Соберите продукты для приготовления халвы в шоколаде.

Фото 1

Семена подсолнечника положите в чашу измельчителя.

Фото 2

При помощи насадки металлический нож измельчите семечки до мелкой крошки.

Фото 3

Добавьте к измельченным семечкам мед. Количество меда приблизительное, будет зависеть от густоты.

Фото 4

Тщательно перемешайте.

Фото 5

Из получившейся массы можно скатать шарики, а можно заполнить массой небольшие силиконовые формочки. Поставьте приготовленные конфеты в морозильную камеру для полного застывания.

Фото 6

Застывшие конфеты извлеките из формочек.

Фото 7

Шоколад поломайте на кусочки, положите в сотейник.

Фото 8

На водяной бане растопите шоколад.

Фото 9

Окуните конфеты в растопленный шоколад. Чтобы глазурь оставалась жидкой, оставьте сотейник на водяной бане. Глазировать конфеты нужно очень быстро. В горячем шоколаде конфеты могут быстро потерять форму, что и получилось у меня с первой конфетой.

Фото 10

Готовые конфеты положите на тарелку для застывания.

Фото 11

Халва в шоколаде готова.

Фото 12

Приятного аппетита!

Фото 13