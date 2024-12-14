Ингредиенты
Семена подсолнечника - 150 г
Шоколад - 1 плитка (80 г)
Мед - 2-3 ст.
- 508 кКал
- 40 мин.
- Б: 11.79
- Ж: 35.28
- У: 36.53
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите продукты для приготовления халвы в шоколаде.
Семена подсолнечника положите в чашу измельчителя.
При помощи насадки металлический нож измельчите семечки до мелкой крошки.
Добавьте к измельченным семечкам мед. Количество меда приблизительное, будет зависеть от густоты.
Тщательно перемешайте.
Из получившейся массы можно скатать шарики, а можно заполнить массой небольшие силиконовые формочки. Поставьте приготовленные конфеты в морозильную камеру для полного застывания.
Застывшие конфеты извлеките из формочек.
Шоколад поломайте на кусочки, положите в сотейник.
На водяной бане растопите шоколад.
Окуните конфеты в растопленный шоколад. Чтобы глазурь оставалась жидкой, оставьте сотейник на водяной бане. Глазировать конфеты нужно очень быстро. В горячем шоколаде конфеты могут быстро потерять форму, что и получилось у меня с первой конфетой.
Готовые конфеты положите на тарелку для застывания.
Халва в шоколаде готова.
Приятного аппетита!
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