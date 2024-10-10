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Ребенку плохо. Ученые: из-за гриппа у беременной появятся судороги у малыша

Результаты новой исследовательской работы опубликованы в онлайн-издании JAMA Network Open. Согласно им, заражение матери гриппом во время беременности повышает риск развития судорог у уже родившегося ребенка.

В исследовании принимали участие более 1,3 млн пар мать-ребенок.

Работа охватывала период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2013 года. Из исследуемой выборки около 75,8 тыс. матерей переболели гриппом во время вынашивания малыша.

Было показано, что у переболевших женщин были чаще предлежания или отслойки плаценты. Кроме того, негативный эффект возник и для детей — потомство переболевших матерей получило больший риск развития судорог.

«Результаты этого исследования показывают, что заражение матери гриппом во время беременности может увеличить риск детских судорог, особенно фебрильных судорог, но не эпилепсии», — пишут авторы.

Важно понимать, что длительные судороги в ряде случаев могут привести к неврологическому дефициту, который может проявляться недостаточной подвижностью рук и ног, проблемами с движениями во всем теле, проблемами в интеллекте, чувствительности и эмоциональной сфере. Есть риск развития эпилепсии.

Есть и такой нюанс — женщины могут предупредить такую проблему. Для этого достаточно вовремя вакцинироваться от гриппа, тогда будущая мать сможет снизить риски инфицирования и развития тяжелого заболевания.

При подготовке материала использованы следующие источники: medicalxpress.com

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