Опять сопли! Педиатр рассказала, сколько раз в год нормально болеть ОРВИ

Чем меньше ребенок — тем чаще он болеет. Это — не закон подлости, а закон физиологии, ведь иммунитет человека формируется постепенно. И все-таки родителяммалышей, не вылезающих из простуд, сложно с этим смириться.

Сколько «положено» болеть детям, как понять, что предел превышен, а главное — как снизить число простуд, aif.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующий педиатрическим отделом кафедры клинической функциональной диагностики федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Минздрава России Марина Савенкова.

У малышей иммунитет — еще слабый и физиологически незрелый (особенно это касается местного иммунитета слизистых оболочек), а синтез собственных защитных белков интерферонов еще недостаточен, именно поэтому дети до трех лет болеют ОРВИ чаще остальных.

Давайте считать

Впрочем, скрупулезно подсчитывать количество болезней — еще не самое главное, а вот обращать внимание на то, как именно протекали заболевания — важно. Многие дети болеют часто, но легко, и это — не самая большая проблема. А вот постоянно обостряющиеся инфекции — ларингиты, фарингиты, синуситы и прочие могут свидетельствовать о том, что иммунной системе ребенка нужна помощь. Но речь не идет о покупке иммуномодуляторов, витаминов, БАД и прочего.

«Если у ребенка часто (более 8-13 раз в год) повторяются те или иные инфекции, или все простуды осложняются бактериальными инфекциями, сначала надо разбираться с причинами, то есть, искать очаг инфекции, — говорит Савенкова. — Иммунолог в этом случае ребенку не поможет, и прием иммуномодуляторов проблему не решит. А вот, вакцинация (особенно от гриппа, которую следует проводить ежегодно всем детям с 6 месяцев) поможет уберечь ребенка от бактериальных осложнений.

Но от большинства ОРВИ, число которых превышает две сотни, вакцин не существует. Поэтому они остаются неконтролируемыми инфекциями. По словам эксперта, чтобы укрепить иммунитет ребенка, необходим здоровый и активный образ жизни, правильное питание, достаточный сон, прогулки на свежем воздухе, соблюдение санитарно-гигиенических противоэпидемических мер (очень важна привычка мыть руки). Но также есть и лекарственные способы повлиять на иммунитет и помочь выработке защитных белков интерферонов, собственный синтез которых у детей (особенно, маленьких) еще недостаточен.

Чем помочь иммунитету

«Чистые внутривенные интерфероны (которые применяются, например, при гепатите С и других заболеваниях) у детей по поводу ОРВИ не назначаются, — говорит Савенкова. -. А вот индукторы интерферонов, которые стимулируют выработку собственных защитных белков организма, действительно, показали свою эффективность. Они поддерживают незрелый иммунитет ребенка в период заболевания — и к 5 дню их приема уходят 60% симптомов заболевания».

По словам эксперта, критическим периодом в протекании ОРВИ является 2-5 дни заболевания. Поэтому если к 3-4 дню болезнь пошла на спад, — то можно сказать, что ребенок болеет легко, и осложнений, скорее всего, не возникнет. А если, наоборот, наблюдается повторный подъем температуры, усиливаются симптомы (кашель, насморк, боль в горле), это значит, что развиваются бактериальныеосложнения. В этом случае, конечно, от самолечения надо отходить, вызывать врача и решать вопрос о необходимости применения антибиотиков.

А чтобы заболевание прошло как можно быстрее и нанесло как можно меньше вреда здоровью ребенка, по словам эксперта, наряду с симптоматическими препаратами (жаропонижающими, от насморка и кашля)., бактериальными лизатами и другими лекарствами, нужно начать прием индукторов интерферона ИФН (например, кагоцел , эргоферон, нобазит, рафамин и др.). Главное — начать их прием как можно раньше — в идеале, с первого дня болезни.