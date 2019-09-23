Свободные дети свободной Европы

Статья - выдержки из переписки двух подруг, одна из которых эмигрировала в Британию. Много картинок, статья длинная.

Есть у меня подруга – большая путешественница: помимо туристических поездок в страны Европы, Индию и Египет она неоднократно ездила на Мальту в школу английского языка, где в общей сложности провела полгода.

Потом вышла замуж за прибалта и осенью 2013-го переехала к нему в Борнмут (Англия), где он проживал уже на протяжении 5 лет.

Подруга моя — сама по себе человек очень общительный и любознательный, а уж в Британии ради языковой практики она и вовсе старалась использовать любую возможность пообщаться на английском. На этой страничке с ее согласия приведу некоторые отрывки из ее писем того времени (2013-2014).

Когда мы начинали нашу переписку, то были просто хорошими знакомыми, т.е. прежде общались очень поверхностно. Я тогда уже хорошо знала о ювенальной юстиции, о секспросвете для детей и прочих нововведениях, активно пробивающихся к нам с Запада, но в реальной жизни с этим не сталкивалась. У нее же была противоположная ситуация: она бывала на Западе, но той областью знаний, которая касается детей, пока не интересовалась.

На протяжении года, что мы переписывались и делились друг с другом своими познаниями и впечатлениями, произошло и ее, и мое прозрение: моя теория и ее практика сложились в единую картину. Своих собственных сообщений и ссылок я приведу здесь в минимальном количестве, поскольку значительная часть наших родителей все это уже знает (а кто не знает, может найти и почитать на любом ресурсе, посвященном борьбе с ЮЮ).

Здесь в автобусах ездить невозможно: обязательно рядом сядет кто-то вонючий. Причем может быть и одет прилично! Про студентов молчу — все как один воняют. Школьники, как и студенты, визжат как гиены, никакого понятия у них о приличии нет. И смердят… То ли одежду не стирают, то ли и сами не моются. Большая часть людей здесь ходит с немытыми волосами. Сальные, слипшиеся, с перхотью — это классика. Еще едят какую-нибудь мерзость прямо в автобусе: кебабы, картошку фри руками немытыми. Они любители выкусывать что-то из пальцев, обгрызать ногти. Сегодня видела семью: одежда неопрятная, обувь грязнючая, хотя тут везде чисто. Но главное — ребенок. Милая девочка, а лицо все грязное! Прямо чумазая.

Я всё порываюсь незаметно сделать фотки этих грязноволосых англичан. Муж шипит, не дает снимать. Когда я куда-то выхожу из дома одна, он мне дает наставления: «Ни с кем не разговаривай, не смотри никому в глаза!»

Если вместе куда-то идем, то стараемся пораньше, потому что около 17 часов вылезает из кроватей и из школ молодежь. Как они орут! В автобусе, на улице, в кафе… А я тебе не рассказывала, как в кафе сидели, а одна девушка сняла кофту и начала поливаться дезодорантом? Недавно наблюдали похожую картину в том же кафе: девушка начала поливать волосы лаком.

5-летних детей просвещают про мастурбацию и остальные тонкости. Когда я о таком узнала, сразу же решила, что не позже момента, когда моему ребенку будет 2 года, надо уезжать отсюда. Я хочу, чтобы у моего ребенка было нормальное ДЕТСКОЕ детство! Но бежать-то куда? Хоть бы в Россию этот позор не пробрался…

Я смотрела видео на ютубе, что видите ли дети должны попробовать отношения (читай совокупления) и с противоположным полом, и со своим, и потом пусть сами решают, что выбрать!

Здесь на улицах юные геи мерзко хихикают, кричат, чтобы обратить на себя внимание. По телевизору больше половины шоуменов мерзко прихихикивают, по-гейски пошло шутят… В 9 вечера они показывают фильмы, где мужчина снимает трусы и все видно!

А я тут возмущалась… Мне муж рассказал, как его коллега Сэм ходит в бассейн со своей 5-летней дочерью. Берет ее с собой в мужскую раздевалку! Муж говорит: «А что же он должен был сделать?» Я отвечаю, что когда я с папой моим ходила в цирк или театр, а мне надо было в туалет, а я была маловата, то он просил какую-нибудь женщину мне помочь, а сам около туалета стоял и ждал! Он же не шел в женский туалет, он же не тащил меня в мужской!

А еще мне муж рассказывает, что там есть какой-то старик, который постоянно натирает свои причиндалы кремом, причем такими размашистыми движениями — я смеялась. А потом муж рассказывает, как этот старик натирает, а девочка, дочка Сэма, стоит и смотрит, прямо рядом! И никто не постеснялся ребенка, девочку.

Час ночи я ищу какую-нибудь программу интересную. Вижу, какая-то с названием Baby и что-то там еще. Я обрадовалась – о, мультики, наверное! Переключаю и вижу картину: лежит женщина в раскоряку, трясется. Ну, голая, конечно, грудь силиконовая. Призывно раскрывает губы, выпячивая их. А внешность потасканной проститутки.

Бесплатный канал!

И вот каждый день я сообщаю мужу, что у меня новая моральная травма. И даже в суд не подать!

И вот я эту проститутку переключаю, а на следующем канале… Другая проститутка! Я подумала: как так-то? Королевство же! С королевой! С семьей благочестивой! А толку, видимо, нет.

Я тут читала про Маяковского и узнала про теорию стакана воды. В наше время много приверженцев такой теории. В Англии они, я узнала, просто подходят в баре к кому-то и вопрос задают (даже без «привета» можно): «Хочешь потрахаться?» И ведь они за этим туда и идут!

Когда я приехала сюда первый раз, был конец сентября, еще очень тепло здесь было. И вот собираемся на прогулку, я спрашиваю мужа: «Как думаешь, надевать колготки? Холодно там? А, мы же вчера девушку видели, она без колготок была! Значит и я не буду надевать!» И муж мне: «А знаешь, почему она была без них? Потому что так быстрее!» Колготки я надела…

Как пример… Вижу, в кафе зашел старичок с такой рогаткой на колесиках, на такую штуку при ходьбе опираются. Он пошел в туалет, а представь, как ему тяжело с таким агрегатом открыть дверь! Так вот рядом с дверью этой сидело 4 девушки, ну, лет по 20. Так они спокойно сидели, пока дедуля пытался дверь открыть! Я поскакала через всё кафе, чтобы помочь ему, пока он не упал ненароком! А они так и сидели.

А пару дней назад я стояла в очереди в автобус. И рядом с очередью старичок стоял. Видно было, как он не решался вперед кого-то пройти, а стоять у него, кажется, сил было мало. Ну, правда, его аж шатало. Никто не пропустил! Передо мной молодая женщина глянула на него и прошла. Я одна остановилась и сказала ему пройти вперед меня. Он прошел. Оказалось, кстати, он и автобус-то перепутал. И вот сколько бы он зазря стоял бы эту очередь?

А сейчас смотрю по телевизору на английскую молодежь — вызывают такую злость во мне, хочется ударить. Мой муж говорит: не обращай внимания. Да я бы с радостью, только это не может меня не касаться, как женщину, которая хочет иметь детей, и хочет, чтобы они были счастливы.

Моя коллега рассказала одну забавную историю. У нее есть подруга, которая вышла замуж за француза. И вот они лет 7 назад собрались съездить в Россию. И мама этого француза спрашивает их: «А вы машину-то с собой возьмете?» Те недоуменно спрашивают: «Зачем?» А та им на полном серьезе: «А разве в России есть машины?»

Они неосведомленные о мире вообще, необразованные, логика выключена. Тупые, ограниченные. Я еще удивлялась на мальтийцев, что у них дома книг никаких нет, кроме журналов по готовке и телефонного справочника.

