Поразительная статья о рассказывает, как «контейнеры» привели к отставанию в развитии современных малышей. Часть 1

Автор статьи Брэнди Брейтбеч, перевод Е. Цывылевой. Недавнее научное исследование повторило опыт 1940-х годов. Тогда психологи попросили детей разных возрастов (3,5 и 7 лет) выполнить определенные упражнения.

Результаты эксперимента

Результаты стали следующими: 5-летний ребенок сегодня выполняет упражнения на уровне тогдашнего 3-летнего малыша, а 7-летний — едва дотягивает до уровня 5-летнего, который жил 60 лет назад"

По медицинским нормам 1940-х годов дети должны были сделать первые шаги в возрасте от 8 до 12 месяцев, сегодня возрастные нормы для ходьбы — 12-15 месяцев.

Учитывая, что разница на самом деле всего в одном поколении, можно говорить об ОГРОМНОМ откате в функциональном развитии.

Такому отставанию в развитии нынешних детей находят разные причины:

генетические отклонения;

особенности процесса родов;

тип вскармливания;

изменение родительского подхода;

недостаток подвижных игр;

слишком структурированный уход за детьми и другие.

Однако такой фактор как «контейнеризация детей» кажется одной из ключевых и очевидных причин этого процесса. Термин «контейнеризация младенцев» означает «помещение ребенка в детские коляски, автомобильные кресла, стулья для кормления, манежи на несколько часов подряд».

Задержка в появлении таких моторных навыков, как умение переворачиваться, ползти, ходить, может быть связана именно с продолжительным нахождением детей в таких приспособлениях.

На самом деле родителям рекомендуется ежедневно играть с детьми в игры, которые стимулируют исследовательскую активность.

Исследовательская деятельность ребенка в игре — важнейший фактор его развития, поскольку именно в игре происходит исследование собственного тела, окружающей среды, связи самого ребенка с его окружением.

Окружающая среда предоставляет ребенку стимул для постоянного движения — привлекательные зрительные образы.

Двигательная активность — основа полноценного развития ребёнка

И наконец, двигательная активность стимулирует мозговую деятельность, которая касается телесного ориентирования в пространстве, работы мышц, синхронизации тактильных и зрительных ощущений.

Многие родители даже не подозревают, как много времени их дети проводят в «контейнерах». В наше время оба родителя работают, расписания-перегружены, а новые технологии стремятся помочь нам сохранить привычный ритм жизни с ребенком в надежной упаковке.

Мать усаживает младенца в автокресло, устанавливает кресло в машину, доезжает до магазина и пересаживает ребенка вместе с креслом в тележку для покупок — необременительный шопинг. Дальше в обратном порядке — кресло в машину и домой.

УДОБНО! с этим сложно спорить,но все чаще матери держат не детские руки, а пластиковые ручки переносок:(

Со стороны младенца:

это снижение двигательной активности;

однообразный набор для тактильного исследования;

поле зрения сводится к потолку по нескольку часов в день.

Вестибулярный аппарат — сенсорная система, которая собирает нас «воедино», дает ощущение себя в пространстве.

Вестибулярная стимуляции происходит при движении головы в пространстве в прямом, угловом, круговом, обратном направлениях. Иначе говоря, всякий раз, когда совершается движение, в мозг поступает информация о том, где именно находится тело.

Дети, которые слишком много времени проводят в «контейнерах» ,не получают достаточной практики движений. Таким образом, их чувство уверенности при движении в пространстве — так называемая гравитационная ориентация — не развивается в нужной степени.

Проприоцептивная система оповещает человека о том, в каком положении находится его тело, в каком направлении, с какой скоростью и силой оно движется. Наши мышцы, суставы, связки посылают сообщения в мозг всякий раз, когда сжимаются, сгибаются,распрямляются или растягиваются — это дает нам «ощущение положения»