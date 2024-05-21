6 смертельных ошибок. Врач объяснила, как правильно возить детей в машине

Как правильно и без вреда для здоровья перевозить детей в автомобиле? Об этом aif.ru рассказала Заведующая отделением новорожденных Института неонатологии и педиатрии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Минздрава России Лейла Тимофеева:

Если ребёнок не зафиксирован в автокресле, то при ДТП он продолжит движение вперёд со скоростью автомобиля, то есть по инерции. Травмы, полученные детьми-пассажирами в 75% случаев, — это черепно-мозговые повреждения, ушибы лица, конечностей, внутренних органов.

В 15% случаев дорожно-транспортные инциденты с участием детей приводят к смертельному исходу. По данным ВОЗ, если использовать автокресло, то риск травмы для ребёнка в возрасте до четырех лет снижается на 80%.

Основное и самое эффективное средство защиты ребёнка в машине — детское удерживающее устройство — автокресло или автолюлька. Эти предметы подбираются с учётом всех особенностей детского организма и, что очень важно, устанавливаются в машине в наиболее защищенных зонах.

По правилам дорожного движения водитель должен использовать специальные удерживающие устройства при перевозке детей в возрасте до 12 лет, даже в поездках на самые незначительные расстояния. В момент столкновения автомобиль мгновенно останавливается, а всё, что не закреплено, продолжает движение вперёд.

В автокресле есть свои ремни, рассчитанные на рост, вес и положение ребёнка. На ремнях есть дополнительная защита, положение ребёнка анатомически выверено, а набор мягких элементов может надёжно зафиксировать его.

Автокресла VS автолюльки

Автолюльки — удерживающие устройства, внешне похожие на коляски. Главное отличие от автокресел категории 0+ состоит в том, что в автолюльке малыш перевозится полностью лёжа. Максимальный угол наклона, который есть в отдельных моделях, — 10 градусов. Автолюльки группы 0 предназначены для детей от рождения и до шести месяцев.

Автолюлька устанавливается на заднем сидении автомобиля перпендикулярно движению и фиксируется с помощью штатных ремней безопасности. Внутри самой автолюльки ребёнок крепится встроенными ремнями. Поскольку автолюлька располагается перпендикулярно движению транспортного средства, то угол наклона малыша — 180 градусов. Из-за этого он находится в очень небезопасном положении.

Из преимуществ — автолюльки прекрасно подходят для перевозки недоношенных детей, детей с проблемами с позвоночником или затруднениями дыхания.

Однако по показателям безопасности автолюльки сильно уступают автокреслам. По-настоящему надёжных моделей автолюлек — единицы, над большинством из них даже никогда не проводились краш-тесты. Автолюльки для перевозки детей следует использовать только в случае особых медицинских показаний.

Самый лучший выбор для новорождённых — это автокресла категории 0+.

Автокресла группы 0+ предназначены для детей от рождения до года и весом до 13 кг. В автокреслах этого типа новорождённого перевозят полулёжа, под углом 30-45 градусов. Этот угол считается оптимальным, поскольку при таком наклоне обеспечивается лучшее отношение безопасности и комфорта для малыша.

Существует распространённое мнение, что новорождённому вредно сидеть в автомобильном кресле, поскольку такое положение может повредить его позвоночник. Подобные опасения не оправданы: ребёнок не сидит в автокресле вертикально, а полулежит. Таким образом, позвоночник не получает лишней нагрузки, а вес малыша равномерно распределяется по всей спине.

Кресла хорошо удерживают голову младенца при фронтальном ударе и помогают избежать опасного «кивка головы», исключают травмирующие нагрузки на хрупкие шейные позвонки ребёнка. А это по статистике — следствие около 70% аварий.

Наиболее частые рутинные ошибки, которые могут стать причиной трагедии:

перевозка ребёнка на руках взрослого в автомобиле;

кормление во время движения;

неправильная фиксация автокресла в автомобиле;

неприспособленная для фиксации в автокресле одежда младенца;

оставление ребёнка одного в автомобиле на парковке;

неправильное поведение родителей при переходе дороги с коляской.

Важно помнить, что дети до 12 лет — самые уязвимые участники дорожного движения, поскольку целиком зависят от поведения взрослых.