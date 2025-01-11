Как защитить ребенка от опасных бактерий

Если в доме есть маленький ребенок, мы всем силами пытаемся уберечь его от бактерий. Но на самом деле только некоторые их виды могут привести к различным заболеваниям, а остальные относительно безвредны.

Когда ребенок еще ползает, он кладет в рот буквально всё – от игрушек до грязных предметов, которые находит на полу.

И хотя такое поведение малыша выводит вас из себя, для него это нормально. Пробуя предметы на вкус и на ощупь, он познает окружающий мир.

Более того, некоторые эксперты положительно относятся к тому факту, что в организм ребенка попадает много бактерий. Они утверждают, что бактерии укрепляют иммунную систему ребенка и готовят её к борьбе с различными инфекциями в будущем.

Однако не следует терять бдительность. Несомненно, большинство микроорганизмов не приносят вреда ребенку, но некоторые из них могут быть потенциально опасными.

Рассмотрим случаи, в которых вам не стоит беспокоиться о здоровье ребенка и случаи, когда следует проявить бдительность.

Совет № 1. Не беспокойтесь, когда ребенок поднимает с пола или с ковра кусочки пищи. Если вы регулярно убираете в комнате и пылесосите ковер, вряд ли на полу окажутся опасные микробы.

Следите, чтобы малыш не жевал повторно предметы с влажными поверхностями (например, брошенную на пол жевательную игрушку или бублик, который ребенок грыз до этого). На таких предметах могут появиться плесень или опасные бактерии, вызывающие у детей различные заболевания.

Совет № 2. Не беспокойтесь, если бутылочки или соски не стерилизованы. Не обязательно дезинфицировать бутылочки с помощью дорогостоящего оборудования или кипятить их. Достаточно мыть их в горячей воде с мылом и в случае необходимости использовать щетку. Это поможет избавиться от опасных бактерий.

Следите, чтобы в бутылочке не оставалось молока или детского питания. Смешиваясь со слюной ребенка, эти остатки создают благоприятную среду для размножения микробов. Наполняйте бутылочку настолько, чтобы ребенок съел всё за один раз (если этого окажется недостаточно, всегда можно добавить еще молока или детского питания). Приготовьте детское питание в миске, и из неё наполняйте бутылочку. Остатки питания из бутылочки нужно выбрасывать.

Совет № 3. Не беспокойтесь о том, что ребенок играет с домашними животными. Ничего страшного не случится, даже если собака лизнет ребенка в лицо. Исследования показывают, что, если ребенка в первые годы жизни всячески ограждают от домашних животных, у него возрастает риск развития аллергии на шерсть.

Следите, чтобы ребенок не поднимал предметы, с которыми до этого играло животное. Убирайте за собакой еду (особенно, если на ней осталась слюна) и игрушки. Держите игрушки для животных в недоступном для ребенка месте, а остатки еды выбрасывайте.

Совет № 4. Не беспокойтесь, если ребенок берет в рот траву или песок во дворе. Это не принесет ему большого вреда. Но при этом дайте понять ребенку, что пробовать траву или песок – это невкусно. Скажите ему: «Фу, какая гадость», и переключите его внимание на что-то другое.

Следите, чтобы ребенок не поднимал ничего с земли в местах, где выгуливают собак, валяются окурки и другой мусор, а также в местах, удобренных пестицидами или другими химикатами (сами по себе они не являются источниками бактерий, но всё равно вредны для ребенка). Не позволяйте ребенку поднимать печенье, которое он уронил на землю. Для таких случаев берите с собой печенье про запас.