все попытки оказались неудачными. «В 14 лет у меня случился перитонит. Была сложная операция, и я чудом выжила. Это дало серьезные осложнения. Лечащий врач мне сказала: «Знаете, у вас большие проблемы со здоровьем. Вряд ли вы когда-нибудь сможете иметь детей», – призналась Ирина в интервью журналу «7 дней».

© Anatoly Lomokhov / Legion-Media

На тот момент жене Лещенко было всего 25 лет, и она решила не сдаваться. Ирина долго лечилась, несколько раз лежала в больницах, однако в итоге снова попала на операционный стол – уже с внематочной беременностью – и чудом осталась жива. «Я сделала все возможное. Но когда мне исполнилось 40 лет, решила: все бессмысленно и бесполезно!» – вспоминает она.

Жена Льва Лещенко отмечает, что за все это время муж ни разу – ни вслух, ни намеком – не высказал ей ни одного слова упрека или разочарования. Наоборот, только поддерживал. Несколько раз супруги думали о том, чтобы усыновить ребенка, но так и не решились это сделать. Свою любовь они теперь дарят многочисленным племянникам и их детям.

Лия Ахеджакова (78 лет)

У актрисы Лии Ахеджаковой тоже нет детей. И это, по словам друзей, ее самая большая боль. О причинах, из-за которых она так и не смогла стать матерью, ничего неизвестно. Личная жизнь звезды советского кино – под строгим запретом. «Единственное, о чем она не может говорить без слез, – что она так и не родила. Ребенок – для нее запретная тема. Разговоров о детях не любит еще со времен ТЮЗа», – пишет газета «Комсомольская правда».

© Vadim Tarakanov / Legion-Media

Известно только, что Ахеджакова была замужем три раза. Первым ее мужем был актер Малого театра Валерий Носик. Во второй раз она вступила в брак с художником Борисом Кочейшвили. С 2001 года актриса замужем за московским фотографом Владимиром Персияниновым. Этот брак стал для нее самым счастливым.