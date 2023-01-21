Царское детство: как воспитывали детей в семье императора Николая II

Признавайтесь, мечтали в детстве быть принцессой? Еще бы, кому не хочется валяться на пуховых перинах, плевать в потолок и повелевать слугами? Но так ли беззаботна и сладка была жизнь царских отпрысков на самом деле?

Сегодня поговорим о воспитании дочерей и сына последнего императора Великой России Николая II.

1. Религиозность

Мать пятерых царских детей Александра Федоровна была очень набожной женщиной.

Она считала, что именно через любовь мамы и папы малыш впервые ощущает любовь Господа.

Основные законы морали детка должен получать именно дома – там, где сосредоточены сердечность и нежность. В жилище настоящего христианина должна поселиться молитва – источник чистоты, добра и благодати.

2. Постоянные занятия

Каждый из детей Николая II имел определенные склонности и интересы.

Ольга – имела склонности к изучению разных наук,

имела склонности к изучению разных наук, Татьяна – к рукоделию,

– к рукоделию, Мария – к рисованию,

– к рисованию, Анастасия – обладала коммуникативными навыками,

– обладала коммуникативными навыками, Алексей – увлекался военным делом.

Учеба у детей начиналась с 8 лет. Дети придерживались строгого режима дня: подъем в 8 утра, холодная ванна, уроки и занятия с преподавателями.

Царские отпрыски изучали немецкий, английский, французский языки, закон Божий, географию, историю, русскую грамматику, арифметику, естествознание.Сам Николай II занимался с Алексеем русским чтением.

3. Семейные ценности

Родители очень любили проводить время со своими детьми, часто принимали участие в их играх.

Отец прививал детям любовь к физическим упражнениям: стрельбе, гребле на байдарке или каноэ.

Дети практически не выезжали на балы, они были неискушенными в вопросах светской жизни. Зато отлично умели придумывать себе развлечения: семейные театральные постановки, разгадывание головоломок, катание на шлюпках.

4. Трудолюбие

Александра Федоровна готовила девочек к жизни будущих хозяюшек. Поэтому с малых лет приучала к выполнению домашних дел.

Девушки умели шить, вышивать, гладить белье.

С самого детства им прививалось чувство долга перед будущим супругом и детьми.

5. Патриотизм

Царская семья уделяла особое внимание воспитанию любви к России. Милосердие и благотворительность – вот главные качества, которые прививались детям.

Старшие девочки, окончив курсы медицинских сестер, в трудные часы помогали оказывать помощь раненым военнослужащими в госпитале.

В военное время старшая дочь возглавила комитет помощи родственникам солдат, а Татьяна (вторая дочь) – комитет помощи тем, кто бежал от войны.

Подобные качества развивались у наследников царской семьи методами разумной строгости, неподдельной любви и реальных полезных действий.