Еще случай меня удивил. Я заходила в торговый центр и начала открывать дверь. С обратной стороны мальчик лет 12 одновременно со мной начал открывать ее, но увидев, что я открываю, он тут же убрал свои ручонки! Я такой наглости удивилась и тоже отпустила дверь. Ладно, он выбрался и отошел в сторону. Сразу за ним дверь снова начала открываться и вижу — старушка. Ей я, конечно, помогла. И тут эта пожилая леди подзывает мальчишку и выговаривает ему, что он должен был открыть дверь мне (указала на меня), а затем придержать дверь для нее! Лицо ребенка было необычайно тупым, как будто 5-летнему сказали, что он не центр мира. Я под впечатлением была, что в Англии! Кому-то!! Сделали замечание!!! Первый раз узрила!

Я верю, что когда-то англичане были чопорные, начитанные и воспитанные. И не понимаю, откуда у таких людей взялось такое паршивое потомство.

Здесь очень часто повторяют по телевизору то, что уже показывали. О-о-очень часто! Запросто по 2 недели каждый вечер показывают то же, что и в прошлый. Частенько наблюдаю такую передачу… Подростки без родителей поедут на каникулы, а мамочка одного из них приговаривает: «О-о-о, он особенный! И он ничего не делает, он несамостоятельный совсем! Если бы можно было за него есть и дышать – я бы это делала!» И так хихикает, улыбается. А этому детине 16 лет. Серьги в ушах, на лице написаны все пороки, поливается лаком для волос. И гейская прическа, конечно. А мама умиляется! Я бы сошла с ума, будь у меня такое дитя.

Мужу рассказываю, он в ответ: «Пусть делают, что хотят!», «Ну, а ты не учи ребенка онанизму!», «Ну, а ты не вакцинируй!» Говорю: «Тогда я плохая мать, ребенка отберут. Скажу ребенку помыть руки — отберут. А ты будешь показывать своей дочери гениталии?» — «Нет». – «Да, в Германии один такой нарушитель законов уже посидел в тюрьме». – «Ну, тогда на Северный полюс? Куда ехать?»

— Я часто смотрю на Ютубе канал «Познавательное ТВ». Кроме политики они снимают ролики с людьми, жившими несколько лет за границей — они рассказывают о жизни в этих странах. Из Британии пока не было. Сегодня посмотрела парня из Испании, он тоже говорил про немытые по 2 недели волосы у девочек и женщин. Жалко, что фотографий нет.

— Искала-искала, но фото с грязными волосами английских дам я также не нашла. Уж какие запросы только не писала! Фотографировать их боюсь — полицию вызовут (это же надо крупным планом снимать). Вот, сфоткала сегодня одного английского джентльмена:

Я смотрю телевизор и вообще по сторонам… Понимаю, что они живут не лучше нас. Английские полицейские так же берут взятки как и наши, у них тоже бюрократия, они лживо улыбаются. В России никто просто не знает о жизни на Западе…

Хочу один случай рассказать, недавно произошел со мной. Я пошла на почту, нужно было заплатить за отправку посылки почти 7 фунтов. У меня есть карточка нашего банка, она без чипа. Таких карточек здесь уже нет. В общем, в магазинах все кассиры сразу суетятся: «Что же делать, что же делать!», но в общем-то всё решается. А тут на почте не решилось — у них не работал аппарат на мою карточку. Ну, я говорю, что ладно, вернусь попозже, съезжу домой, возьму карточку мужа или наличные. И тут двое мужчин из очереди мне предлагают взять деньги, каждый по 2 фунта… Я отказывалась, но они настаивали. Потом один из них дал еще один фунт, потому что всё равно не хватало. Я спросила их телефоны, чтобы потом вернуть деньги; спросила, могу ли я им что-то купить, потому что карточка работает, проблема возникла только на этом аппарате. Они отказались. Я так тоже делала, когда у кого-то не хватало передо мной на кассе, не было разменных денег, но не ожидала этого в Англии по отношению к себе от незнакомых людей. Один мужчина был лет 40, а второй, наверно, 25-30… Может, не все англичане еще неолибералы?

В супермаркете разговорилась с пожилой английской леди лет 70-75. Она была при прическе, седые волосы без всяких покрасок, с макияжем (помада, красивый цвет такой), сережки, бусы из жемчуга, костюм! И не брючный, а с юбкой! Решила ей задать вопрос, почему такая разница между современной молодежью и старшим поколением. Было так забавно слышать от нее: «О-о-о, они ужасны! Я ненавижу их!» Ну, и сказала, что английская вежливость канула в Лету, школы теперь совсем другие…

— Выяснилось, что Кларенс (мальтиец) в курсе, что в Норвегии инцест — семейная традиция!!! Я прежде никогда не слышала, а он знает! Назвал это сумасшествием, но, говорит, тысячелетние традиции так просто не уйдут.

Смотрю программу про гомофобную Россию. Это ужасно, что они тут показывают… Они переворачивают всё с ног на голову! Указали на Русскую Православную Церковь, как на неверный ориентир, как на то, что «вбивает в наши головы глупые мысли»! Показали, как наш священник говорит, что если разрешить гейство, то сразу же появится и педофилия, расцветет пышным цветом, потому что одно зло порождает другое. Он сказал, что если считать геев «немножко» другими, то сразу можно сказать, что и убийцы и педофилы — просто «немножко» другие. Но он же прав!

Надпись на автобусе: «Некоторые люди — геи. Свыкнись с этой мыслью». Технология «Окно Овертона». Почему бы таким же образом не написать на автобусах про каннибалов и педофилов? И тут же в передаче говорят, как это глупо и смешно — связывать геев и педофилов.

Рассказывают, что на геев открывают буквально охоту! Русские собираются и прям планируют, на кого будем сегодня охотиться. Показали организацию молодежную, которая ловит педофилов. И они говорят, что это не их вина, что из 30 педофилов 28 — это геи! Ужасаются, что в России те, кто не любит геев, протестует против них, не считаются экстремистами.

Показывают русскую учительницу, которая заявила, что власть специально подливает масла в огонь, чтоб люди были заняты ненавистью к геям и не замечали экономическую ситуацию, плохое образование и плохую медицину. Смешно… Ее бы в британскую больницу! Здесь недавно мужчину по ошибке кастрировали, представляешь? Вместо больного яичка вырезали здоровое!

Вот так, а у нас «плохая» медицина, когда можно в любое время попасть к врачу, и тобой займутся! В Англии к врачу попадешь в лучшем случае через пару месяцев – это чтобы посмотрели тебя. А лечение вообще неизвестно, начнется ли. А образование! Здесь же полных идиотов растят, они читают еле-еле! Я подумываю о возвращении, потому что страшновато здесь за ребенка. Вырастят дебила без моего согласия, а ты и слова сказать не смей.

Искала информацию, как приучить ребенка делать дела не в памперс, а на горшок. В три года… Меня попросили посидеть с Джорджиной — двоюродной сестренкой моего мужа (она наполовину англичанка). Когда меня спросили, умею ли я менять подгузники, я сильно растерялась. Не поняла — зачем? И тут открытие: Джорджина носит подгузники!

В три года девочка почти не разговаривает, звуки издает неясные, редко говорит что-то осмысленно, показывает пальцами и молчит. Почти не улыбается, не смеется, пугается всего без видимой причины. Вообще не знаю, как я буду с ней завтра. Вот, нашла информацию, советы:

Кака-книги.

Это нормально, или я дикая? А то ж и со своим ребенком когда-то придется проходить!

— Ты не дикая, с тобой все нормально. Эти кака-книги — тоже одна из технологий превращения человеческого детеныша в тупое животное, которое интересуется в первую очередь говном и даже умеет мастерски разбираться в сортах говна.

