ПЕНТАГОН В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ. КТО ПОДПУСТИЛ ШПИОНОВ К НАШИМ ДЕТЯМ

Цифровая школа основана на образовательном стандарте Минобороны США. Это то же самое, как если бы в разгар Великой Отечественной дети учились по учебникам, разработанным в гитлеровской Германии. Как такое стало возможно и кто подпустил шпионов к нашим детям, разбирается Анна Шафран и эксперты – Сергей Судаков и Олег Григорьев.

Сегодня мы поговорим о важной части стратегии Пентагона в области гибридной войны. Это цифровое образование, "умные классы" и другие технологии перевода обучения детей в онлайн-формат. При этом основными проводниками и выгодоприобретателями и, как несколько лет назад было модно говорить, "евангелистами" электронной школы являются транснациональные корпорации, то есть подчиняющиеся людям, выразителем интересов которых на текущий момент является Демократическая партия США: Cisco Systems, Dell, Google, Hitachi, HTC Corporation, IBM Corporation, LG Electronics, Microsoft, Oracle, Panasonic Corporation, SAMSUNG.

Кажется, никто не отрицает, что Россия и США уже не один год находятся в состоянии гибридной войны. Да, линии фронта нет и солдаты друг в друга не стреляют. Но сам факт войны очевиден и неоспорим с обеих сторон. И это вызывает вполне логичные вопросы, считает Анна Шафран.

Скажите, вы можете представить, чтобы в 1942 или 1943 году, в разгар Сталинградской битвы, наши дети учились по учебникам, выпущенным в гитлеровской Германии? Нонсенс? Нонсенс! Так почему же сейчас мы бездумно внедряем американские технологии в свою образовательную систему? Или это не бездумно, а наоборот, кем-то очень хорошо продумано?

Возможно, что дело не в намеренном вредительстве. Всё-таки десятилетия относительного мира и того, что в Советском Союзе называли "низкопоклонство перед Западом" сделали своё чёрное дело. Многие чиновники искренне уверены, что американцы и европейцы плохого не придумают, и если какая-то технология внедряется у них, то эту же технологию нужно срочно скопировать нам.

Возможно, дело в самых обычных низменных деньгах. Отмечу, что несколько лет назад стоимость внедрения технологии "Умная классная комната" ("Smart Classroom") оценивалось в 50 млрд долларов с перспективой роста 134 млрд долларов к 2026 году. Понятное дело, что упустить такие суммы корпорации не хотят, и, естественно, они легко находят себе небескорыстных помощников в органах власти разных стран.

Это логично, что основной задачей глобальных компаний является получение прибыли. Но позвольте. Россия – социальное государство. Задача социального государства – развивать человеческий потенциал. А это значит, что финансовые затраты государства на образование должны быть максимально эффективными не с точки зрения получения прибыли иностранцами, а с точки зрения получения нашими гражданами качественного образования при сохранении здоровья.

Возможно, кому-то показалось, что упоминание Сталинградской битвы и учебников, выпущенных под контролем Гитлера и Геббельса, – это некоторое преувеличение. Но нет. Вовсе не является тайной тот факт, что образовательный стандарт Министерства обороны США "Advanced Distributed Learning" продвигается в качестве международной основы для разработчиков и пользователей систем обучения. То есть это в прямом смысле слова обучение наших детей по стандартам Пентагона, руководство которого считает нашу страну основным врагом США и относится к России исключительно как к врагу. Как же так получилось?

Ответить на вопрос, каким образом американские спецслужбы так активно продвигают на внешние рынки американское программное обеспечение и технику, Анна Шафран попросила политолога, члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова.

Надо понимать, что на сегодняшний день США стали лидером, который сформировал целую прослойку, называемую оболочкой, в которой существует практически каждый из нас. Это либо оболочка нашего телефона – операционная среда, которая позволяет пользоваться нашими устройствами. Она условно разделена на два кластера – там, где действует оборудование Apple, и второй кластер – Windows. То есть вся существующая операционная среда создана сегодня не российскими и даже не китайскими производителями. Они полностью принадлежат Соединённым Штатам Америки.

Конечно, продолжил Судаков, мы можем создать собственные операционные системы. Но всегда возникает вопрос: где в дальнейшем брать софт для этой системы. Где брать программы, которые будут работать. Дело в том, что одно дело создать среду, в которой будет работать программа, другое – записать огромное количество программ, которые будут эффективны.

Американцы фактически скупили по всему миру сотни тысяч этих программ, переманили к себе огромное количество разработчиков, готовых выставить на продажу свои программы, уже прописанные под их оболочки. Таким образом, они сейчас контролируют весь мир. И мы все находимся во власти этих двух корпораций.

