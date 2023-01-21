Царское детство: как воспитывали детей в семье императора Николая II

Признавайтесь, мечтали в детстве быть принцессой? Еще бы, кому не хочется валяться на пуховых перинах, плевать в потолок и повелевать слугами? Но так ли беззаботна и сладка была жизнь царских отпрысков на самом деле?
Сегодня поговорим о воспитании дочерей и сына последнего императора Великой России Николая II.
1. Религиозность
Мать пятерых царских детей Александра Федоровна была очень набожной женщиной.
Она считала, что именно через любовь мамы и папы малыш впервые ощущает любовь Господа.
Основные законы морали детка должен получать именно дома – там, где сосредоточены сердечность и нежность. В жилище настоящего христианина должна поселиться молитва – источник чистоты, добра и благодати.
2. Постоянные занятия
Каждый из детей Николая II имел определенные склонности и интересы.
- Ольга – имела склонности к изучению разных наук,
- Татьяна – к рукоделию,
- Мария – к рисованию,
- Анастасия – обладала коммуникативными навыками,
- Алексей – увлекался военным делом.
Учеба у детей начиналась с 8 лет. Дети придерживались строгого режима дня: подъем в 8 утра, холодная ванна, уроки и занятия с преподавателями.
Царские отпрыски изучали немецкий, английский, французский языки, закон Божий, географию, историю, русскую грамматику, арифметику, естествознание.Сам Николай II занимался с Алексеем русским чтением.
3. Семейные ценности
Родители очень любили проводить время со своими детьми, часто принимали участие в их играх.
Отец прививал детям любовь к физическим упражнениям: стрельбе, гребле на байдарке или каноэ.
Дети практически не выезжали на балы, они были неискушенными в вопросах светской жизни. Зато отлично умели придумывать себе развлечения: семейные театральные постановки, разгадывание головоломок, катание на шлюпках.
4. Трудолюбие
Александра Федоровна готовила девочек к жизни будущих хозяюшек. Поэтому с малых лет приучала к выполнению домашних дел.
Девушки умели шить, вышивать, гладить белье.
С самого детства им прививалось чувство долга перед будущим супругом и детьми.
5. Патриотизм
Царская семья уделяла особое внимание воспитанию любви к России. Милосердие и благотворительность – вот главные качества, которые прививались детям.
Старшие девочки, окончив курсы медицинских сестер, в трудные часы помогали оказывать помощь раненым военнослужащими в госпитале.
В военное время старшая дочь возглавила комитет помощи родственникам солдат, а Татьяна (вторая дочь) – комитет помощи тем, кто бежал от войны.
Подобные качества развивались у наследников царской семьи методами разумной строгости, неподдельной любви и реальных полезных действий.
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