Недавно читала статью про норвежских детей. В ней говорилось, что до 4-х лет норвежцы ходят в памперсах и с соской во рту. Честно говоря, я подумала, что это преувеличение: просто взяли пару единичных случаев и выдали его за правило. А после твоего сообщения пришло осознание, что, возможно, все так и есть.[1]

— Какую «чудесную» программу я смотрю сейчас! Называется «16 и беременна». Мама беременной девушки уговаривает ее отдать ребенка на усыновление! Так и говорит ей: «Я не собираюсь растить еще одного ребенка. Что ты будешь делать? Лучший вариант — отдать ребенка». И это так спокойно обсуждается, даже буднично как-то… Девушка с мамой согласилась. «Да, понимаю, — говорит, — что лучший вариант — усыновление, только сердце говорит другое». Я сижу с вытаращенными глазами, опять в голове не помещается. Но закончилось все, вроде, благополучно: ребенок родился, молодой папаша всё-таки рядом, хотя девушка не могла ему ни дозвониться, ни достучаться как-то во время схваток. В итоге она и ее подруга заехали за ним по дороге в госпиталь. Молодая бабушка ребеночка на руках держит, про чудовищные мысли забыли…

Не знаю, откуда эти мысли у них вообще взялись. Пособие на ребенка здесь есть. Есть пособие по безработице. Даже есть пособие на оплату съемной квартиры! И еще могут тебе давать пособие на оплату council tax — это налог на землю, на которой дом твой стоит (размер зависит от района). В общем, сумки «Прада» покупать не будешь, но жить можно. Зато у ребенка мама есть, и даже папаша какой-никакой. Наверно, проблема как обычно в удобстве.

Говоришь, все герои произвели отталкивающее впечатление. А у меня большинство здешних людей такое впечатление производят. Наверно, именно из-за того самого взгляда «тупого быдла».

Интересно, что у просвещенной по вопросам секса Европы такое огромное количество беременных несовершеннолетних. Аж сериал забабахали, разделенный на сезоны. Причем это у них тут обычная проблема: подростковые алкоголизм, наркомания и беременность. Это прямо как данность какая-то, вроде как небо голубое и солнце светит. У нас-то каждому такому случаю удивляемся, а тут это просто.

Хотя это естественно: если им с пеленок про секс рассказывают, ясно, что они с пеленок будут пробовать это делать. И определяться: геи они или не очень геи. Будут у них рваться презервативы (как у этой девушки Алекс), будут они следовать советам любящих мам отдать ребенка на усыновление, а приемные семьи будут хорошо зарабатывать, выращивая ублюдков.

Вообще мне кажется, что здесь дети воспринимаются как проблема. А откуда же еще берутся пятилетние дети в памперсах и соской? И в колясках вдобавок?

Вот пример малышки, за которой я присматривала 2 дня. Девочке 3 года исполнилось, ходит в памперсе. Хорошо хоть без соски! Но по улице ее катают в коляске, и она не может (не хочет!) сама пройти 20 метров. Просится то на руки, то в коляску. Она не бегает и не прыгает, как любила делать я (да и все товарищи из моего детства). Ей как будто чужда активность. Прошу ее потанцевать со мной — смотрит, простите, как баран на новые ворота. Повторить за мной не может. Ни хлопать в ладоши, ни рисовать не умеет. Я прекрасно помню, как в этом возрасте учила бабушку рисовать лошадок.

Поговорила с ее мамой, она согласилась, что да, действительно, пора бы ее отучать от памперса. Летом, когда девочке было 2,5 года, она 2 недели ходила на горшок, но когда мама вышла на работу, девочку снова одели в памперс. Ну, потому что папе не хотелось возиться с горшками.

Решили, что будем приучать малышку к горшку, разговор был в понедельник. Я думала, что, когда приду в четверг, девочка уже будет пользоваться горшком… Не тут-то было — в памперсе и всё! Как не было нашего разговора!

Про коляску отдельная песня. Спрашиваю, почему коляска-то? Три года девочке! И мне мама сообщает тоном, ищущим поддержки и сочувствия, что так в магазин удобно ходить — дочка не лезет раскидывать товары, а если она захотела спать, то и засыпает в этой коляске. Очень удобно. а без коляски, ну, просто никак!

А еще малышка кушает только сосиски с хлебом, ничего больше! Я с огромным трудом уговорила ее за эти два дня съесть пару мандаринов и 4 маленьких кусочка курицы. Не мудрено, что девочка бледная и худая. А мама мне сказала: «Всё нормально. О-о-о, съела мандарины? Надо же!» И понимаю, что эта малышка не одна такая. Дети, которых я видела на западе, все как один — сидят как куклы в колясках в свои 3-5 лет…

Я не могу достать камеру и сделать фото даже в сторону дерева. Я всем телом ощущаю эту «прайвиси». Даже не знаю, как объяснить это ощущение. Наверно, оно сродни тому, как здесь мужчина в трезвом виде не подойдет знакомиться.

Тут вообще нормальных продуктов почти нет. Зато всякой готовой пищи — завались. И я видела, как они в эти праздники опустошали холодильники с готовой едой, т.е. получается, они это покупали на праздничный стол!

Кстати, еще непонятное мне тут явление: дети в магазинах, в супермаркетах валяются на полу. Ну, им так нравится… Родители ни попытки не делают их поднять, молчу уж про замечание какое-то. Визжат, орут и катаются по полу.[2]

Еще хотела тебя спросить. Тут сериал идет австралийский, называется «Жамэй, ученица частной школы» [«Школьные хроники Анжелы»]. Так вот эту ученицу играет мужик!! Как ты думаешь, это что за прикол?

Вайдас, друг моего мужа, снимает комнату у какого-то дедуси, 60 с чем-то ему. И вот он рассказывает, что этот дедуся ходит по квартире голый. Даже без трусов!

А муж мне рассказал про своего товарища Сэма. Он англичанин, ему 32 года, у него есть дочь (это который водил свою дочку в мужскую раздевалку). С женой разведен, платит алименты. Нашел он тут какую-то девушку, она заставила его снять в Испании отдельный дом для отдыха. Сэм последние три недели на работе не появлялся, прихватило спину. Ему, конечно, не заплатят за эти три недели. Я удивляюсь: «А на что же он будет жить?» Муж говорит: «Ну, как все здесь живут — на кредит. Он уже взял несколько платить алименты и остальное оплачивать всё…»

Да здесь так все. Здесь нет такого, как у нас — отложить на черный день, накопить. В основном все живут вот так — от зарплаты до зарплаты, просто не из чего отложить. И берут кредиты. Они тут такие – считают, что проще взять кредит.

— Людей приучают жить не по средствам, чтобы превратить всех в вечных должников.

— Тот же Сэм… Он согласился меня отвезти в аэропорт, сказал, что «обязательно», «конечно», а потом в последний момент отказался. Хорошо, что билеты на автобус еще были. Но, знаешь, я ожидала, что он откажется. Я уже не первый раз встречаюсь с обещаниями европейцев что-то сделать. Причем клянутся и божатся, хотя их никто даже не просил об одолжении. Сначала они сами берут на себя обязательство, а в последний момент его не выполняют. Что это? Конечно, есть и у нас такие, но у нас к таким и отношение соответствующее… А эти — как будто так и надо, спокойно всё.

— Да, со странной безответственностью иностранцев я тоже сталкивалась. Хотя поначалу была такая восторженная, когда встречался иностранец: поговорить по-английски было интересно, и вообще — такая экзотика это была прежде! Но когда своих обещаний не выполняют, тем более о которых изначально никто не просил, — такого я не понимаю, это не укладывается в мой менталитет. Я пришла к выводу, что иностранцы странные (непонятные), их слова ничего не значат, и, когда они предлагают какую-то помощь, нужно пропускать это мимо ушей. Просто не обращать внимания.