Следующему гостю программы, доктору биологических наук, председателю Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олегу Григорьеву, Анна Шафран предложила поговорить про угрозы национальной безопасности. Как же так получилось, что чиновники внедряют пентагоновские технологии в наши школы?

Мне даже страшно слышать такую формулировку "пентагоновские технологии, пентагоновские стандарты в наших школах". Это очень серьёзный факт. И очень хорошо, что вы его открыли. Конечно, главное здесь – деньги, прибыль и так далее. Но не только это. Начать, видимо, надо с другого. Сегодня я говорил со своим товарищем, космонавтом Сергеем Авдеевым. И речь зашла о том, как происходило столкновение двух цивилизаций, когда они там долго вместе летали.

Как выяснилось, американские астронавты прятались в нашем российском модуле от постоянного и назойливого контроля хьюстонского ЦУПа. А в нашем российском отсеке была территория свободы. В беседе с Авдеевым очень быстро перешли от вопросов тотального контроля к идее 5G, которая изначально появилась из простой задачи постоянно контролировать бойцов на территории сражения, чтобы каждый из них был увешан датчиками, которые бы сообщали в центр все возможную информацию как о самом бойце, так и о том, что его в данный момент времени окружает.

Вся эта информация должна была быстро передаваться по высокоскоростным сетям куда-то туда, где сидит некий человек, вчерашний геймер, перед которым расположены несколько десятков экранов, и он контролирует бойцов как живую машину, оснащённую телеметрией. Вот это и есть основное направление развития американских технологий, связанных с доминированием.

Для того, чтобы подготовить и того, кто контролирует, и тех, кого контролируют, необходимы специальные модульные программы выработки соответствующих стереотипных навыков. Вот, собственно, для чего и разрабатывались в Пентагоне электронные технологии управления. В реализации всех этих программ кровно заинтересованы и IT-монополисты, и МО США. Далее подключается организация IEEE Learning Technology Standards Committee, которая занимается выработкой стандартов "умной школы". Она-то и транспонирует в стандарты технологий образования стандарты американской армии.

Это вполне официально спонсируется и IT-корпорациями, и американской армией. Но если применение одних стандартов является добровольным, то другие, основанные на международных соглашениях, – обязательны к исполнению и вырабатывают настоящие стандарты. Россия в этих организациях участвует, Россия платит взносы и, соответственно, присоединилась к этой международной комиссии по стандартизации, отметил Олег Григорьев.

Таким образом, мы видим, как американские стандарты и тот самый стандарт Пентагона плавно, с добавками перетекает в серию стандартов, которая разрабатывается международной комиссией по стандартизации образования. Причём начинали они с простых вещей – с комплектации "железа". А сейчас они уже занимаются смыслами. Международная комиссия по стандартизации приняла серию своих стандартов, чем должны быть укомплектованы умные классы.

Завершая программу, Анна Шафран отметила, что электронная школа действует по определённым принципам. Родителей пытаются убедить, что у их детей будет доступ ко всем знаниям мира. Но вспомните, что ответил Спаситель искусителю, когда тот предложил Сыну Божьему все сокровища мира и власть над всеми странами мира?

... отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.

Детям нужен не доступ ко всем знаниям мира, не новая цифровая упаковка информации, не игровая форма обучения и не все прочие новомодные, не побоюсь этого слова, приблуды. Задача Школы с большой буквы – не тупо ретранслировать накопленную мудрость человечества в головы детей. Задача Школы – научить людей думать.

Именно это делает классическая школа, традиции которой, в общем и целом, не меняются столетиями. Детей, подростков, молодых людей учат самостоятельно мыслить, выводить одни правила из других, строить теоремы на аксиомах, самостоятельно разбираться, как всё устроено в мире. Обычная ретрансляция цифр и букв – это путь в никуда, полная деградация.

Под лозунгом индивидуализации образования из людей делают роботов, которые в лучшем случае знают, на какую кнопку надо нажать, чтобы получить результат. Но даже для того, чтобы сделать запрос в интернете, нужно обладать, во-первых, грамотностью, а во-вторых, умением правильно сформулировать вопрос.

Ещё раз повторюсь – я бы не выступала против электронной школы, если бы её минусы уравновешивались хоть какими-то плюсами. Если бы вред для здоровья компенсировался значительным улучшением качества образования. Или наоборот, некоторое падение качества компенсировалось резким уменьшением числа сопутствующих болезней. Или хотя бы, если бы все эти минусы позволяли нам создать суверенную и стабильную образовательную систему, которая не зависит от внешнеполитической ситуации.

Но нет же! Электронная школа губит здоровье, резко снижает качество образования и, наконец, заставляет наших детей учиться по шаблонам Пентагона! Зачем и кому это нужно? И что мы будем делать через 10-20 лет, когда дети, обучающиеся по этим шаблонам, войдут в активный возраст?