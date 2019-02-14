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Яйца-скрэмбл

Яйца-скрэмбл 🥚

Отличная идея для вкусного завтрака 😋
Ингредиенты:
Яйца — 8 шт.
Молоко — 120 мл
Сливочное масло — 30 г
Соль, перец — по вкусу
Жареный бекон — 4 полоски
Ломтики багета — 4 шт.
Песто — по вкусу
Приготовление:
1. Разбейте яйца в большую миску. Взбивайте, пока они не станут бледно-желтыми.
2. Влейте молоко и продолжайте очень энергично взбивать массу, чтобы она насытилась воздухом.

Можете использовать миксер с насадкой-венчиком.
3. Нагрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Добавьте масло и дайте ему растаять. Когда масло в сковороде начнет пузыриться или станет достаточно горячим, чтобы капли воды зашипели, залейте яичную смесь. Не мешайте!
4. Дайте яйцам готовиться в течение минуты, затем посыпьте их солью и перцем по вкусу.
5. Деревянной ложкой начинайте царапать яйца от края сковороды до центра, образуя крупные мягкие "творожки". Повторяйте, пока не останется жидкости.
6. Выключите огонь и продолжайте осторожно помешивать и поворачивать яйца, пока все сырые части не станут немного более твёрдыми.
7. Пока яйца всё ещё воздушные и влажные, разделите их на 4 равных порции и выложите поверх ломтиков багета с кусочками жареного бекона. Полейте соусом песто и подавайте.
Приятного аппетита!

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