— Смотрю новую шикарную передачку на BBC three, называется «Правда о веб-кам девушках» — про девушек, что зарабатывают на жизнь, общаясь по вебке. Тут такие кадры! Показали ее грудь, как она ее сжимает, поднимает. Показали, как она курит на камеру а-ля эротик, облизывается и издает «сексуальные звуки».

Я тебе еще не рассказывала про передачу о проститутках, как они друг друга учили лучше ублажать клиента, показывали каким-то домохозяйкам, как это делать для себя и для мужчины… Но та передача хотя бы шла ночью — пусть не на дополнительном канале, а на том, что входит в обычную лицензию, но ночью! А время этой — с 22.00 до 23.00.

Это что получается, мальчики это всё видят, они уже все знают о женском теле, причем в каком-то извращенном изложении… Нет никакой тайны в женщине, в девушке. Какое уважение можно воспитать в мальчике к женскому полу? И всё под соусом «обычности», вроде так и надо — ну, передача и передача.

Понятно, что сейчас есть интернет, и любой может достать то, что ему интересно. Но в показе такого по ТВ есть что-то тревожное (для меня, по крайней мере).

Всё время вспоминаю ту леди-англичанку, которая отозвалась об английской молодежи так бурно («Я их ненавижу!»). И мне интересно, где же произошел тот перелом, когда была пройдена грань разумного? Как получилось, что у такой благовоспитанной старушки такие ужасные внуки, которых она терпеть не может?

Я вчера научила Джоржину застегивать и расстегивать пуговицы, надевать носки, колготки! А сперва, когда я просила ее это сделать, смотрела на меня как на инопланетянина, даже в обидой какой-то, что вот, утруждаю ее. Я ее прошу, она дотрагивается до носка и руки вскидывает и опускает: «No!» Вчера вообще разревелась, когда я ей одну колготку надела на половину, а вторую предложила надеть вместе. Сначала сидела так просто, ничего не делая, даже не шевелилась (всегда так — полное бездействие в случае необходимости одеваться), а потом начала взахлеб рыдать. Я ее стала спрашивать: «Ты хочешь кушать? Пить? В туалет? Тебе больно?» На всё она отрицательно качала головой. Ну, потом я не стала обращать внимания на ее плач и просто сидела рядом, читала книжку.

Потом всё еще с ревом она встала на диване и начала натягивать колготки, причем с таким видом, вроде «как ты меня достала, вот, вот, я делаю!» Истерично, в общем. Я ей немножко помогала, показывала, что и как. Потом она бросила и да-а-альше рев. Отревелась, донатянули колготы. И больше она не ревела вообще весь день. И носочки она уже стала сама пытаться надеть на прогулку. И стала мне помогать ее же одевать. С прогулки сама раздевалась!

Но заметила, что при неудаче она сразу бросает дело и требует, чтобы сделала я. Догадываюсь, ей никогда и не давали сделать ничего самой. Видимо, им неохота ждать, пока ребенок оденется или что-то принесет. А итог? А итог такой, что я сперва думала, что она с признаками аутенка!

Я ее подбадриваю, рассказываю, объясняю… Иногда кажется, что не понимает, а потом хоп — как чудо какое-то! Делает то, что надо. В общем всё говорит о лени родителей.

Позавчера ехала от Джорджины. Было уже поздно, пришлось ждать автобус аж 45 минут. И я разговорилась с англичанкой (она тоже ждала автобус): про их холодные дома с плесенью, про дикие налоги, про огромную стоимость поездок… И я спрашиваю ее (вроде как не в курсе): «А почему, когда я захожу в супермаркет, всегда вижу, как дети валяются на полу?» Она сделала такой жест, вроде «ах да», вздохнула и говорит: «Так ведь закон же! По закону ребенка нельзя ни шлепнуть, ни прикрикнуть на него. Все возмущаются, никому это не нравится, но что делать — это закон! Иначе тебя заберет полиция». Спрашиваю: «А ребенка могут забрать и отдать в другую семью?» Она ответила, что да, конечно, так делается.

Мне мама рассказала… Она ездила в Швецию на экскурсию, и там они наблюдали, как ребенок подошел к мусорному ведру и начал его облизывать. Там всех чуть не вырвало! А мама его стояла и смотрела, ничего не делала.

Я дальше говорю этой тетушке: «Я вижу, что молодежь у вас очень невоспитанная, видимо из-за этого закона. Сколько он уже действует?» Она опять вздохнула, подумала и говорит, что в общем уже давно. И сказала, что да, невоспитанные, да, уже не одно поколение выросло на этом законе, а дальше будет только хуже.

Говорю ей: «Помню уроки английского языка, когда я училась в школе… В книжках об англичанах пишут совсем другое, нежели я вижу сейчас». Она улыбнулась: «Книжки! Во-первых, люди разные, во-вторых, и времена меняются».

Еще я ей про медицину их рассказала. Говорю: «Мне тут страшно жить. У вас же так долго нужно ждать похода к врачу! Болезнь за это время может перейти в хроническую форму». Она просто согласилась, что это именно так. И сказала интересную вещь: «Врачи делают операции, после которых не наступает улучшение. Непонятно, зачем они эти операции проводят».

Я ей рассказала, сколько у нас стоит поездка на транспорте, что дети у нас воспитанные, вежливые, у нас не увидишь ребенка, валяющегося на полу в магазине. Про медицину рассказала, что человек может в любое время прийти к врачу и получить помощь. Может вызвать скорую помощь, если почувствовал недомогание, и к нему приедут и помогут. Рассказала, что у нас в домах тепло, потому что с похолоданием нам включают центральное отопление.

Она не удивлялась моим словам, только сказала, что многие (прибалты, поляки) едут в Англию потому, что здесь больше платят, а на самом деле жизнь лучше в тех самых странах, из которых они едут.

Кстати, вчера ходила регистрировалась в местной поликлинике. Хотя громко назвать это поликлиникой – там всего 7 врачей, которые типа наших терапевтов. Из 7 фамилий только 2 английские. Остальные — либо индусы, либо арабы.

Если бы я работала, было бы намного проще. Но это трудно оказалось. В агентствах мне заявили, что не могут использовать мой опыт, поскольку он российский. А чтобы пойти без опыта, нужен их диплом, которого у меня нет. Им без разницы, что мое образование лучше их, и я на самом деле умнее и квалифицированнее их. Возьмут того, кто англичанин и/или с бумажкой.

Только что к нам приезжала Сигита. Про геев: «У меня есть друзья геи, они хорошие люди. А в России ненавидят геев». Сказала, что человек должен сам определять, гей он или нет, и вообще тут ничего страшного. Я ей говорю, что еще недавно это считалось болезнью, из американского справочника психических болезней это было исключено совсем недавно. Говорю, что психиатры в России по-прежнему считают это болезнью. Она закрывала глаза и твердила, что нет, это неправда! Человек имеет право сам выбирать.

— Меня тоже долго мучил этот вопрос. У меня был хороший знакомый — гей (я до сих пор очень хорошо к нему отношусь). То, что он гей, мало кто знал — он это скрывал. И я как-то спросила своего духовника про геев и про гомофобию — как к этому относиться. Он ответил про геев так: «Вы болеете? Запритесь вдвоем в квартире и болейте вместе! Зачем других-то заражать? Зачем это пропагандировать?!» Больше я этим вопросом не мучилась.

— А Сигита в итоге сказала, что я везде вижу слишком много запретов, что я пессимистка. Показала ей картинки из книжек по секс-воспитанию — не поверила, говорит: «Не может быть! Откуда это?» А потом я показала ей, как друзья кушают по кусочку друг друга, то самое видео. Представь себе, ее это не впечатлило! Только спросила: «Ну, и зачем это?» А пока люди не начали друг друга убивать и есть — это ничего страшного.

