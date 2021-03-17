«Это разрушение фундаментального образования!»: родители Московской области против объединения школ и детсадов в единые комплексы



В Москве и Подмосковье продолжается процесс укрупнения, объединения школ и детсадов в большие образовательные комплексы. Особенно активно он идет в Московской области – на 2021 год в регионе запланировано создание 636 «учебных агломераций». Чиновники-экспериментаторы в голос говорят о преимуществах очередной «оптимизации»: якобы у школьников таким образом появится больше возможностей для персонализированного обучения, и разумеется будет сэкономлено большое количество денег, уходивших малокомплектным школам в небольших населенных пунктах. Однако остаются в стороне фундаментальные проблемы, возникающие в системе начального и общего образования в результате этих укрупнений. В редакцию «Катюши» пришло письмо от объединения подмосковных родителей, и мы посчитали важным ознакомить с ним читателей.



В качестве предисловия к письму родителей Подмосковья отметим, что главным элементом школьной реформой от экс-главы ДОгМ Исаака Калины было слияние школ на фоне изменения условий их финансирования. В столице процесс сопровождался мощными протестами родительской общественности и учителей, которые даже выходили на митинги, называя стандартизацию и унификацию образования губительной для школ, для образовательных традиций и мотивации учеников . Однако большинство нелояльных администрации школьных директоров было уволено, в результате в Москве почти не осталось отдельных школ или детсадов со своей администрацией – все они вошли в «школьные холдинги», состоящие из нескольких десятков зданий.



Что касается Московской области, в 2020 г. в 20 местных муниципалитетах уже появились 44 образовательных комплекса, в состав которых вошли 107 школ и 11 детских садов. Теперь власти намерены укрупнить оставшиеся учреждения, доведя число комплексов до 636. Декларируется, что в ходе объединения слабые школы будут входить в состав сильных, при этом расстояние между объектами одного комплекса не должно превышать 20 километров.



Активные родители Подмосковья убеждены, что жертвой реформы неизбежно станет вся страна. Почему именно жертвой, будет понятно из их письма, в котором делается попытка проанализировать глубинные цели и задачи реформаторов.



«Все мы знаем пагубные последствия проведенной в Москве реформы по созданию образовательных холдингов, которая проводилась с целью оптимизации расходов, однако даже по оценке Счетной палаты РФ расходы не уменьшились, а выросли. Но мало кто знает об истинных задачах проекта по объединению школ и детских садов в образовательные комплексы. Попытаемся тезисно их сформулировать и раскрыть:



1. Разрыв преемственности начального, среднего и старшего звена в школах, разрыв многоуровневости, разрыв возрастного взаимодействия школьников, разрыв психосохранности жизни в одном классе в течение всего периода обучения.



Как это выглядит сегодня в реализованном формате в Москве? В образовательном комплексе выделяют отдельные здания под начальное, среднее и старшее звено, т. е. 1-4 классы учатся в отдельном здании, 5-9 классы в отдельном, старшее звено в отдельном. Ранее в одной школе со всеми звеньями (1-11 класс) педагогический коллектив разных звеньев нес ответственность друг перед другом, когда дети переходили из класса в класс: из младшего звена в среднее, из среднего в старшее. Собиралась малые педсоветы, педагогический коллектив жил единой задачей воспитания и обучения детей, учителя знали всех детей на протяжении всего периода обучения во всех звеньях школы. Теперь все это целенаправленно разрушается, педагогический коллектив разных звеньев школы не несет ответственности друг перед другом. Формируется педагогическая безответственность учителей друг перед другом, дети превращаются в бродяг, воспитывается человек «перекати поле», не имеющих культурных и личных социальных связей.



Помимо этого, еще одна цель разделения младших, средних и старших звеньев школы в отдельные здания – выделить среднее звено детей в отдельном здании, где нет ни маленьких, ни старших, а одни только подростки, которые превращаются в неуправляемую толпу. Нет рядом учителей, которые учили этих детей в начальной школе (они физически находятся в другом здании), нет учителей, которые будут учить их в старшем звене (они тоже находятся в другом здании). Искусственно формируется социально опасная среда для подростков. Дети знают, что они пришли сюда как бы из ниоткуда, что они являются здесь чужаками. Так разрываются связи внутри школьных коллективов.



