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Халва в шоколаде

Любители халвы точно оценят домашнюю халву в шоколаде. Тем более, что рецепт очень простой и понадобится всего три ингредиента: семечки, шоколад и мед. К семенам подсолнечника можно добавить кунжут, грецкие орехи, фисташки.

Ингредиенты

Семена подсолнечника - 150 г

Шоколад - 1 плитка (80 г)

Мед - 2-3 ст.

л.

  • 508 кКал
  • 40 мин.
  • Б: 11.79
  • Ж: 35.28
  • У: 36.53

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите продукты для приготовления халвы в шоколаде.

 

Фото 1

 

 

Семена подсолнечника положите в чашу измельчителя.

 

Фото 2

 

 

При помощи насадки металлический нож измельчите семечки до мелкой крошки.

 

Фото 3

 

 

Добавьте к измельченным семечкам мед. Количество меда приблизительное, будет зависеть от густоты.

 

Фото 4

 

 

Тщательно перемешайте.

 

Фото 5

 

 

Из получившейся массы можно скатать шарики, а можно заполнить массой небольшие силиконовые формочки. Поставьте приготовленные конфеты в морозильную камеру для полного застывания.

 

Фото 6

 

 

Застывшие конфеты извлеките из формочек.

 

Фото 7

 

 

Шоколад поломайте на кусочки, положите в сотейник.

 

Фото 8

 

 

На водяной бане растопите шоколад.

 

Фото 9

 

 

Окуните конфеты в растопленный шоколад. Чтобы глазурь оставалась жидкой, оставьте сотейник на водяной бане. Глазировать конфеты нужно очень быстро. В горячем шоколаде конфеты могут быстро потерять форму, что и получилось у меня с первой конфетой.

 

Фото 10

 

 

Готовые конфеты положите на тарелку для застывания.

 

Фото 11

 

 

Халва в шоколаде готова.

 

Фото 12

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 13

 

 

 

Фото 14

 

 

Халва в шоколаде, рецепт с фото
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