Она стала спрашивать, откуда я вообще это всё знаю, почему я стала этим интересоваться, кто мне это рассказал. Я стала вспоминать и вспомнила! Анализировать и интересоваться я стала, когда приехала сюда. Мне было дико видеть такой бред кругом, я должна была разобраться. Вот, теперь еще с тобой общаюсь. А она мне сказала, что я должна просто привыкнуть. Просто это сначала кажется странным, а потом привыкну.

Знаешь, к чему Сигита спрашивала меня, зачем мне все это знать? У нее принцип (кстати, такой же, как у моего мужа): меня не трогают, и мне все равно. Я сказала ей, что цель человека — это быть счастливым, и счастье для человека — жить для других.

Я на уроках литературы это поняла, что счастье — помогать другим. Уже и не помню, как это сформировалось. Сперва, конечно, это казалось немножко бредовым, а потом как-то поняла и приняла. Но кому ни скажу — все смотрят, как на умалишенную: «Серьезно? Я не так поняла?» И ее реакция была точно такой же, как и у многих: «Да-а-а? А для себя?»

Европейцы… В их душах я не вижу чего-то такого, что есть у нас. У меня ощущение, что они словно оболочки, нет содержимого, есть фасад и все.

Гуляю тут по улицам… Красота такая! Природа, все зеленое, все утопает в цветах, домики с игрушечными дверками и лесенками, все такое живописное. Смотрю на это и не верится мне, что среди всего этого великолепия так же расцветает порок, разврат, зло. Как бы мне хотелось, чтобы мои дети жили и росли среди таких прекрасных цветов, дышали чистым воздухом. К сожалению, в Москве у нас не так.

Но я понимаю, что между цветочками и духовным здоровьем, безопасностью (пусть и относительной) я выберу последнее.

Хорошая мама разрешает своим детям всё, хоть послать ее на три буквы, хоть сделать глоток водки, и рассказывает, что детки в итоге выросли просто чудо, всем другим деткам пример!

После того, как ты мне отправила ссылку на статью, где рассказывается об отношении учеников к учителям в Британии, мне уже 2 человека об этом тоже рассказали. Одна девочка из Венгрии, другая из Германии, — я с ними познакомилась на фабрике…

Девушка из Венгрии рассказала случай, который произошел, когда она работала в Макдоналдсе. Говорит, мама с ребенком сидели, дите начало бросаться едой. Мать его уговаривала очень долго, словами, не повышая голоса, прекратить. А потом легонько его шлепнула по руке. Ребенок начал орать как резаный. И менеджер донес на женщину в полицию. Приехала полиция! А эта девчонка из Венгрии уговаривала менеджера не вызывать полицию, ведь женщина по сути ничего не сделала!

А девушка из Германии (Джессика) обещала мне показать здания местных церквей. Из одной сделали дискотеку, а из другой — супермаркет…

Бывшая церковь, теперь ночной клуб.

Вчера, когда я гуляла, познакомилась с англичанином, Грейэм. Ему, наверно, лет 60-65, гулял с собачками. Он мне рассказал, что его поколение выросло в страхе, что разразится ядерная война между США и Россией. Сетовал, что в Англии стало слишком много всего американского… Спросил, нравится ли мне в Британии. Я сказала, что погода и природа замечательные, нравится, что море рядом… Ну, и сказала, что мне не нравятся многие процессы в обществе, например, ювенальная юстиция. Он тут же подхватил, сказал, что она никому не нравится, все это ненавидят! На мое замечание, что все выглядит тихо и спокойно на этот счет, сказал, что нет, это не так, люди пытаются бороться.

Говорю, детишек тут рожают по несколько штук такие дамы, на которых смотреть страшно — сразу видно, интеллектом не обременена. Говорю: «Они же рожают, чтобы получать бенефиты?» Он говорит: «Да, и тут не знаешь как смотреть на это. Потому что мы в основном трудимся, работаем, а они живут за счет наших огромных налогов. И если эта дама с детьми без мужа, то пособие еще больше».

Согласился насчет исчезновения моральных ценностей. Геев, говорит, англичане тоже не особо любят. Он, например, терпеть не может Элтона Джона (спросил еще, знаю ли я, кто это такой). У Элтона Джона, оказывается двое детей от суррогатной матери.

В общем, многие против того, чтобы видеть мужиков, целующихся на улице, да и женитьбы их тоже не радуют. Сказал, что Россия взяла очень правильный курс и во многом гораздо лучше Англии. А ты слышала, что в Англии запретили пророссийские комментарии в интернете?

— Ты все рассказываешь про Англию, а многие люди здесь все равно не верят. Просто не хотят знать об этом. Не потому, что им лень, а потому что… У них о загранице такое чудесное представление, что они не хотят разрушать свою мечту. Заграница — это их религия. Лишить их этой идеальной картинки означает лишить их веры. Вот они и цепляются за нее руками и ногами, слушать ничего не хотят, чуть ли не уши затыкают.

— Это еще хорошо, если себе уши. А то мне рот затыкают! Я пишу своим знакомым, они знаешь, как мне говорят? «А никто не виноват, что ты в гетто живешь!» Или: «Да ты не в том районе поселилась!»

Про Сэма тебе рассказывала – коллега моего мужа. Забивает на работу, пьет. А после ночной смены сразу идет в магазин, покупает кучу пива. Обычное состояние, он такой не один…

Я им говорю, что они по пятницам нажираются до мертвецкого состояния, а в процессе трахаются по туалетам баров… Бары здесь на каждом шагу. Я рассказываю, что они вонючие, не моются. Что не моют овощи и фрукты после магазина, что не смывают с тарелок фейри, что едят только уже готовую еду. Я постоянно, как хожу в магазин, вижу, что до меня и после меня на ленту люди выкладывают замороженные блюда в огромных количествах!

— Значит мы не такая уж пьющая нация по сравнению с англичанами?

— О-о-о! Я вообще не знаю, откуда такое, что мы самые пьющие! Я еще на Мальте поняла, что Европа нас давно-о-о обогнала.

Ну, ты сама видела статью, как британцы пьют, и они такие на западе все! Вино, разбавленное водой, уже в прошлом. Теперь они пьют – ого-го! У нас в деревне, может, безработные мужики, опустившиеся совcем, так пьют.

Но еще замечу, что наши даже такие опустившиеся мужики — очень добрые, всегда счастливы помочь хоть чем…

— А у них что, злые?

— Безразличные. Что, собственно, не новость…

— А что значит «не смывают фейри»? Плохо смывают?

— Нет, они посуду моют так (на Мальте тоже): сваливают грязную посуду с остатками еды в раковину, наливают в раковину фейри и воду. Потом достают из воды тарелки и протирают полотенцем. Всё, чисто!

Люди здесь совершенно оскотинились. Я верю, что не все. Есть очень приятные люди, которые осознают, что происходит что-то ужасное. Я с ними разговаривала, им жаль и страшно. Но им всем за 50…

Муж мне рассказал, что прибалты тут лидируют по самоубийствам.

О самоубийствах мигрантов: одиночество, грусть по дому… Хотя вроде бы мигрантов из одной страны тут достаточно, можно найти соотечественников, а все равно люди несчастны. Хотят домой, а куда возвращаться? Работы нет. Мне девочка из Чехии рассказала, что работы нет вообще.

А та из Венгрии поведала про подругу, которая блестяще закончила университеты (2 высших образования), работу не нашла, работает уборщицей. Когда есть работа. Чаще ее просто нет.

Я тебе рассказывала про своего товарища Хавьера. Скучает по Испании, хочет домой, а некуда! В Лондоне с 2011 года.

