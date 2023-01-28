Поразительная статья о рассказывает, как «контейнеры» привели к отставанию в развитии современных малышей. Часть 1

Автор статьи Брэнди Брейтбеч, перевод Е. Цывылевой. Недавнее научное исследование повторило опыт 1940-х годов. Тогда психологи попросили детей разных возрастов (3,5 и 7 лет) выполнить определенные упражнения.
Результаты эксперимента
Результаты стали следующими: 5-летний ребенок сегодня выполняет упражнения на уровне тогдашнего 3-летнего малыша, а 7-летний — едва дотягивает до уровня 5-летнего, который жил 60 лет назад"
По медицинским нормам 1940-х годов дети должны были сделать первые шаги в возрасте от 8 до 12 месяцев, сегодня возрастные нормы для ходьбы — 12-15 месяцев.
Учитывая, что разница на самом деле всего в одном поколении, можно говорить об ОГРОМНОМ откате в функциональном развитии.
Такому отставанию в развитии нынешних детей находят разные причины:
- генетические отклонения;
- особенности процесса родов;
- тип вскармливания;
- изменение родительского подхода;
- недостаток подвижных игр;
- слишком структурированный уход за детьми и другие.
Однако такой фактор как «контейнеризация детей» кажется одной из ключевых и очевидных причин этого процесса. Термин «контейнеризация младенцев» означает «помещение ребенка в детские коляски, автомобильные кресла, стулья для кормления, манежи на несколько часов подряд».
Задержка в появлении таких моторных навыков, как умение переворачиваться, ползти, ходить, может быть связана именно с продолжительным нахождением детей в таких приспособлениях.
На самом деле родителям рекомендуется ежедневно играть с детьми в игры, которые стимулируют исследовательскую активность.
Исследовательская деятельность ребенка в игре — важнейший фактор его развития, поскольку именно в игре происходит исследование собственного тела, окружающей среды, связи самого ребенка с его окружением.
Окружающая среда предоставляет ребенку стимул для постоянного движения — привлекательные зрительные образы.
Двигательная активность — основа полноценного развития ребёнка
И наконец, двигательная активность стимулирует мозговую деятельность, которая касается телесного ориентирования в пространстве, работы мышц, синхронизации тактильных и зрительных ощущений.
Многие родители даже не подозревают, как много времени их дети проводят в «контейнерах». В наше время оба родителя работают, расписания-перегружены, а новые технологии стремятся помочь нам сохранить привычный ритм жизни с ребенком в надежной упаковке.
Мать усаживает младенца в автокресло, устанавливает кресло в машину, доезжает до магазина и пересаживает ребенка вместе с креслом в тележку для покупок — необременительный шопинг. Дальше в обратном порядке — кресло в машину и домой.
УДОБНО! с этим сложно спорить,но все чаще матери держат не детские руки, а пластиковые ручки переносок:(
Со стороны младенца:
- это снижение двигательной активности;
- однообразный набор для тактильного исследования;
- поле зрения сводится к потолку по нескольку часов в день.
Вестибулярный аппарат — сенсорная система, которая собирает нас «воедино», дает ощущение себя в пространстве.
Вестибулярная стимуляции происходит при движении головы в пространстве в прямом, угловом, круговом, обратном направлениях. Иначе говоря, всякий раз, когда совершается движение, в мозг поступает информация о том, где именно находится тело.
Дети, которые слишком много времени проводят в «контейнерах» ,не получают достаточной практики движений. Таким образом, их чувство уверенности при движении в пространстве — так называемая гравитационная ориентация — не развивается в нужной степени.
Проприоцептивная система оповещает человека о том, в каком положении находится его тело, в каком направлении, с какой скоростью и силой оно движется. Наши мышцы, суставы, связки посылают сообщения в мозг всякий раз, когда сжимаются, сгибаются,распрямляются или растягиваются — это дает нам «ощущение положения»
Дети в «контейнерах» либо постоянно пребывают в одном и том же положении, либо движутся только в одной плоскости; ограниченное пространство приспособлений не позволяет изменить позу и задействовать мышцы. В обычной обстановке дети совершают разные движения, когда учатся переворачиваться, ползать и ходить.
Свежие комментарии