2. Загон детей в узкий коридор профильного обучения с 5 класса, когда у детей еще не проявлено никаких возрастных/личных особенностей для определения профиля образования, еще не сформировалась

профориентация. Ее можно выделять не ранее 13-15 лет, а детей заставляют это делать уже с 11 лет. Вследствие этого дети переживают шок при переводе в новые классы, далее они учатся с повышенной тревожностью. Разделение на профильные классы – это не улучшение качества образования, а подрыв фундаментальности школьного образования.



3. Школьные учителя заточены на обучение, а не психическое развитие малышей в детсадах, задачи у садика и школы изначально разные, поэтому школьные учителя не могут «психосохранно» заниматься с дошколятами.



4. Финансы концентрируются в руках руководства образовательного комплекса, таким образом отдельно взятая школа становится структурным подразделением. Бывшие директора превращаются в руководителей подразделения, но при этом они не могут решить какие-либо учебные и финансовые проблемы: вся власть и финансы сконцентрированы в одних руках. Все деньги в конечном счете оседают в Департаменте образования, тут налицо коррупционная составляющая.



5. Многократное увеличение нагрузки на учителей, повышение их занятости, обязанностей, увеличение отчетности, работа с трудными учениками, координация внеурочной деятельности, составление расписания или планов мероприятий – все это за ту же оплату труда.



11 февраля 2021 г. в Мособлдуме была проведена видеоконференция на тему «Создание образовательных комплексов», по итогам которой было принято решение – «обеспечить потребность в доступном качественном образовании в непосредственной близости от места проживания». Интересно, а как у нас расположены школы сейчас? Разве не в непосредственной близости от места проживания в населенных пунктах? В решении также отмечено, что в 2020 г. в МО в 20 муниципальных образованиях создано 44 образовательных комплекса, в состав которых вошли 107 школ и 11 детских садов, в 2021 г. запланировано создание 636 образовательных комплексов во всех муниципалитетах.



То есть реформа набирает обороты, а теперь внимание – в решении говорится, что из бюджета области образовательным комплексам

в течении трех учебных лет (после их создания) предоставляется грант в соответствии с программой МО «Образование Подмосковья» на 2020-25 гг. В решении так же отмечена необходимость предварительного обсуждения реорганизации с педагогами и родительской общественностью.



А теперь сообщаем, как у нас в г. Пущино администрация пытается реализовать проект объединения школ и детских садов. У нас в городе 13 образовательных учреждений: шесть детских садов (1062 воспитанников) и три школы (1988 обучающихся). Ссылаясь на поручения губернатора от 3 сентября 2020 г., администрация начала процесс объединения школ и детских садов. 2 февраля 2021 г. была создана комиссия по оценке последствий объединения, а 15 февраля состоялось заседание этой комиссии, где директорами школ были представлены проекты объединения школ и ДС в образовательные комплексы. Заявленная цель объединения – экономия бюджетных средств, заявлялось об общей экономии в 5 млн. рублей.



На заседание не были приглашены эксперты, оценка возможных отрицательных последствий и рисков на комиссии не была озвучена. В школах города не проводились общешкольные собрания на тему объединения с детсадами, были проведены собрания только с представителями родительских комитетов классов, что не составляет большинство родительской общественности. В итоге комиссия ожидаемо проголосовала за слияние школ и детских садов. На вопрос члену комиссии, почему же тогда, по опыту объединения школ в Москве, цель экономии

бюджетных средств не была достигнута, что подтверждает отчет Счетной палаты, и о возможном росте расходов, было сказано, что это даже хорошо – дадут больше денег.



Решение об объединении школ и детсадов принимается по согласованию с Советом депутатов. Мы связались с Советом и выяснили, что депутаты г. Пущино в курсе ситуации, но не смогли назвать цели этого объединения. Нам также сказали, что объединение будет произведено в любом случае, поскольку финансирование идет по большей части не из местного бюджета, а из бюджета МО – так что в администрации не могут не подчиниться. Заставить маленький город принять «правильное» решение не составляет труда в такой ситуации, отметили в Совете депутатов.



В Пущино поднялась волна протестов родительской общественности против беспредельных действий администрации города по объединению школ и детсадов, была создана петиция против объединения, которая набрала на сегодняшний день более трехсот подписей .



Просим распространить эту информацию, чтобы остановить процесс объединения школ и детских садов в образовательные комплексы в Московской области. Если этот процесс не остановить, он начнет расползаться по всей стране и негативных последствий не избежать. Выступаем с предложением запустить обратный процесс – расформировать

образовательные комплексы в Москве и уже созданные в МО в прежнее дореформенное состояние, вернуть школам и детским садам их самобытность и многолетние традиции».



РИА Катюша