Все прекрасно, да. Мне тут тоже нравится, что вышел из дома — природа, цветочки. Не перестаю фотографировать, красота! А на самом-то деле Европа в страшной разрухе — разлагается на глазах.

— А туристки у нас ездят и только восхищаются. Ничего плохого не замечают. Ну, есть конечно анекдот «не путайте туризм с эмиграцией»…

— Да, я уже давно поняла, что если хочешь действительно узнать страну, 2 недели туристом маловато будет.

Рассказала одному, а он мне: «Я месяц жил в Америке, лучше себя в жизни не чувствовал!», прям все так расчудесно! Я говорю: «Я после полугода тоже визжала от восторга».

Мне нравится, что я автобус жду и точно знаю, когда он прибудет. Если надо ждать 5 минут, уже возмущаюсь. А в том ли счастье?

Мой друг Кирилл мне говорит, что я — одна из всех его уехавших знакомых, кто рассказывает такие неприятные вещи. Одна не восхищаюсь ровными дорогами!

Еще Кирилл сказал: «Уезжают и довольны только социопаты. И это только поначалу эйфория, а потом хоп — все так, как и было уже, потому что от себя не уйдешь!» Он у одного уехавшего в США увидел фото, где тот сидит в саду и лицо такое грустное. Кирилл ему написал: «А что лицо печальное такое?» Тот не ответил. Я еще посмеялась, что это как в песне: «Нажми на кнопку — получишь результат… Ну, что же ты не рад? Тебе больше не к чему стремиться!»

Ведь люди едут за мечтой. Вот приехали, исполнилось, а по-прежнему пусто. Не на то, значит, были потрачены усилия…

Муж мне сказал, что тут практически все курят марихуану. У людей нет стержня — вот что я вижу.

С одним парнем общалась из Ливии. Я ему говорю: «Ты заметил, что англичане воняют?» Смотрю, он заулыбался сразу, говорит: «Конечно, заметил. Ну, им просто не нравится мыться». А сам мне говорит, что заснуть не может, не приняв душ. Я ему указываю, что англичане по пятницам нажираются до свинского состояния, а он мне: «У них стрессы, жизнь тяжелая…»

Что, в Ливии жилось легче? Почему же они в Ливии моются? Почему же у них за супружескую измену — смертная казнь, а за секс вне брака — удары палкой по спине? Это всё он мне рассказал. И знаешь что еще? Он явно куда более образованный человек из всех, кого я тут в последнее время видела! Он даже интересовался причинами развала СССР — как американцы это сделали, про историю со скупкой пшеницы…

После того, как я ему рассказала про Россию, про нашу культуру, он уже не говорил, что англичане бедняжки, застрессованы. Он сам так и сказал: «Они просто ленивые!»

— А ты с ним вживую общаешься? На фабрике? Что, прямо все-все воняют? И дезодорантами не пользуются?

— С мальчиком из Ливии — да, познакомилась на фабрике. Он молодец, придумал, как подавать мне ящики так, чтобы мне было удобно их брать. Единственный сообразил из всех, с кем я работала на той позиции.

Как раз на той неделе мне позвонили по вакансии в банке (что-то вроде позиции разбора жалоб, не знаю, как нормально перевести). Так вот дамочка монотонным голосом задавала вопросы, говорила довольно быстро. И задала вопрос: «Что вы делали для клиента extra miles?» Я не знала, что ответить. Сказала, что не знаю, что такое extra miles. Она посоветовала мне подучить английский. Я, конечно, сразу полезла искать значение. Оказалось, что это идиома!

Этих идиом — видимо-невидимо. Еще на Мальте я показывала многие из тех, что нашла в учебнике, своему учителю, чтобы узнать, какие используются, какие нет, и вообще — что правда, а что нет, потому что в учебниках очень часты ошибки. Так вот, он тогда задал мне вопрос: «Где ты это все берешь? Я большинство никогда в жизни не слышал!» А ведь ему было 49 лет!

Я не говорю, что такие все, но тех, кто носит человеческий облик, кто не деградант, — так мало, что они просто теряются на общем фоне.

Когда мы искали квартиру, муж говорил мне, что надо искать такую, в которой не жили англичане, а иначе вонь не вывести. Я тогда не понимала.

Вот, например, недавно познакомилась с полячкой — она снимает комнату и живет с хозяйкой квартиры. И полячка мне рассказывает: «Я однажды сказала ей, что помою ванную комнату. И хозяйка мне сказала, что да, можно помыть раковину. А я помыла и раковину, и ванную комнату. Такая грязная была, что просто кошмар какой-то — невероятно грязная ванная: и стены, и пол. Так хозяйка удивилась дико! Что я помыла не только раковину!»

Какое-то время назад Герда приехала к нам в гости с Джорджиной. Ну, в памперсе, конечно, с коляской… Так вот, сидим мы за столом, едим. Джорджина на коленях у Герды. И тут Джорджина (извини!) пускает газы! Причем специально — она это сделала и стала смеяться. Герда тоже: «Ха-ха-ха!» И я могу понять смех от неловкости… Но нет, она Джорджине даже замечания не сделала. Просто посмеялась. На нас еще смотрит так, типа: ну, смешно же, смейтесь со мной!

— А что, в Англии правда так опасно «домогательство»? Я думала, это только в Америке.

— Ну, англичане даже в лицо не смотрят. Тут только в пабе это можно, потому что если ты там, то ясен пень — уже согласна. И предложить секс проще, чем прогулку в кино.

— Вот, нашла видео… Теперь вижу все то, что ты мне рассказываешь.

— И это еще плохо видно… Надо как-то постараться, заснять, показать тебе чав. Их невероятное количество. Деградация коснулась более половины населения, как мне кажется.

Чавы [chav — гопник]

На видео видно, как кругом картошка фри разбросана. Для них это как воздух, они без нее никуда. У них это чипсами называется. Да, эти каблуки огромные англичанки любят… Потом босиком чешут.

— На этом ролике наглядная демонстрация того, во что нас превращают. Во что ВСЕХ НАС, ВО ВСЕХ СТРАНАХ хотят превратить. Главный масонский лозунг: «Разнуздать, чтобы взнуздать». И это еще только начало. На этом ролике пока еще можно отличить женщин от мужчин.

— Вчера шла по торговому центру, впереди две девушки с ребенком. На одной из них колготки черные, через которые тело видно, и все! И сверху короткая майка.

Вот, сегодня сняла на видео. Муж позвал посмотреть. Говорит: «Шла-шла и вдруг легла». Снимала, как лежит.

— Похоже даже не пьяная. О чем она думала интересно, когда так сидела? Очень хотелось бы понять ход ее мыслей.

— А это девочка лет 10… Там просто плохо видно. А если бы я еще в супермаркетах снимала этих деток! Было бы то же самое. Прям на полу валяются.

В предыдущем видео молодой человек сообщает, что «настоящий Лондон хорошо Оксимирон показывает…» Оксимирон (Мирон Федоров) до 9 лет жил в России, с 9 до 15 — в Германии, с 15 — в Великобритании. Мы решили использовать его песню «Здравствуйте, дети!» в качестве музыкального сопровождения.

— Все, поняла. Это свободный ребенок свободной Европы! И вот такие дети в супермаркетах вот так валяются? Когда ты говорила, что дети валяются в супермаркетах, я по своему российскому опыту вообразила 2-3 летних малышей, которые требуют сладкого и от этого кидаются на пол.

— Нет, они просто так валяются. Устал или еще там что… Это для них естественно как дышать.

— Такое надо снимать как-нибудь скрытой камерой и выкладывать. Потому что русский человек фразу «дети валяются на полу в супермаркетах» воображает именно так, как я: «Избалованные малыши в кризисном возрасте 3-х лет», а не так: «10-летняя отроковица прилегла отдохнуть».

