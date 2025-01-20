Ребенок грызет ногти: как с этим бороться

Дети грызут ногти довольно часто. Обычно с возрастом эта привычка проходит, но если не обращать на нее внимания, она может проявляться и в более позднем возрасте.

Часто ребенок грызет ногти неосознанно, испытывая скуку или беспокойство.

Но иногда это может быть признаком более серьезных скрытых проблем, таких как тревожность, синдром дефицита внимания с гиперактивностью или обсессивно-компульсивное расстройство. Однако не делайте поспешных выводов: если ребенок грызет ногти, само по себе это не указывает на наличие расстройства, и следует обратить внимание на другие симптомы.

Когда ребенок грызет ногти, это приводит всего лишь к тому, что его ногти выглядят неопрятно. Если ногти грязные, это может быть для него негигиенично. В крайних случаях эта привычка может плохо повлиять на формирование зубов, если они еще растут. Но такие случаи встречаются довольно редко.

Отучить ребенка грызть ногти помогут следующие методы:

средства, придающие ногтям горький вкус;

алоэ вера;

уход за ногтями;

метод резиновых браслетов;

перчатки;

перчатки, чувствительные к сенсорным экранам;

лейкопластырь.

Как избавиться от привычки грызть ногти

Как и в случае с любой другой привычкой, ребенку требуются усилия и мотивация, чтобы перестать грызть ногти. Устранить данную привычку у младших детей сложнее, потому что они еще не заботятся о своем внешнем виде. Старшие дети и подростки обращают на это больше внимания, поэтому они более склонны избавляться от этой привычки.

Если кожа вокруг ногтей ребенка искусана, а края ногтей неровные, стоит подождать до того момента, пока ребенок не поймет, что со стороны это выглядит некрасиво. Не нужно давить на ребенка – эта привычка обычно проходит сама по себе.

Когда ребенок подрастает, ему становится намного легче объяснить, в чем преимущества красивых ногтей. Так ребенок сам захочет избавиться от своей привычки.

Также вы можете обратиться к чувству тщеславия ребенка: скажите ему, что сверстники не одобрят его привычку. Это может помочь избавиться от нее.

Также можно использовать несколько других способов, чтобы отучить ребенка кусать ногти. Рассмотрим их подробнее.

Косметические средства

Есть ряд косметических средств, помогающих ребенку избавиться от данной привычки. Наиболее распространенным из них является средство «Мавала стоп». Это безвредное вещество, которое придает ногтям горький привкус. Его наносят на поверхность ногтей или кончики пальцев. Суть метода довольно проста: каждый раз, когда ребенок берет пальцы в рот, горький вкус служит для него напоминанием, и так постепенно он избавляется от вредной привычки.

Этот метод довольно прост и эффективен. Однако в некоторых случаях ребенок может упорно продолжать грызть ногти, несмотря на горький вкус. В таком случае следует обратить внимание на другие средства.

Наносите средство на ногти несколько раз в день, поскольку после мытья рук оно может смываться.

Алоэ вера

Алоэ вера – это комнатное растение с очень горьким соком. Если вы разломаете лист алоэ и помажете соком кончики пальцев, они станут очень горькими на вкус. Этот метод аналогичен предыдущему, но сок алоэ не остается так долго на ногтях.

Кроме того, сок алоэ – прекрасное средство от ожогов, поэтому выращивайте это растение дома, чтобы это средство всегда было у вас под рукой.

Уход за ногтями

Неважно, насколько коротко вы острижете ногти ребенка, главное, чтобы они всегда были ухоженными. Если у ногтя будет острый или неровный край, ребенок не успокоится, пока его не обгрызет.

В таких случаях хорошо использовать лак для ногтей (даже для мальчиков можно использовать бесцветный лак). Но будьте внимательны: иногда использование лака приводит только к тому, что ребенок еще больше грызет ногти. Все дети имеют свои особенности.

Кроме того, уход за ногтями позволит вам проводить больше времени с ребенком и станет особым ритуалом.

Метод резиновых браслетов

Этот метод лучше всего походит старшим детям и подросткам, которые сами хотят избавиться от привычки грызть ногти. Предложите ему надеть на запястье резинку или браслет. Они не должны быть слишком тесными, чтобы не мешать кровообращению. Научите ребенка щелкать браслетом по руке каждый раз, когда он грызет свои ногти. Когда его привычка начнет ассоциироваться с болью (пусть даже небольшой), он избавится от нее.

Метод резиновых браслетов приучает ребенка самому контролировать свои привычки, и даст ему ощущение достижения, если ему удастся побороть привычку грызть ногти.

Перчатки

В зависимости от того, где и когда ребенок кусает ногти, использование перчаток может стать простым решением проблемы. Предложите ребенку надеть перчатки, когда он смотрит телевизор, на улице в холодную погоду или во время сна. Можно использовать тонкие перчатки, чтобы ребенку не было жарко.

Чем меньше у ребенка будет возможности грызть свои ногти, тем больше вероятность, что он избавится от этой привычки.

Иногда ребенок неосознанно грызет ногти, когда переписывается по мобильному телефону. Для этого ему приходится снимать перчатки. Однако сегодня существуют специальные перчатки, чувствительные к сенсорным экранам мобильных телефонов. Так ребенок избежит кусания ногтей во время использования мобильного телефона.

Лейкопластырь

Еще один способ отучить ребенка грызть ногти – наклеить на кончики пальцев полоски лейкопластыря.

Начните с одного пальца. Объясните ребенку, что этот ноготь нельзя грызть. Так постепенно заклейте лейкопластырем все пальцы. Наклеивайте лейкопластырь так, чтобы он закрывал весь ноготь. Меняйте лейкопластырь каждый день.

Помните, что рано или поздно большинство детей перестают грызть ногти. Если вы серьезно обеспокоены данной проблемой или эта привычка имеет и другие последствия (например, инфекции или тревожное поведение), стоит обратиться к доктору.