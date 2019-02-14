Яйца-скрэмбл 🥚

Отличная идея для вкусного завтрака 😋

Ингредиенты:

Яйца — 8 шт.

Молоко — 120 мл

Сливочное масло — 30 г

Соль, перец — по вкусу

Жареный бекон — 4 полоски

Ломтики багета — 4 шт.

Песто — по вкусу

Приготовление:

1. Разбейте яйца в большую миску. Взбивайте, пока они не станут бледно-желтыми.

2. Влейте молоко и продолжайте очень энергично взбивать массу, чтобы она насытилась воздухом.

3. Нагрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Добавьте масло и дайте ему растаять. Когда масло в сковороде начнет пузыриться или станет достаточно горячим, чтобы капли воды зашипели, залейте яичную смесь. Не мешайте!

4. Дайте яйцам готовиться в течение минуты, затем посыпьте их солью и перцем по вкусу.

5. Деревянной ложкой начинайте царапать яйца от края сковороды до центра, образуя крупные мягкие "творожки". Повторяйте, пока не останется жидкости.

6. Выключите огонь и продолжайте осторожно помешивать и поворачивать яйца, пока все сырые части не станут немного более твёрдыми.

7. Пока яйца всё ещё воздушные и влажные, разделите их на 4 равных порции и выложите поверх ломтиков багета с кусочками жареного бекона. Полейте соусом песто и подавайте.

Приятного аппетита!