— Любого возраста могут сидеть и лежать на полу. Лежать и валяться, дрыгать ногами. Родители, кстати, пытаются их уговорить иногда. Но только иногда!

— А взрослые не лежат? Не сидят? Не отдыхают в супермаркетах?

— Нет, пока что не лежат!

— Какая несправедливость! Они не чувствуют себя свободными!

— В супермаркетах нет, а на улице – да. На улице могут просто присесть посреди дороги и пить кофе и болтать. Я видела таких недавно, мне тоже муж показал.

— А примерно до скольки лет лежат в супермаркетах?

— В супермаркетах лет до 12-13. Если старше, то там уже валяться не комильфо, там уже идти курить по улице.

— Ты когда еще кому-нибудь будешь рассказывать про детей в супермаркете, всегда поясняй про возраст. Иначе люди будут понимать тебя по своему. Неправильно.

Вспомнилось, с шотландцем молодым (моложе меня) о фильмах разговаривали. Я сказала, что из английских актеров мне нравится Колин Ферт. А он начал смеяться, сказал, что значит мне нравятся такие старинные воспитанные джентельмены, которых в Англии уже давно нет.

Я так удивилась про себя: «А почему нет-то? Куда они делись?» Только посмотрев видео с Манчестера, я его поняла.

— Вот, посмотри. Так что мне и видео снимать не надо — все уже увековечили в фильмах.

Вот смотри, мальчишка ее пнул. Ты в статье читала, что британские школьники ведут себя нагло (мягко говоря), и учителя ударить могут. Дальше, ты посмотри, она пришла встречать мальчика лет 5-6 (ну, сколько ему? все равно уже ходит и даже бегает, как конь) с коляской! Это ли не бред? И сцена в лифте. Вот, мальчик валяется на полу. Спокойно улегся, ему параллельно, что грязно. А няня, посмотри, не спешит его поднять. Она вообще его не трогает! Всё так и есть…

— Ты знаешь, без твоих комментариев я бы решила, что эта сцена в фильме — всего лишь гротеск. Ну, типа это комедия, поэтому они все преувеличили, чтоб было смешно. Никто из российского зрителя не поймет, что это реальность.

Ты пишешь «тебе и видео снимать не надо» так, словно все это в фильме – их норма жизни. А у меня при просмотре возникает ощущение, что может быть это и происходит, но очень-очень редко и только как в этом фильме: с очень-очень избалованными детьми очень-очень богатых родителей.

Все время делаешь скидку на то, что это не документальный фильм, а художественный, значит это выдумка. Это же кино! Просто придумали историю: «вот какой ужасный ребенок достался этой бедной няне».

— Передача про усыновление детей шла по каналу ВВС, который во время Олимпиады поливал грязью Россию. Показали три случая усыновления детей в Америке. Два в наши дни, а третий произошел в 97-м году (наверно, чтобы показать результат). Попробую по порядку, насколько смогла запомнить. А вообще показывали там вразброс (свести с ума хотели, что ли?).

Я весь этот репортаж сидела и не знала: переключить или досмотреть, чем продвинутая Америка живет. Репортаж был британской журналистки (когда разговаривает с людьми, делает страдательно-сморщенную морду, — наверно, по ее мнению, это понимающее выражение лица).

Первый случай.

«Жили-были два испирсингованных обтатуированных существа женского и мужского пола. И то существо, что женского, забеременело. Решили, что надо отдать ребенка на усыновление. Они расставаться не собирались, эти двое, просто ребенок был как-то некстати. Они обратились в агентство и выбрали пару, в которую хотят отдать своего ребенка. Выбрали милейшую гейскую пару. Сказали так: «Вот посмотрите их фотографии — они такие милые, такие счастливые. Какая разница, какая у них сексуальная ориентация? Это то, что надо. Они прелесть!»

Гейская парочка проживала на Гавайях, но ради такого дела приехали знакомиться. Показали как они пришли, сидят разговаривают. А на лице-то болезнь видно. Далее показали, как перед родами эта будущая биологическая мама пришла в гости к своей маме! А там дом — хороший, просторный, все есть…

Спросили эту женщину как она себя чувствует. Та рассказывает: «Ну, я себя чувствую бабушкой, я же бабушка! С другой стороны, девочку отдают в приемную семью, и это на Гавайях… Я не знаю…»

Далее ее слова дочери: «Но ты молодец! Ты такая сильная, такой прекрасный подарок делаешь этим людям, не могла подарить ничего более прекрасного! Ты делаешь, как лучше для ребенка, я тебя поддерживаю!»

При этом биомама периодически рыдает, но повторяет, что так лучше для ребенка! Вот прошли роды, родилась девочка, и ее отдают геям. А биомама и биопапа уходят. Показывают, как они уходят, и затем фото счастливой новой семьи: два гея и новорожденная девочка!

Второй случай.

19-летняя девушка стала встречаться с рыжим бородатым парнишкой. И вот незадача: залетела буквально через несколько месяцев свиданий. Что делать? В агентство по усыновлению! Та, журналистка с жалостливым выражением морды спросила ее: «А что аборт не сделала?» Та ей говорит, что это не по-христиански, да и вообще, как можно! Далее показывают, кого выбрали они (эти тоже расставаться не собирались, просто для ребенка не время). Выбрали они прекрасную лесбийскую пару, которая уже воспитывает одного мальчика. Мальчугану было около 6 лет, парнишку родила одна из них. Одна из них на женщину еще похожа, вторая — полный атас! Показали, как они живут, дом, как они купили для новорожденного вещи, подготовились.

За день до родов биородители сделали гипсовый слепок живота на память и пошли рожать. Родили мальчика. Передача дитенка лесбиянкам была торжественной. Биомама зачитала биосыну исповедь: «Я тебя люблю и всегда буду любить. Я делаю как лучше для тебя», и т.д. Подписали документы (и рыжий парень, и она), передали ребенка лесбиянкам и ушли. А лесбиянки фотографируются со своими сыновьями, все счастливы. Кстати, эта биомама тоже поплакала. Там был эпизод, как она сидит, кормит малыша грудью, смотрит ему в лицо, говорит, какой он красивый… Но отдала. Видимо, у них это счастливое событие, ведь всё для ребенка!

Им сказали что-то вроде: «Не переживайте. То, что вы бумаги подписали, не значит, что ребенок кому-то принадлежит! Это ВЫ ему принадлежите, так что…» Кстати, биородители имеют право видеться с биоребенком. И журналистка рассказывает: «Ах, как тут в Америке! Вот в Великобритании дети и не знают своих биородителей! А тут красота!»

Третий случай.

Отдала одна барышня в 97-м году своего малыша на усыновление. Показали запись того года, как она едет на машине в роддом рожать и говорит: «Прекрасная погода! Прекрасный день, чтобы родить!» Ну, родила и отдала. Выплюнула, так сказать. Хорошо хоть в традиционную семью!

Показали этого парнишку, который уже вырос, играет в баскетбольной команде, и берут у него интервью. Он знает свою биомаму, у него есть несколько ее фоток, он с ней раз в несколько месяцев встречается (а то и каждый месяц), он зовет ее по имени, потому что никогда не считал ее мамой, она классный друг! Да-да, о чем еще мечтать подростку? Есть и родители, и друг такой. Мама, которая усыновила его, говорит: «Ну, вообще было трудновато. Тяжело было видеть и терпеть, что биомама с ним общается, мне казалось, слишком много…» Показали встречу парня с биомамой. Обнялись, все счастливы и довольны! Счастливая судьба у парнишки! Биомама призналась, что ей тяжеловато с ним каждый раз прощаться, но это для его блага.

Такой вот прекрасный оптимистичный взгляд.

— Эти истории выискивали специально под заказ и теперь воспитывают на них Европу. Не просто так, это оплачено. Сатанистами и прочей нечистью.

— Я тоже думаю, что это очень вовремя – репортаж этот. Геям в Англии разрешили жениться. Я ждала, когда же им начнут позволять усыновлять детей? А тут смотри как грамотно — и базу готовят! Британцам очень многим не по вкусу эта содомитская карусель. А что сделать? Правительство сказало надо, значит, надо.

Я здесь уже с кем только не пообщалась! И могу сделать вывод: европейцы весьма ограниченные, образование хромает, кругозор никакой. Когда общаешься с неевропейцем, то как-то видишь, что человек живой! И поговорить есть о чем. И даже если не о чем, то все равно разговор получается легче.

Когда я познакомилась с Карли, сперва даже не подумала, что она британка! У нее такое произношение!.. Спросила ее, откуда она, а она мне: Corby. Я даже испугалась — страна, мне неизвестная! И очень удивилась, когда услышала, что это город в Англии. Стала с ней общаться. Узнала, что у нее есть двое детей. Неухоженная она, курит. Зубы «британские» — в общем страх какой-то (если бы наш стоматолог пациенту сделал такие пломбы, то пошел бы и застрелился сразу от ужаса и профессиональной несостоятельности). Но и можно определить, что она не пьет, не употребляет что-то крепче.

И вот она мне рассказывает, как она ходила в то агентство, в другое, как она работает по 2 смены на разных работах (а это всё фабрики), радуется, когда можно сделать овертайм в выходные. Говорит: «Нужны деньги. Я свои не трачу, покупает всё муж». Муж у нее пакистанец, я его видела. Кажется, неплохой человек. Кстати, я уже видела британку, у которой муж иранец — тут это распространено. Я спросила мужа: «Что, британцев им мало?» А он мне: «А ты этих британцев сама видела — пьют, гуляют, ленивые».

Карли и ее муж женаты 1 год. А про детей она ничего не рассказывала, только один раз сказала, что они есть. Ну, я, конечно, задала ей вопрос, а кто же с детьми сидит, если муж работает (это не его дети, кстати), она тоже целыми днями по разным работам. Я ей говорю, что так же можно с ума сойти — столько работать, надо отдыхать! А она мне: «Ничего, я же могу спать всю ночь». В общем, выясняется, что детей у нее отняли!!! Начинаю выяснять, как случилось и почему. Она рассказывает, что отец детей (они даже не были женаты) очень плохо относился к Карли, и кто-то позвонил в социальные службы. Те приехали и забрали детей.

Я недоумеваю: «Как забрали? Ну, отец — сволочь, но у них же есть ты! Ты — мать!» А она мне: «Они не стали разбираться, просто забрали».

Спрашиваю: «А кто же донес? Я бы эту сволочь убила».

Карли говорит: «Какая-то женщина, девушка. Они не говорят мне ее имя, потому что понимают, что я до нее доберусь».

В общем, дети находятся в каком-то месте, что-то вроде детдома. Карли навещает их. Я не спросила, с какой частотой это можно делать. Немного неловко было расспрашивать, ей же тяжело на эту тему говорить, наверно.

И Карли все время мне повторяет: «Я скоро их заберу, скоро заберу». А работает она так много потому, что ей поставлено условие: иметь определенную сумму денег на счету, чтобы «у детей были новые вещи». Вот так, новые вещи! Разве любящая мама не важнее новых вещей?

Я спросила ее (ну, будто бы не знаю), насколько этот случай необычный. Она рассказала, что в городе, откуда она родом (а Корби находится севернее Лондона), такое происходит очень часто. У большинства ее друзей и знакомых та же самая беда, и они борются за детей, как могут.

Карли говорит: «Многие пьют, принимают наркотики на виду у своих детей, и ничего им не бывает. А я не делала ничего такого, а у меня отняли!»

Я спросила: «Но как же так? Тебе нужна определенная сумма на счету, но ведь многие здесь рожают детей для того, чтобы не работать. Есть эта система бенефитов! Пусть лучше тебе дадут эти деньги, чем отнимать детей!» А Карли говорит: «Я не могу получать бенефиты, лучше я работать буду. А насчет помочь мне… Нет, они этого делать не будут».

Я не сказала, как давно у нее отняли детей. Так вот, прошло 2 года! Ты представляешь, какой это срок для ребенка? Да за это время из ребенка можно сделать всё, что угодно!!!

Нет, нет и нет. В Англии я жить не буду! Я как-то перестала выдерживать это дикое поведение англичан. Стала делать им замечания.

Вчера ехала в автобусе. И вот я сижу на сиденье рядом с проходом (сиденья обтянуты тканью), а передо мной на сиденье у окна сел парнишка лет 20, наверно. И тут я вижу, что на сиденье передо мной возвышаются его волосатые колени. Я немножко наклонилась в проход и увидела: он действительно поставил свои ноги на соседнее сиденье!! Прямо подошвой. Тут вижу дедуся, который сидел через проход, напротив меня, смотрит на меня и так, улыбаясь, смущенно, говорит: «Да-а, а ведь люди садятся там». Качает головой, но ничего этому парнишке не говорит. Я сижу в возмущении. Да у нас даже в электричке, когда не людно, кто ложится на сиденья, оставляет ступни висящими, не ставит ноги на сидушки! В общем, ближе к моей остановке я встала и по ноге его легонько треснула, чтобы убрал ноги. Он ноги убирает и смотрит с удивлением, типа, что такое? Я ему говорю:

— Люди сюда садятся!

Он мне:

— А-а… О-кей.

И тут дедуся тот тоже ему говорит, что люди здесь сидят, так нельзя делать. То есть все видят, что нехорошо, но все молчат! И дедуля сделал ему замечание только тогда, когда я это сделала.

У нас в России часто говорят: «Вот, лезут все со своими нравоучениями!» А что без этого? Нет рамок! Границ нет! Что хорошо, а что плохо![3]

* * *

На этом рассказы моей подруги о жизни в свободной Европе закончились, поскольку она после года жизни в Англии вместе с мужем вернулась в Россию.

И в завершение хочу привести письмо другой девушки. Это отзыв на нашу с кумой статью «Осторожно, Гиппенрейтер!» Написала его мама 6-летней девочки:

«Привет! Я не согласна со статьей. Идеи Гиппенрейтер мне нравятся, и это именно то, чего у нас не было. Не вижу никакого негатива в последствиях такого поведения. Очень схожие мысли есть и в «Вальдорфе», а с «Вальдорфом» мы дружим давно.

И уже не вызывает сомнений, что подобный подход без унижений детей себя оправдывает. Они открытые, с богатой фантазией. И вовсе не глупые и неразумные, как хотят представить в статье. Кроме того, мне это все близко в душе. Мне кажется, что только так может вырасти психически здоровый человек, а не через строгую дисциплину, которую приводят в пример».

Без комментариев.

P.S. Теперь это пришло и к нам:

[1] В действительности, все оказалось гораздо хуже.

[2] В России нечто подобное я тоже видела. Это было несколько лет назад в Парке Горького, когда там еще были аттракционы: ребенок лет 3-х лежал на спине прямо на асфальте весь красный от злости, что-то истерично орал и дрыгал ногами. И хотя в моей жизни это был единственный случай (потому и запомнился), все же допускаю, что это не единственный случай на всю Россию.

[3] Этот маленький случай хорошо показывает, что получается из человека, воспитанного на я-сообщениях: этот парень не злой, не грубиян, он с готовностью подстроился под желание посторонней женщины, которой так не понравились его задранные на сиденье ноги, что она даже посмела нарушить его прайвиси. Однако мысль о том, что он сделал нехорошо, ему в голову не пришла. «Хорошо», «плохо» — он не знает таких понятий, его никто этому не учил.

